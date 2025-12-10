Deportes

Internacional de Bogotá: este es el escudo, colores y nombre del nuevo equipo de la capital que sustituye a La Equidad

Al Tylis y Sam Porter son los dueños del grupo empresarial propietario del club bogotano, que pagó alrededor de veinte millones de dólares: Eva Longoria y Ryan Reynolds son dos de los artistas socios

Inter de Bogotá es el nombre elegido por los nuevos dueños del equipo que hasta 2025 fue conocido como La Equidad - crédito Internacional de Bogotá

Internacional de Bogotá ha presentado oficialmente su nuevo escudo y una identidad visual renovada, marcando el inicio de una etapa transformadora para el fútbol colombiano en la capital.

Esta nueva propuesta visual y simbólica se proyecta como el eje central de la estrategia de marca del equipo, con la mira puesta en la temporada 2026.

El escudo de Internacional de Bogotá incorpora elementos profundamente ligados a la identidad de la ciudad. Los colores oficiales —blanco, negro y dorado— dominan tanto el escudo como el uniforme y la línea gráfica del club.

El significado de cada color y símbolo ha sido explicado por Nicolás Maya, presidente de Internacional de Bogotá, en declaraciones a Forbes.

Maya indicó que el blanco busca transmitir la unión entre los habitantes de la ciudad, el negro se asocia a la capacidad de sobreponerse a las adversidades, y el dorado remite a la riqueza cultural y legendaria de la región.

Post de Internacional de Bogotá
Post de Internacional de Bogotá tras el cambio de imagen - crédito Internacional de Bogotá

Los Cerros Orientales y el cóndor andino, además de su valor icónico, se integran como compromisos activos del club con la conservación ambiental y la protección de especies en peligro, como el propio cóndor, ave nacional de Colombia.

Esta composición visual sitúa al club en sintonía con tendencias internacionales, donde equipos de ciudades como Madrid, Milán o París adoptan símbolos urbanos como parte de su identidad, detalló Nicolás Maya.

Más allá de lo visual, Internacional de Bogotá ha vinculado estos símbolos a acciones concretas.

El club anunció el desarrollo de iniciativas de conservación ambiental centradas en los Cerros Orientales y en la protección del cóndor andino.

Estas acciones buscan trascender el ámbito deportivo y posicionar al club como un actor relevante en la agenda social y ambiental de la ciudad, según detalló Forbes.

Trofeo de la Liga BetPlay
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

La estrategia de marca de Internacional de Bogotá apunta a construir una hinchada diversa y moderna, alejándose de los modelos tradicionales del fútbol colombiano.

El club se presenta como un espacio abierto a la inclusión y la conexión entre personas, culturas y sueños. “Internacional representa lo diverso, lo inclusivo y lo que conecta: personas, culturas y sueños”, señala el mensaje oficial del club recogido por Forbes.

La directiva ha subrayado que la nueva identidad busca que los seguidores elijan al club por afinidad y valores, más allá de los lazos heredados, y prevé ampliar los puntos de contacto culturales y digitales para fortalecer el sentido de pertenencia.

En su nuevo escudo, Internacional
En su nuevo escudo, Internacional de Bogotá buscó reflejar la "esencia" de la ciudad - crédito Internacional de Bogotá

Nicolás Maya, en entrevista con Forbes, reconoció que el primer año de transición ha supuesto retos deportivos, pero destacó avances en la estructura organizacional, financiera y comercial del club. Maya afirmó que la transformación de nombre e imagen fue una oportunidad estratégica para consolidar y expandir la base de hinchas. “Bogotá es la ciudad más cosmopolita de Colombia… Internacional surgió porque aquí encuentras acentos de todas las regiones y de muchos países”, explicó. El presidente también adelantó que el club prepara una plantilla más experimentada para 2026, con inversiones en el equipo femenino y el objetivo de competir en escenarios continentales.

El respaldo institucional y comercial de Internacional de Bogotá es inédito en el fútbol colombiano. El club cuenta con el apoyo de inversionistas internacionales como Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Eva Longoria, Kate Upton, Justin Verlander, Scott Galloway y Óscar Dos Santos, además de la gestión de Al Tylis y Sam Porter, directivos de Apollo Sports Capital.

En el ámbito comercial, el club ha confirmado alianzas con Bavaria (TaDa), Coca-Cola (Powerade), FEMSA (Flashlyte), Agrifol, Sony, Americana de Colchones, Pintulor, BetPlay, Colanta, Juriscoop y Coasmeda. La llegada de estos socios estratégicos, junto con el respaldo de la Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio y Invest in Bogotá, refuerza la proyección internacional del club y su modelo de gestión.

