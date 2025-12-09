Deportes

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

La Copa Mundial de la FIFA se jugará en tres países, lo que significa un reto en la logística de las selecciones para sus desplazamientos y sedes de concentración

La "Tricolor" jugará ante Australia
La "Tricolor" jugará ante Australia en su último partido de preparación de cara al Mundial 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Las rutas que recorrerá la selección Colombia durante la fase de grupos del Mundial 2026 despiertan interés tras conocerse, el sábado 6 de diciembre, las sedes específicas donde jugarán sus encuentros. Esta información se conoció después del sorteo de la fase de grupos realizado el viernes 5 de diciembre y aclara los desplazamientos a los que se enfrentará el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Durante la primera ronda, el itinerario para los futbolistas colombianos contempla tres ciudades principales, comenzando en la Ciudad de México, donde jugarán ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio de 2026 en el Estadio Azteca a las 9:00 p. m.

Posteriormente, la delegación nacional volará a Guadalajara, programando su segundo partido para el martes 23 de junio de 2026, enfrentando al ganador del repechaje intercontinental (Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo) en el Estadio Chivas, nuevamente a las 9:00 p. m.

El cierre de la fase de grupos los llevará a cruzar la frontera hacia Miami, midiéndose ante Portugal el sábado 27 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium desde las 6:30 p. m., siempre en horario colombiano.

Al analizar los desplazamientos, la selección Colombia tendrá que recorrer un total de 2.884 kilómetros en avión durante los compromisos de la primera fase, dejando fuera de la cuenta el traslado inicial desde su base de concentración hacia el primer destino en México —dato aún desconocido debido a la falta de confirmación sobre la sede de preparación—.

El trayecto se detalla así: el tramo entre Ciudad de México y Guadalajara representa 460 kilómetros; entre Guadalajara y Miami suman 2.424 kilómetros para un acumulado de 2.884 kilómetros en la fase de grupos.

En contraste, la distancia que enfrentará Portugal resulta notablemente menor, dado que los europeos disputarán sus dos primeros encuentros en Houston, evitando el desgaste de traslados internos hasta antes del último partido. De este modo, el único vuelo pautado para los lusos antes de medirse con Colombia es el de Houston a Miami, que equivale a 1.550 kilómetros.

