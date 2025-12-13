Deportes

Luis Díaz es elegido como mejor jugador del Bayern Múnich en noviembre de 2025: obtuvo más votos de los aficionados que Karl y Olise

El colombiano se impone en la votación de los aficionados, en el que marcó cuatro goles y fue clave en la Liga de Campeones y la Bundesliga

Luis Díaz sigue sumando reconocimientos
Luis Díaz sigue sumando reconocimientos en el Bayern Múnich-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El futbolista colombiano Luis Díaz fue distinguido como el mejor jugador del mes de noviembre en el Bayern Múnich, consolidando su impacto en el club alemán tras una serie de actuaciones sobresalientes tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

Así lo dio a conocer el Bayern Múnich a través de su página web oficial, el 13 de diciembre de 2025, destacando las actuaciones que tuvo con los Bávaros, en el partido de Champions League ante el París Saint Germain, y sus actuaciones en la Bundesliga.

Así fue reconocido el atacante
Así fue reconocido el atacante colombiano por parte de los fanáticos de los "Gigantes de Baviera"-crédito Bayern Múnich

Díaz obtuvo el primer lugar en la votación de los aficionados, alcanzando un 48,8% de los votos, por encima de sus compañeros Lennart Karl con el 21,7%, y Michael Olise, con el 6,3%. Este reconocimiento se suma al galardón que recibió días antes, cuando su gol ante Unión Berlín fue elegido como el mejor del mes en la Bundesliga.

El rendimiento de Díaz durante noviembre resultó determinante para el equipo bávaro. En cinco partidos, el colombiano marcó 4 goles y aportó una asistencia, cifras que reflejan su influencia en el ataque del Bayern Múnich.

Su actuación más destacada se produjo en el encuentro de la Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain, donde anotó un doblete que aseguró la victoria por 2-1 en París. Además, frente al St. Pauli, Díaz fue decisivo al marcar un gol en los minutos finales y asistir en otro tanto, mientras que su cuarto gol del mes llegó en el empate 2-2 contra el Unión Berlín.

El reconocimiento de Luis Díaz
El reconocimiento de Luis Díaz llegó tras su gran mes de noviembre, aportando goles y talento para el club más veces campeón de Europa en Alemania-crédito @FCBayernES/X

El club alemán confirmó la distinción a través de sus canales oficiales, resaltando el extraordinario mes de Díaz y la preferencia de la afición por su desempeño. El gol premiado ante Unión Berlín, que fue seleccionado como el mejor de noviembre, se caracterizó por una jugada individual de gran calidad y una definición precisa desde un ángulo reducido, lo que le valió el reconocimiento de los hinchas alemanes.

Con estos logros, Luis Díaz continúa sumando reconocimientos en su primera temporada con el Bayern Múnich, consolidándose como una de las figuras más relevantes del equipo en la actualidad.

Vacaciones para Luis Díaz en el fin de 2025: esto dijo su entrenador

Vincent Kompany le otorgó días
Vincent Kompany le otorgó días de vacaciones a Luis Díaz con el Bayern Múnich-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Vincent Kompany le concedió a Luis Díaz un permiso especial para tomar vacaciones en plena temporada, una decisión poco habitual en el calendario del fútbol europeo y que responde tanto a la acumulación de esfuerzo físico como a circunstancias personales del futbolista.

El extremo colombiano, que jugó titular en todos los partidos con su club y la selección nacional, se ausentará de los próximos compromisos oficiales debido a sanciones acumuladas, lo que permite al cuerpo técnico gestionar su descanso sin afectar la planificación deportiva del equipo.

Vincent Kompany explicó ante los medios de comunicación, después del partido ante Stuttgart, por la Bundesliga, la decisión de otorgar este respiro a Díaz responde a la exigencia de un calendario que no da tregua, especialmente para los jugadores que pasaron largas etapas en la Premier League de Inglaterra sin tomar vacaciones navideñas.

“Lucho ha jugado todos los partidos, con nosotros y con la selección. Siempre está viajando mucho a Sudamérica y de regreso. Pasó mucho tiempo en Inglaterra, donde nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia”.

El entrenador del Bayern Múnich también enfatizó que, aunque el jugador se encuentra de vacaciones, la preparación física y mental sigue siendo una prioridad:

“Volverá mentalmente en plena forma y retomará su actividad justo donde la dejó. Volverá en unos días. A veces les damos a los jugadores un poco más de tiempo libre, pero tienen un programa de entrenamiento individual y siguen trabajando en casa. Los chicos entrenan casi a diario y también cuentan con fisioterapeutas privados”.

