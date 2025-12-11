Así analizó la prensa portuguesa el gran partido de Richard Ríos con el Benfica por Champions League: “Este no es mi límite”

El oriundo de Vegachí se destacó como una de las grandes figuras ante los italianos - crédito Pedro Rocha / REUTERS

La Champions League tuvo su continuidad el 10 de diciembre de 2025, con partidazos en la jornada europea.

Además de la victoria del Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, ante el Real Madrid, el partido entre Benfica y Napoli en el estadio da Luz, de Lisboa, fue uno de los atractivos, y contó con el protagonismo del colombiano Richard Ríos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El colombiano abrió el camino de la victoria ante Napoli en Lisboa - crédito Pedro Rocha / REUTERS

En la reseña que sacó el diario A Bola, el 10 de diciembre de 2025, sobre las calificaciones de cada uno de los jugadores de las Águilas (apodo del Benfica), destacó al exfutbolista del Palmeiras como el mejor jugador de la cancha, ya que además de abrir el marcador al minuto 20, entregó la asistencia para el segundo gol del volante Leandro Barreiro en el segundo tiempo.

“Cuando alguien marca un gol y asiste a otro, no hay duda de quién es el mejor jugador sobre el terreno de juego. De los pies de Richard brotaron ríos de agua cristalina que limpiaron a las estrellas de la Champions League que, para el Benfica, habían sido bastante insulsas".

Aún carga con una pesada carga debido a los muchos millones que costó su traspaso.

Pero, poco a poco, está justificando la inversión, esto después de haber sido ya el mejor jugador sobre el terreno de juego en el derbi.

“Muy intenso, como demostró durante su etapa en el Palmeiras, es quien marca el ritmo de la presión del equipo. Y cuando se desplaza hacia las bandas, su larguísima zancada causa estragos en las defensas rivales, como quedó ampliamente demostrado en el segundo gol, donde al levantar la vista vio inmediatamente dónde tenía que colocar el balón”, dijeron.

También, tras el partido, en declaraciones al canal Sportv, destacó que todavía está en capacidad de aportar al cuadro lisboeta desde sus capacidades en el mediocampo:

“Sigo creciendo con mis compañeros, el equipo que siempre me acompaña, pero aún tengo mucho que aportar. Sé lo que puedo dar, adónde puedo llegar; este no es mi límite. Sé que puedo dar mucho más y no descansaré hasta conseguirlo. Pero estoy contento de ayudar al equipo, eso es lo más importante. En el último partido dije que prefería los tres puntos al premio individual; ahora que han llegado el premio individual y los tres puntos, estoy contento”, declaró Ríos.

Benfica le ganó al Napoli y volvió a tomar un segundo aire en la Champions

Benfica sumó su segunda victoria en la Champions League, tras derrotar al Ajax de Países Bajos - crédito Pedro Rocha / REUTERS

El Benfica logró una victoria determinante por dos a cero frente al Nápoles en el Estádio da Luz, un resultado que revitaliza sus aspiraciones en la fase de liga de la Champions League y complica el panorama del conjunto italiano. El equipo dirigido por Mourinho mostró solidez y eficacia, especialmente en el inicio de la segunda parte, donde sentenció el encuentro con un gol de gran factura, mientras que el Nápoles, bajo la conducción de Antonio Conte, no logró revertir su imagen y se aleja de los puestos de privilegio.

En los minutos finales, el Benfica supo gestionar la ventaja y resistió los intentos del Nápoles, que apenas generó peligro real sobre la portería defendida por Anatoli Trubin. El guardameta del Benfica fue clave en varias intervenciones, destacando una parada a disparo de Neres que evitó el descuento. Por su parte, Milinković-Savić, portero del Nápoles, también evitó una derrota más abultada al detener un remate de Vangelis Pavlidis en el tramo final del partido.

El desarrollo del encuentro mostró a un Benfica decidido desde el inicio. En la primera mitad, los portugueses aprovecharon los errores defensivos del Nápoles y generaron varias ocasiones claras. Tras dos oportunidades desperdiciadas, Richard Ríos abrió el marcador al aprovechar un balón suelto en el área pequeña, superando a Vanja Milinković-Savić que no estuvo acertado en esa acción. El Nápoles intentó reaccionar, pero no logró inquietar al Benfica antes del descanso.

La segunda parte comenzó con un golpe inmediato del Benfica. Apenas iniciada, una jugada colectiva por la banda derecha terminó con un pase raso de Ríos al primer palo, donde Leandro Barreiro definió de tacón para marcar el segundo gol. Esta acción, descrita como un “golazo” en la retransmisión, dejó sin respuesta al Nápoles, que acusó el golpe y no pudo recuperar el control del partido.

A lo largo del encuentro, el Benfica mantuvo el dominio en la posesión y supo defenderse con orden, buscando sentenciar el partido al contragolpe. Los cambios introducidos por Mourinho, como el ingreso de José Nieto y Tiago Freitas, reforzaron el bloque defensivo en los minutos finales. El Nápoles, pese a los ajustes realizados por Conte en el descanso, incluyendo la entrada de Matteo Politano y de Leonardo Spinazzola, no encontró soluciones ofensivas y dependió en exceso de las acciones individuales de David Neres, el jugador más activo del equipo italiano.