Gol de Luis Díaz en el partido del Unión Berlín y Bayern Múnich, el mejor de noviembre en la Bundesliga

Los Gigantes de Baviera, equipo del colombiano, terminarán el año el 21 de diciembre de 2025, cuando visiten al Heidenheim

El gol de Luis Díaz
El gol de Luis Díaz fue considerado como uno de los mejores de noviembre de 2025 - crèdito Odd ANDERSEN / AFP

Luis Díaz sigue dejando buenos registros en el fútbol alemán: el 9 de diciembre de 2025, la organización del campeonato teutón, la Bundesliga, le entregó el reconocimiento al mejor gol del mes de noviembre.

El extremo se llevó el gol tras una jugada que nació al minuto 37 de partido, y que mostró su capacidad técnica y explosión táctica, cuando rescató desde el piso un pase filtrado de Josip Stanisic, tuvo la capacidad de reincorporarse a la jugada, sacó a Janik Haberer y en toda la línea, sacó un remate potente al ángulo que se metió en el poste para poner el 1 a 1 parcial en Berlín.

El reconocimiento al colombiano se dio a través de la cuenta de Instagram.

“El gol del mes va para Luis Díaz y su increíble anotación ante Unión Berlín”, dijeron .

La organización del fútbol alemán
La organización del fútbol alemán reconoció el gol del colombiano - crédito Bundeliga

Ese partido fue el único encuentro en el que el equipo de Vincent Kompany cedió puntos, ya que en la actualidad se encuentra invicto en trece partidos del campeonato alemán, y el 14 de diciembre de 2025, recibirán en el estadio Allianz Arena, al Mainz 05, a partir de las 11:30 a. m.

El colombiano fue reconocido por
El colombiano fue reconocido por su gol casi imposible en la capital de Alemania - crédito Bundesliga

El gol de Luis Díaz desde el ángulo de la publicación de Instagram:

El gol de "Lucho" fue calificado como el mejor de noviembre de 2025 - crédito @Bundesliga / Instagram

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025

El guajiro tomará vacaciones y
El guajiro tomará vacaciones y volverá a actividades en enero de 2026 - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El Guajiro lleva un total de 21 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 1.694 minutos, y marcó en 12 ocasiones durante la temporada:

  • 22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig
  • 30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich
  • 13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo
  • 4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracth Frankfurt 0-3 Bayern Múnich
  • 8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich
  • 29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli
  • 22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas
  • 4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos, doblete y roja en el París Saint Germain 1-2 Bayern Múnich
  • 29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich

Vincent Kompany le dará descanso a Luis Díaz

El técnico Vincent Kompany confirmó
El técnico Vincent Kompany confirmó que le dará descanso a Luis Díaz en lo que queda de 2025 crédito Lisi Niesner / REUTERS

En la previa del partido ante Sporting de Lisboa, el 6 de diciembre de 2025, el técnico Vincent Kompany habló sobre la importancia de darle descanso a Luis Díaz, en el fin del año de 2025, y explicó que le dará vacaciones y días libres:

“Lucho ha jugado todos los partidos, con nosotros y con la Selección. Siempre está viajando mucho a Sudamérica y de regreso. Pasó mucho tiempo en Inglaterra, donde nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia”, dijo.

Además, detalló que estará pendiente del colombiano desde su estado físico para que no pierdan el ritmo de competencia, ni el estado físico:

“Volverá mentalmente en plena forma y retomará su actividad justo donde la dejó. Volverá en unos días. A veces les damos a los jugadores un poco más de tiempo libre, pero tienen un programa de entrenamiento individual y siguen trabajando en casa. Los chicos entrenan casi a diario y también cuentan con fisioterapeutas privados”,

Así va la tabla de posiciones de la Bundesliga

Kompany quiere ir por la
Kompany quiere ir por la Champions League, y la defensa del título - crédito Angelika Warmuth / REUTERS
  1. Bayern Múnich: 37 puntos
  2. RB Leipzig: 29 puntos
  3. Borussia Dortmund: 28 puntos
  4. Bayer Leverkusen: 23 puntos
  5. Hoffenheim: 23 puntos
  6. Stuttgart: 22 puntos
  7. Eintracht Frankfurt; 21 puntos
  8. Colonia: 16 puntos
  9. Friburgo: 16 puntos
  10. Borussia Mönchengladbach: 16 puntos
  11. Werder Bremen: 16 puntos
  12. Unión Berlín: 15 puntos
  13. Hamburgo: 15 puntos
  14. Augsburgo: 13 puntos
  15. Wolfsburgo: 12 puntos
  16. Heidenheim: 11 puntos
  17. St. Pauli: 8 puntos
  18. Mainz: 6 puntos

