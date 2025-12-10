Gol de Luis Díaz en el partido del Unión Berlín y Bayern Múnich, el mejor de noviembre en la Bundesliga

Luis Díaz sigue dejando buenos registros en el fútbol alemán: el 9 de diciembre de 2025, la organización del campeonato teutón, la Bundesliga, le entregó el reconocimiento al mejor gol del mes de noviembre.
El extremo se llevó el gol tras una jugada que nació al minuto 37 de partido, y que mostró su capacidad técnica y explosión táctica, cuando rescató desde el piso un pase filtrado de Josip Stanisic, tuvo la capacidad de reincorporarse a la jugada, sacó a Janik Haberer y en toda la línea, sacó un remate potente al ángulo que se metió en el poste para poner el 1 a 1 parcial en Berlín.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
El reconocimiento al colombiano se dio a través de la cuenta de Instagram.
“El gol del mes va para Luis Díaz y su increíble anotación ante Unión Berlín”, dijeron .
Ese partido fue el único encuentro en el que el equipo de Vincent Kompany cedió puntos, ya que en la actualidad se encuentra invicto en trece partidos del campeonato alemán, y el 14 de diciembre de 2025, recibirán en el estadio Allianz Arena, al Mainz 05, a partir de las 11:30 a. m.
El gol de Luis Díaz desde el ángulo de la publicación de Instagram:
Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025
El Guajiro lleva un total de 21 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 1.694 minutos, y marcó en 12 ocasiones durante la temporada:
- 22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig
- 30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich
- 13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo
- 4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracth Frankfurt 0-3 Bayern Múnich
- 8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich
- 29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli
- 22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas
- 4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos, doblete y roja en el París Saint Germain 1-2 Bayern Múnich
- 29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich
Vincent Kompany le dará descanso a Luis Díaz
En la previa del partido ante Sporting de Lisboa, el 6 de diciembre de 2025, el técnico Vincent Kompany habló sobre la importancia de darle descanso a Luis Díaz, en el fin del año de 2025, y explicó que le dará vacaciones y días libres:
“Lucho ha jugado todos los partidos, con nosotros y con la Selección. Siempre está viajando mucho a Sudamérica y de regreso. Pasó mucho tiempo en Inglaterra, donde nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia”, dijo.
Además, detalló que estará pendiente del colombiano desde su estado físico para que no pierdan el ritmo de competencia, ni el estado físico:
“Volverá mentalmente en plena forma y retomará su actividad justo donde la dejó. Volverá en unos días. A veces les damos a los jugadores un poco más de tiempo libre, pero tienen un programa de entrenamiento individual y siguen trabajando en casa. Los chicos entrenan casi a diario y también cuentan con fisioterapeutas privados”,
Así va la tabla de posiciones de la Bundesliga
- Bayern Múnich: 37 puntos
- RB Leipzig: 29 puntos
- Borussia Dortmund: 28 puntos
- Bayer Leverkusen: 23 puntos
- Hoffenheim: 23 puntos
- Stuttgart: 22 puntos
- Eintracht Frankfurt; 21 puntos
- Colonia: 16 puntos
- Friburgo: 16 puntos
- Borussia Mönchengladbach: 16 puntos
- Werder Bremen: 16 puntos
- Unión Berlín: 15 puntos
- Hamburgo: 15 puntos
- Augsburgo: 13 puntos
- Wolfsburgo: 12 puntos
- Heidenheim: 11 puntos
- St. Pauli: 8 puntos
- Mainz: 6 puntos