Terna arbitral de la final de la Copa BetPlay está encabezada por un polémico central

Jairo Mayorga fue suspendido por la comisión arbitral luego de un incidente en el partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chicó en Tunja

Final Copa BetPlay 2025 entre
Final Copa BetPlay 2025 entre Atlético Nacional e Independiente Medellín - crédito captura de video

La designación de Jairo Mayorga como árbitro central para la final de ida entre Atlético Nacional e Independiente Medellín en la Copa Betplay 2025 ha generado controversia, especialmente tras su reciente sanción por un fallo arbitral polémico.

El encuentro, que se disputará este sábado a las 5:00 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot y será transmitido por Win Sports +, representa la segunda vez que ambos equipos se enfrentan en una final, después de la recordada definición de liga en 2004, cuando Medellín se impuso 2 a 1 en el marcador global, según informó el medio Semana.

En el último tercio del año, Jairo Mayorga fue suspendido por la comisión arbitral luego de un incidente en el partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chicó en Tunja.

En esa ocasión, Mayorga sancionó un penal a favor de Alfredo Morelos, considerando inicialmente que el delantero se había dejado caer en el área para buscar la infracción.

Tras la intervención del VAR, a cargo de Nicolás Gallo, el árbitro cambió su decisión. Posteriormente, Morelos reconoció que simuló la falta para engañar al juez.

Como consecuencia, el futbolista cordobés recibió una suspensión de dos semanas, mientras que Mayorga estuvo varias fechas sin ser designado, de acuerdo con Semana.

La elección de Mayorga ha provocado reacciones entre los seguidores de Independiente Medellín, quienes han expresado su inconformidad por considerar que el error cometido en Tunja debería inhabilitarlo para dirigir un partido de alta exigencia como la final.

No obstante, la Federación Colombiana de Fútbol ya notificó oficialmente a los árbitros designados para este compromiso, según detalló Semana.

El partido de ida no definirá al campeón, ya que la serie se completará el miércoles 17 de diciembre, nuevamente en el Estadio Atanasio Girardot, pero con Independiente Medellín como local y a las 7:30 p.m..

El vencedor de la final no solo celebrará ante su clásico rival, sino que también obtendrá una suma económica significativa y asegurará un cupo en la Copa Sudamericana, aunque Medellín ya cuenta con su clasificación a la Copa Libertadores, según la información publicada por Semana.

