Teófilo Gutiérrez provocó expulsión en la final del Junior vs. Tolima: “Ingresó a hacer sus juegos mentales”

Sebastián Guzmán salió expulsado por una agresión al experimentado delantero atlanticense - crédito Jairo Cassiani / Colprensa - Captura de Pantalla de Win Sports

El partido de ida de la final de la Liga BetPlay entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, disputado el 12 de diciembre de 2025, en el estadio Metropolitano estuvo marcado por un episodio que involucró a Teófilo Gutiérrez y que tuvo consecuencias directas en el desarrollo del encuentro.

Con el marcador ya favorable para el equipo local por 3-0, el delantero barranquillero, de 40 años, ingresó al campo en el minuto 59 y, pocos minutos después, provocó la expulsión de un rival tras una jugada polémica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El exjugador de la selección Colombia y de River Plate generó la molestia en Sebastián Guzmán - crédito @WinSportsTV / YouTube

Al minuto 66, Teo Gutiérrez protagonizó un cruce en la mitad de la cancha con Sebastián Guzmán, mediocampista del Tolima.

La situación escaló rápidamente cuando Guzmán, alterado por la actitud del atacante, le propinó un cabezazo, acción que fue captada por las cámaras de la transmisión y comparada con el recordado incidente de Zinedine Zidane en la final de la Copa del Mundo 2006.

El árbitro central, Carlos Betancur, no dudó en mostrar la tarjeta roja de manera inmediata al jugador del Tolima, decisión que fue respaldada por la revisión arbitral y por especialistas en la materia.

La cuenta especializada en análisis arbitrales El VAR Central analizó la jugada y respaldó la actuación del juez. En su publicación, destacaron la astucia de Teo a la hora de provocar a su rival:

“EL EFECTO TEO: Ingresó Teo Gutiérrez a hacer sus juegos mentales y cayó muy fácil Sebastián Guzmán quien le terminó propinando un cabezazo. Clara conducta violenta que amerita tarjeta roja. Perfecto el árbitro Carlos Betancur, muy sereno además”, explicó.

La cuenta especializada reseñó el momento de provocación de Teo, y el descontrol por parte de Sebastián Guzmán - crédito @ElVarCentral / X

Así fue el partido de Teófilo Gutiérrez

El delantero de 40 años aportó posesión en el cuadro Tiburón- crédito Jairo Cassiani / Colprensa

El atacante de 40 años ingresó por Guillermo Paiva al 59 de partido, jugó 31 minutos y dentro de los 34 minutos que estuvo en el campo de juego tuvo las siguientes estadísticas, según la aplicación de SofaScore:

Pases correctos: 9/10 (90% de efectividad)

Pases en campo contrario: 6/7 (86% de efectividad)

Pases en su campo propio: 3/3 (100% de efectividad)

Toques: 14

Faltas generada: 1

Posesiones perdidas: 3

Duelos mano a mano: 2 (ganó 1)

Junior se hizo fuerte y derrotó a Tolima, y sueña con la estrella 11

El Tiburón goleó al Tolima en el Metropolitano y quedó a un paso de la estrella 11 en la historia del fútbol colombiano - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

El Junior de Barranquilla quedó a un paso de conquistar el título de la Liga BetPlay tras imponerse con autoridad por 3-0 sobre el Deportes Tolima en el partido de ida de la final, disputado en el estadio Metropolitano, el 12 de diciembre de 2025.

El resultado deja a los barranquilleros con una ventaja considerable de cara al encuentro de vuelta, programado para el dieciséis de diciembre en Ibagué, donde el conjunto ibaguereño buscará revertir una serie que parece sentenciada.

En los minutos finales del encuentro, el Tolima intentó descontar sin éxito. Juan Pablo Torres dispuso de una oportunidad clara en el minuto 93, cuando su remate desde el área pasó muy cerca del palo izquierdo. El equipo visitante, golpeado anímicamente por las anotaciones y la expulsión de Sebastián Guzmán, no logró encontrar respuestas ofensivas y aguardó el pitazo final para evitar una desventaja aún mayor.

El desarrollo del partido mostró a un Junior dominante, que supo capitalizar sus oportunidades y administrar el marcador en la recta final.

En el minuto 81, el equipo local refrescó su plantilla y redujo la intensidad, mientras que el Tolima, desconectado y sin ideas claras para inquietar el arco defendido por Mauro Silveira, realizó variantes en busca de reacción. Entre los cambios destacados, Jersson González dejó el campo para dar ingreso a Ever Valencia en el minuto ochenta y cinco, y por el lado del Junior, Didier Moreno y Yimmi Chará fueron reemplazados por Stiven Rodríguez y Fabián Ángel en el minuto setenta y ocho.

La figura del encuentro fue José Enamorado, autor de un doblete que encaminó la victoria del Tiburón, acompañado por el gol de Bryan Castillón. La expulsión de Sebastián Guzmán condicionó aún más al Tolima, que deberá buscar una hazaña en su estadio para evitar que el Junior celebre una nueva estrella en el fútbol colombiano.