Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich

El colombiano disfruta de un breve periodo de vacaciones, debido a la sanción de dos fechas en la Champions League y de una jornada en la Bundesliga por la acumulación de tarjetas amarillas

Bayern Múnich es colíder de
Bayern Múnich es colíder de la Champions League, por detrás de Arsenal - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

Un ajuste inesperado se ha presentado en el plantel del Bayern Múnich ante la continuidad de la Champions League: Luis Díaz, habitual titular del equipo alemán y de la selección de Colombia, permanece ausente en la convocatoria para el duelo contra Sporting de Lisboa.

La sanción que pesaba sobre el extremo cafetero, originalmente asignada tras su expulsión por una falta cometida contra Achraf Hakimi en un encuentro previo ante el PSG, fue reducida por la UEFA a dos fechas.

A pesar de esta disminución, el ciclo disciplinario no culminó a tiempo para que Díaz se encuentre a disposición para este partido, de modo que el entrenador Vincent Kompany debió buscar alternativas en la alineación titular.

Lennart Karl es una de
Lennart Karl es una de las joyas de la cantera del Bayern Múnich en la temporada 2025-2026 - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

La ausencia de Díaz obligó al club bávaro a modificar su esquema para este compromiso. Entre los jugadores seleccionados para iniciar ante Sporting de Lisboa figura Lennart Karl, joven talento de diecisiete años, quien recibió la confianza de Kompany en medio de la reestructuración.

El once dispuesto por el entrenador para este encuentro incluye a Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry y Harry Kane.

En el ámbito nacional, Díaz tampoco podrá ver acción en el próximo enfrentamiento del Bayern por la Bundesliga, frente al Mainz, debido a la acumulación de cinco tarjetas amarillas, la más reciente recibida en el duelo ante Stuttgart, donde asistió a uno de los goles bávaros. La última gestión del club delante de la UEFA ha hecho posible que el delantero esté habilitado para jugar el próximo 21 de enero del 2026 frente al Union Saint-Gilloise.

En los primeros 45 minutos entre Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa, sin Díaz, el cuadro alemán empata de local sin goles. La opción más clara la dispuso Harry Kane, que estrelló un balón en el palo al minuto 37. Lennart Karl, remplazo de Luis Díaz, fue calificado con 6.9 tras un remate al arco, 97% de acierto en sus pases y dos opciones de gol creadas. En el cuadro portugués, Luis Suárez es titular.

Luis Díaz de vacaciones en plena temporada con Bayern Múnich

Luis Díaz ha jugado más
Luis Díaz ha jugado más de 20 partidos con Bayern Múnich y completa 12 goles anotados - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

De acuerdo con Kompany, el momento también ha significado una pausa justificada para Díaz, más allá de la resolución disciplinaria. “Lucho ha jugado todos los partidos, con nosotros y con la selección. Siempre está viajando mucho a Sudamérica y de regreso. Pasó mucho tiempo en Inglaterra, donde nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia”, puntualizó el técnico.

El descanso otorgado responde no solo a la acumulación de minutos en el terreno de juego, sino también a factores personales, considerando que el delantero suele pasar largos periodos fuera de casa debido a los compromisos internacionales y el apretado calendario europeo.

Soccer Football - UEFA Champions
Soccer Football - UEFA Champions League - Bayern Munich v Sporting CP - Allianz Arena, Munich, Germany - December 9, 2025 Bayern Munich coach Vincent Kompany before the match REUTERS/Angelika Warmuth

Actualmente, la planificación de Kompany garantiza que el futbolista cuente con un seguimiento cercano por parte del cuerpo técnico, mediante un programa de entrenamiento individual, que permite mantener su estado físico y mental pese al paréntesis de competición: “Los chicos entrenan casi a diario y también cuentan con fisioterapeutas privados”, detalló el entrenador.

Kompany insistió en la importancia de permitir a los futbolistas períodos de recuperación tanto física como emocional, recordando que el retorno de Díaz está previsto para los próximos días. “Volverá mentalmente en plena forma y retomará su actividad justo donde la dejó. Volverá en unos días. A veces les damos a los jugadores un poco más de tiempo libre, pero tienen un programa de entrenamiento individual y siguen trabajando en casa”, enfatizó el entrenador belga.

