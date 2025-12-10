Deportes

Richard Ríos se lució con el Benfica en la Champions League: así fue su primer gol ante Napoli

El volante colombiano abrió el marcador para el equipo portugués, que necesita el triunfo para acercarse a los dieciseisavos de final del certamen europeo

Benfica tiene el objetivo de pasar de ronda en la Champions League, pues luego de un pésimo inicio en el certamen, sin ganar en sus primeras cuatro salidas, se repuso y actualmente pelea por un cupo en los dieciseisavos de final, que le darán la oportunidad de pelear por el trofeo.

Richard Ríos fue clave para el Benfica ante Napoli, marcando el primer gol del compromiso en Lisboa, donde las cosas eran complicadas para el local porque se medía frente a nada menos que el actual campeón de la Serie A de Italia, pero que no venía en su mejor momento.

De esta manera, el volante colombiano también marca por primera vez en la Champions League, siendo todo un logro en su carrera y consolidando su lugar en las águilas, debido a las críticas porque el futbolista no cumplió con las expectativas de su fichaje y que venía de ser figura en Palmeiras y la selección Tricolor.

Richard Ríos celebró en la Champions

En el estadio da Luz de Lisboa, el cuadro local tenía la obligación de conseguir la victoria para acercarse a los dieciseisavos de final, pues es lo único que podría salvar una temporada en la que tampoco le ha ido bien en la liga de Portugal, siendo tercero a ocho unidades del líder Porto.

Benfica tuvo un partido complicado con en Napoli desde el inicio, debido a que los dos pasaban por la necesidad del triunfo para mantenerse con vida en la Champions, se encontraban en los últimos lugares de clasificación y contemplando la eliminación, a falta de tres jornadas.

Benfica superó al Napoli, en
Benfica superó al Napoli, en la sexta jornada de la Champions League en Lisboa - crédito Pedro Rocha/REUTERS

Los locales apretaron de todas las formas, aprovecharon que jugaban en su campo para presionar a los italianos, que querían el cero en su arco y anotar con el contragolpe, y fue en una acción de balón aéreo y una desconcentración defensiva que llegó la apertura del marcador.

A los 20 minutos, Samuel Dahl mandó un centro al área, Franjo Ivanović cabeceó el balón con poca fuerza, quedó el rebote y Richard Ríos apareció para empujar el esférico, ante la salida del portero Vanja Milinković-Savić, que fue muy tarde y apenas rozó la pelota que ingresó lentamente.

Richard Ríos abrió el marcador
Richard Ríos abrió el marcador para el triunfo del Benfica en la Champions League, siendo una de las figuras - crédito Pedro Rocha/REUTERS

De esta manera, Ríos logra su segundo tanto en el Benfica desde su llegada en julio de 2025, pues el primero fue en la Copa de Portugal contra Atlético, además de que suma una asistencia en los cuartos de la Allianz Cup, frente a Tondela, además de que es titular en los seis juegos de la Champions.

“Es esencial para José Mourinho”

El diario Récord hizo un análisis sobre la relación del técnico José Mourinho con el colombiano, al que considera como un jugador clave para su estrategia por su trayectoria y visión de juego, sumado a que puede tener un papel clave para la recuperación en la temporada.

José Mourinho tiene el objetivo
José Mourinho tiene el objetivo de sacar la mejor versión de Richard Ríos en Benfica, para que sea el líder del equipo en el futuro - crédito Pedro Nunes/REUTERS

“Es esencial para José Mourinho, cada vez más adaptado por el tiempo de calidad”, mencionó el medio portugués, tomando como ejemplo el empate 1-1 frente al Sporting de Lisboa, el viernes 5 de diciembre, pues le habría dicho a Richard Ríos “no correr tanto metros, preservando su energía para las acciones en ataque”.

Mourinho también le habría dado al cafetero “libertad para decidir en el campo y afinar a Richard Ríos”, así fue como se dio el gol en la Champions League para superar al Napoli y acercarse a la clasificación, pues la directiva exige que se pase de ronda en el certamen de la Uefa y pelear el título de la Primeira Liga, de lo contrario, será el final del llamado The Special One.

