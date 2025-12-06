Compañero de Davinson Sánchez en Galatasaray fue detenido por caso de apuestas deportivas en Turquía

El equipo de Davinson Sánchez vive un momento crítico, tras conocerse que uno de sus futbolistas, se vio involucrado en un caso de escándalos de apuestas deportivas-crédito Grosby

El Galatasaray de Davinson Sánchez no vive un buen momento desde lo deportivo tras conocerse, el 6 de diciembre de 2025, la salida de Metehan Baltaci del cuadro de Estambul.

El arresto del jugador se dio en un operativo policial de gran escala en Turquía ha desembocado en la detención de 35 personas vinculadas a apuestas ilegales y presunta manipulación de partidos, (entre ellos 27 de jugadores), un escándalo que ha sacudido los cimientos del fútbol local y amenaza con extenderse aún más en las próximas semanas.

La Fiscalía de Estambul lidera la investigación, que abarca tanto la Superliga como las divisiones menores, y que ya ha derivado en la suspensión de ciento cuarenta y nueve árbitros y asistentes por mantener cuentas en plataformas de apuestas, según informó el presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu.

Estos son los detalles del caso que deja con preocupación al fútbol turco

Galatasaray de Turquía se encuentra dentro de las primeras posiciones del campeonato-crédito Murad Sezer/REUTERS-File Photo

El 5 de diciembre de 2025, el diario Sabah, de Turquía, entregó detalles sobre el escándalo de posibles apuestas ilegales por futbolistas de la Superliga de Turquía.

En primer lugar, el diario detalla que además de Baltaci, un compañero de Jhon Jáder Durán, también se vio involucrado en la detención

“Se determinó que 27 jugadores de fútbol, ​​entre ellos el jugador de Galatasaray Metehan Baltacı y el jugador de Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş, realizaron apuestas en sitios de apuestas legales a través de otra persona".

También en los involucrados en este caso que sacude al fútbol turco, se encuentran directivos, como el propietario

“Se detectó que un total de cinco personas, incluido el propietario del Ankaraspor Club, Ahmet Okatan, el presidente del club, Mehmet Emin Katipoğlu, el presidente de Nazilli Belediyespor, Şahin Kaya, y dos entrenadores, actuaron para influir en el resultado del partido Ankaraspor-Nazilli Belediyespor disputado el 28 de abril de 2024″.

Y como si fuera poco, dentro de las investigaciones que hace la policía turca sobre dichos casos, el mismo medio, en mención, encontró irregularidades financieras de varios directivos por parte de exdirectivos del fútbol turco, y hasta de árbitros:

“Se examinaron las cuentas bancarias de siete personas, entre ellas el expresidente del Club Deportivo Adanademir, Murat Sancak, y el árbitro principal Zorbay Küçük, y se identificaron transacciones financieras sospechosas. También se anunció que Murat Sancak había acudido a la comisaría para prestar declaración”.

Pronunciamiento oficial del Gobierno Turco

El Gobierno Turco ya habló sobre lo ocurrido con la detención-crédito Murad Sezer/REUTERS

Yılmaz Tunç, en las declaraciones que citó el medio Sabah, destacó la operación de la siguiente forma:

“Estas medidas se están tomando como parte de las investigaciones en curso de nuestra Fiscalía General de Estambul. Nuestro poder judicial y la Fiscalía General están iniciando y continuando las investigaciones necesarias, teniendo en cuenta las denuncias de delitos en estos asuntos. Seguiremos de cerca el progreso de la investigación. Nuestra Fiscalía General se pronunciará al respecto próximamente”.

El listado de involucrados según el reporte de Sabah

Abdulsamet Burak – Futbolista (Kayserispor) Abdurrahman Bayram – Futbolista (Sakaryaspor) Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolista (Sivasspor) Alassane Ndao – Futbolista (Konyaspor) Arda Türken – Futbolista (Sakaryaspor) Bartu Kaya – Futbolista (Amedspor) Cengiz Demir – Futbolista (Hatayspor) Emircan Çiçek – Futbolista (Pendikspor) Ensar Bilir – Futbolista (Boluspor) Eren Karadağ – Futbolista (Çorumspor) Erhan Çelenk – Futbolista (Serikspor) İsmail Kalburcu – Futbolista (Boluspor) İzzet Furkan Malak – Futbolista (Göztepespor) Kadir Kaan Yurdakul – Futbolista (Manisaspor) Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolista (Fatih Karagümrükspor) Metehan Baltacı – Futbolista (Galatasaray) Muhammed Furkan Özhan – Futbolista (Erzurumspor) Oktay Aydın – Futbolista (Amedspor) Orkun Özdemir – Futbolista (Boluspor) Salih Malkoçoğlu – Futbolista (Trabzonspor) Samet Karabatak – Futbolista (Manisaspor) Tolga Kalender – Futbolista (Bandırmaspor) Uğur Adem Gezer – Futbolista (Amedspor) Uğur Kaan Yıldız – Futbolista (Göztepe Spor) Yunus Emre Tekoğul – Futbolista (Sakaryaspor) Yusuf Özdemir – Futbolista (Alanyaspor) Yücel Gürol – Futbolista (Adanademirspor) Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor edición (Vanspor) Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor edición Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor número Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor número Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor número Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor número Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor número Şahin Kaya – Problema Nazillispor–Ankaraspor Zorbay Küçük – Árbitro (Informe MHK) Murat Sancak – Ex presidente de Adanademirspor Metin Korkmaz – Vicepresidente de Adanademirspor Emrah Çelik – Gerente del club Antalyaspor Mert Hakan Yandaş – Futbolista (Fenerbahçe) Ersen Dikmen – Persona quién apostó por Mert Hakan Yandaş Ahmet Çakar – Comentarista deportivo – Ex árbitro Hayriye Arzu Çakar – Esposa de Ahmet Çakar (Ex médico)