Este es el lujoso hotel donde se alojaría la Portugal de Cristiano Ronaldo, rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

Los lusos, liderados por Ronaldo, planea instalar su cuartel en la Riviera Maya durante el Mundial, para aprovechar la cercanía con Houston y Miami, donde disputará sus partidos de la fase de grupos

Colombia jugará ante Portugal, el
Colombia jugará ante Portugal, el 27 de junio de 2026, en el estadio Hard Rock Cafè, de Miami

El 2026 está cerca, y la selección Colombia ya se prepara para lo que será su séptima participación en Mundiales a lo largo de la historia.

Con la confirmación de Portugal, Uzbekistán, y el ganador del repechaje intercontinental de la Fifa en el grupo K, para los dirigidos por Néstor Lorenzo, sus rivales ya comienzan a ultimar los detalles para lo que será su estadía en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección dirigida por Roberto
La selección dirigida por Roberto Martínez se hospedará en la Riviera Maya

En el artículo que publicó el diario Récord, el 9 de diciembre de 2025, el periodista Mario Guzmán y que se titula “¿Cristiano Ronaldo en México durante el Mundial? Portugal analiza ‘movimiento’ para la Copa del Mundo“, se conoció en exclusiva la posibilidad de que Portugal se aloje en la Riviera Maya, una de las zonas turísticas más importantes de México, ubicada en el estado de Quintana Roo, y muy cerca al mar Caribe.

En declaraciones a Récord, Durán explicó que la FIFA seleccionó la Riviera Maya como una de las posibles sedes para albergar a selecciones nacionales durante el torneo. Aunque evitó mencionar explícitamente a Portugal por motivos de confidencialidad, dejó entrever que se trata del equipo encabezado por CR7.

“Somos uno de los lugares que la FIFA escogió para ser sede de una de las selecciones, y ahora empieza el proceso donde las selecciones van eligiendo su base según donde les toca jugar”, dijo el directivo.

La posibilidad de que Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal establezcan su base de operaciones en México durante el Mundial de 2026 ha cobrado fuerza, pese a que el equipo no disputará partidos en territorio mexicano. La opción de instalarse en la Riviera Maya responde a criterios logísticos y de infraestructura, lo que podría convertir a este destino en el cuartel general de los lusitanos.

Esta decisión permitiría a Portugal aprovechar la cercanía con las sedes de sus encuentros de la fase de grupos, ya que la Riviera Maya se encuentra a solo dos horas y media de Houston y a una hora y media de Miami, ciudades donde el equipo jugará sus tres primeros partidos.

El Fairmont Mayakoba Resort, un complejo de lujo situado entre cien hectáreas de bosque tropical y lagunas cristalinas, con acceso directo a la playa, figura como el hotel que podría albergar a Cristiano Ronaldo y sus compañeros. Este enclave ha sido diseñado para garantizar privacidad y comodidad, aspectos valorados por las delegaciones internacionales.

Durán compartió en LinkedIn su satisfacción por la elección del resort, afirmando:

“Estamos listos para ofrecer a las selecciones internacionales un entorno inigualable para la recuperación y la concentración”.

El director general de RLH Properties también señaló que la Riviera Maya ha recibido la visita de varias selecciones interesadas en establecer su base en la región. Según sus palabras a Récord:

“Hemos sido visitados por algunas selecciones; estamos muy orgullosos de que nos tomen en cuenta. De hecho, ahora en marzo, una de las selecciones que viene a un juego amistoso estará con nosotros, por ahí lo van a ver. No podemos decir mucho por temas de confidencialidad, pero estamos muy orgullosos de ser una de las sedes que más favorablemente ha visto la FIFA para este evento”.

Características del Fairmont Mayakoba: lujo sereno entre manglares, playa y arquitectura íntima en la Riviera Maya

Este es el lujoso resort
Este es el lujoso resort en el cual se hospedará la selección portuguesa durante su estadia en el Mundial 2026

Enclavado en el corazón de la Riviera Maya, rodeado por canales naturales, selva baja y un mar que alterna turquesa y esmeralda según la hora del día, el Fairmont Mayakoba se ha consolidado como uno de los refugios más exclusivos de México. Es un hotel que apuesta por el lujo silencioso: un complejo pensado para desconectarse, caminar descalzo y sentir cómo la arquitectura se integra con la naturaleza sin imponerse.

Siendo un resort diseñado para perder la noción del tiempo, el Fairmont está distribuido en un área de más de 97 hectáreas dentro del exclusivo complejo Mayakoba. No es un hotel vertical; es un pequeño universo horizontal hecho de senderos, puentes de madera y canales navegables que conectan cada zona del resort. Dentro de sus instalaciones destacan:

  • Cinco piscinas, incluyendo una infinity frente al mar que es, quizá, el lugar más fotografiado del hotel.
  • Spa Willow Stream, inspirado en técnicas mayas, rodeado de vegetación y con salas privadas que parecen flotar.
  • Club de playa, renovado, con camastros, camas balinesas y servicio personalizado.
  • Camellones y canales navegables, donde los huéspedes pueden recorrer el entorno en lanchas ecológicas.
  • Campo de golf El Camaleón, sede en su momento del PGA Tour, diseñado por Greg Norman.
  • Restaurantes de autor, con cocina mexicana contemporánea, mariscos frescos y espacios junto al agua.

La sensación general es la de un resort de lujo que se comporta como un santuario natural: silencioso, elegante y con una privacidad que sorprende, incluso cuando está en alta ocupación.

Habitaciones: elegancia sobria, luz natural y privacidad absoluta, son otra de las características del Fairmont Mayakoba están pensadas como refugios íntimos. No buscan deslumbrar con excesos ornamentales; su apuesta es la calma visual. Entre las opciones que pueden escoger los usuarios se encuentran:

  • Fairmont Room y Deluxe Casita, ubicadas entre jardines y canales.
  • Signature Casita Suites, más amplias, con terrazas privadas y vistas a la laguna.
  • Beach Area Casitas, las más codiciadas, a pasos del mar y con acceso directo a la playa.

Precios: cuánto cuesta hospedarse en uno de los hoteles más exclusivos de la Riviera Maya

La Riviera Maya cuenta con
La Riviera Maya cuenta con hoteles destacados para los turistas en la temporada de vacaciones durante 2025

El rango de precios del Fairmont Mayakoba varía según la temporada, el tipo de habitación y si se reserva con plan europeo o modalidad all inclusive, que el hotel ofrece como opción.

  • Habitaciones estándar: desde US$420 a US$650 por noche (entre $1.500.000COP y $2.500.000COP).
  • Casitas y suites frente a los canales: entre US$700 y US$1.200 (entre $2.500.000COP y $4.600.000COP)
  • Casitas frente al mar: desde US$1.400 y, en temporada alta, pueden superar los US$2.000 por noche (entre $5.300.000COP y $7.680.000COP)

