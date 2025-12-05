Portugal vs. Colombia, el inédito duelo en la historia de los mundiales que se vivirá en el 2026: este es el perfil de la selección lusa

Cristiano Ronaldo es uno de los máximos goleadores de Portugal y del Mundo, además referente con dos títulos-crédito Clodagh Kilcoyne/REUTERS

A poco más de seis meses para que comience la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026, las 48 selecciones ya comienzan a prepararse para lo que será la cita orbital de selecciones más importante en el mundo fútbol.

Uno de los candidatos que tendrá su presencia será la selección de Portugal que con Cristiano Ronaldo, y otros jugadores destacados como Bruno Fernandes (figura del Manchester United), João Neves (referente del París Saint Germain), Bernardo Silva (histórico del Manchester City), buscarán conquistar su primera copa del mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La selección de Portugal enfrentará a Colombia y a Uzbekistán en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de realizarse el sorteo en la ciudad de Washington.

Cómo llegó al Mundial

El equipo que goleó a Armenia en su último partido por las Elimnatorias camino al Mundial 2026-crédito Pedro Nunes/REUTERS

La selección dirigida por Roberto “Bob” Martínez llega al sorteo tras quedar líder en el grupo F de las Eliminatorias Uefa, con 13 puntos, gracias a sus cuatro victorias en este camino.

La única derrota de los lusos se dio el 12 de noviembre de 2025, cuando en el estadio Aviva de Dublín, ante una física y dura Irlanda, con el doblete de Troy Parrot (atacante del AZ Alkmaar de Países Bajos) a los minutos 17 y 45.

También, dentro del mismo partido, la expulsión de Cristiano Ronaldo fue la noticia principal en las primeras planas de los medios de comunicación, ya que fue la primera tarjeta roja que vio con la selección de mayores.

Aun así, pese a lo difícil que se vivió con el astro mundial, en su último partido de Eliminatorias Uefa, la clasificación a la séptima copa del mundo, se dio gracias a la goleada a Armenia, en el estadio do Dragão de Oporto por 9-1, el 16 de noviembre de 2025.

Este fue el camino de la Selecção das Quinas (que traduce al español la Selección de los Escudos al español), para su clasificación:

16 de noviembre de 2025 - Eliminatorias: Portugal 9-1 Armenia

13 de noviembre de 2025 - Eliminatorias: Irlanda 2-0 Portugal

14 de octubre de 2025 - Eliminatorias: Portugal 2-2 Hungría

11 de octubre de 2025 - Eliminatorias: Portugal 1-0 Irlanda

9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias: Hungría 2-3 Portugal

6 de septiembre de 2025 - Eliminatorias: Armenia 0-5 Portugal

Los lusos jugarán su séptima copa del mundo en la historia - crédito @fifaworldcup_es / X

Así quedó en el grupo F de las Eliminatorias Uefa:

Portugal: 13 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +13) Irlanda: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Hungría: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Armenia: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -16)

Perfil de Roberto Martínez: el español que quiere guiar a la primera en su historia

Bob Martínez tiene la difícil tarea de llevar a Portugal a lo más alto del mundo-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El técnico de la selección de Portugal es el español Roberto Martínez, más conocido como Bob.

El nacido en Balaguer, el 13 de julio de 1973, cuenta con la experiencia necesaria para llevar a Portugal a su conquista a la primera copa del mundo.

Cómo juega Portugal

Portugal cuenta con un equipo sólido en defensa, y creativo en ataque-crédito Pedro Nunes/REUTERS

De la escuela del Barcelona FC, los equipos de Roberto Martínez prioriza lo que es la posesión de la pelota, mediante el juego asociado.

Con el esquema táctico en el arranque del partido de 4-3-3, durante el partido, puede variar la disposición de los jugadores en el campo de juego con un 4-4-2 o un 4-3-1-2.

Además, las características de jugadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva y de João Neves, que son buenos con la pelota al pie, tienen una visión periférica del campo de juego, y saben crear opciones de gol, cuentan con delanteros efectivos y fuertes en el mano a mano o en el juego aéreo como Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos.

También, si es necesario para los contraataques, Portugal tiene jugadores importantes como Rafael Leão o João Félix.

Desde el aspecto defensivo, Portugal cuenta con jugadores que aportan desde la buena salida en el mediocampo, y en las labores de defensa como lo son Rúben Neves (referente del Al-Hilal de Arabia Saudita), y con João Palhinha (volante de marca del Tottenham de Inglaterra).

Figuras del equipo

Cristiano Ronaldo

Uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol mundial, es una de las principales cartas para los lusos en la consecución de su primera copa del mundo en la historia-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Con 226 partidos desde su debut, el 19 de octubre de 2003, con tan solo 18 años (en la victoria de Portugal por 1-0 ante Kazajistán), la leyenda del Manchester United, Real Madrid, y actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, es la carta principal del equipo de Roberto Martínez para levantar su primera copa del mundo.

También los 143 goles que lleva el “Bicho” (apodo acuñado en España cuando se consolidó como uno de los máximos goleadores del Real Madrid), con Portugal, es su carta más fuerte para pensar que existe una posibilidad de revancha para los ibéricos en este Mundial de Norteamérica 2026.

Es que los títulos de CR7 con los lusos, también se muestran como uno de los principales fuertes de uno de los máximos goleadores del fútbol mundial para que Portugal sueñe:

Eurocopa de Francia 2016

Nations League 2019

Nations League 2025

Rafael Leão

El delantero del AC Milán es una de las cartas más destacadas en el ataque de los portugueses-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Con 26 años, y jugando en el AC Milán, uno de los equipos más grandes e históricos del mundo, el delantero Rafael Leão se presenta como otra de las alternativas más interesantes con las que contará Roberto Martínez en el ataque.

Desde su debut, el 8 de octubre de 2021 (en la goleada por 3-0 ante Qatar), Leão lleva 43 partidos con la selección mayor, y allí anotó 5 goles.

Bruno Fernandes

Siendo relevante en el mediocampo del Manchester United y de Portugal, el equipo de Roberto Martínez cuenta con un talento desde la pegada en las pelotas quietas y en la creación de jugadas, como los pases filtrados-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Proveniente del Sporting de Lisboa en 2020, Bruno Fernandes llegó como una cara de renovación para el mediocampo del Manchester United, y poco a poco se convirtió en uno de los emblemas de la selección de Portugal.

Desde su debut con los lusos (el 10 de noviembre de 2017, en la victoria por 3-0 ante Arabia Saudita en un amistoso internacional), Fernandes lleva 85 partidos con la selección, de los cuales anotó en 28 oportunidades.

Bernardo Silva

Otro de los talentos más importantes de Portugal es el de Bernardo Silva: buen posicionamiento en el mediocampo, visión periférica y buena pegada-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Emblema del Manchester City exitoso que construyó el español Pep Guardiola, Bernardo Silva también es otro de los jugadores clave para Portugal.

Con 107 partidos con la camiseta lusa (siendo su debut el 31 de marzo de 2015, en la derrota ante Cabo Verde por 2-0 en Coimbra, Portugal), se convirtió en uno de los capitanes más importantes de la selección, y fichas claves en el mediocampo.

Historia en Mundiales

Badr Benoun y Jawad El Yamiq marcando a Cristiano Ronaldo en el partido entre Marruecos y Portugal, en Qatar 2022 - crédito Molly Darlington / REUTERS

La selección de Portugal debutó relativamente tarde en los Mundiales, pero desde entonces construyó una trayectoria marcada por generaciones brillantes, altibajos clasificatorios y la irrupción definitiva de su “Edad de Oro” en los años 2000.

La participación en el Mundial de 2026 será la séptima de la historia, en dónde buscará romper la historia, y volver a las raíces de lo que hizo una de las leyendas más importantes del fútbol portugués: Eusebio, goleador del Mundial de Inglaterra en 1966.

Con el tercer puesto conseguido por parte de los lusos, es su mejor participación en la historia de los mundiales, y que contó con un estilo ofensivo y eliminó a Corea del Norte tras remontar un 0–3 con cuatro goles de Eusebio. Solo fue frenada por la Inglaterra campeona.

Después de 20 años, su regreso se dio en el Mundial de México 1986, y que se vio manchada por problemas internos y el “Caso Saltillo”, una huelga del plantel por desacuerdos con la federación.

Fue un Mundial turbulento que impactó negativamente el desarrollo deportivo del país por años.

De México, tardó 16 años para regresar: fue en la Copa del Mundo de Corea y Japón de 2002: La ‘Generación Dorada’ y la decepción

Con figuras como Luis Figo, Rui Costa, Pauleta, Deco y compañía, Portugal llegaba como favorita. Sin embargo, quedó eliminada en la fase de grupos tras caer ante Estados Unidos y Corea del Sur.

Para Alemania 2006, su segunda mejor participación, logró una de las resurgir — cuarto lugar en Alemania, una de las mejores campañas modernas, bajo el mando de Luiz Felipe Scolari, y con Cristiano Ronaldo emergiendo como figura.

En dicha edición, Portugal cayó ante Francia en semifinales y luego perdió el partido por el tercer puesto contra Alemania.

Este torneo consolidó al país como selección competitiva de élite.

En la era Cristiano Ronaldo: 2010–2022, Portugal compitió en 4 mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

En Sudáfrica 2010, pasó la fase de grupos sin recibir goles, pero quedó eliminada en octavos por España, que sería campeona.

Para Brasil 2014, quedó por fuera de los 16 mejores por diferencia de gol, en un torneo marcado por lesiones y bajo rendimiento colectivo.

En Rusia 2018, quedó eliminada en octavos de final por Uruguay, pero dejó una actuación memorable por parte de CR7, ya que dejó una actuación memorable ante España con hat-trick (3–3).

Y en el Mundial de Qatar 2022, llegaron a cuartos de final, clasificando con una victoria histórica 6–1 frente a Suiza con aparición estelar de Gonçalo Ramos. Pero más adelante, recibió una dura eliminación sorpresiva ante Marruecos, que hizo historia como la primera selección africana semifinalista.

A continuación, este es el rendimiento histórico de Portugal en todas sus participaciones en la Copa del Mundo:

1966 (Inglaterra) – Tercer puesto

1986 (México) – Fase de grupos

2002 (Corea y Japón)– Fase de grupos

2006 (Alemania) – Cuarto puesto

2010 (Sudáfrica)– Octavos de final

2014 (Brasil)– Fase de grupos

2018 (Rusia)– Octavos de final

2022 (Qatar)– Octavos de final

Cristiano Ronaldo y su reacción al ser eliminado por Marruecos en Qatar 2022-crédito Paul Childs/REUTERS

Inglaterra 1966

Grupo 3

Portugal: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Checoslovaquia: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Brasil: 2 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Bulgaria: 0 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -8)

Goleador: Eusébio con 9 anotaciones

Puesto: Tercer lugar

Partidos

Portugal 3-1 Hungría - 13 de julio de 1966 - Estadio Old Trafford de Manchester - Fecha 1

Portugal 3-0 Bulgaria - 16 de julio de 1966 - Estadio Old Trafford de Manchester - Fecha 2

Portugal 3-1 Brasil - 19 de julio de 1966 - Fecha 3 - Estadio Goodison Park de Liverpool

Portugal 5-3 Corea del Norte - 23 de julio de 1966 - Cuartos de final - Goodison Park de Liverpool

Inglaterra 2-1 Portugal - 26 de julio de 1966 - Estadio Wembley de Londres

Portugal 2-1 Unión Soviética - 28 de julio de 1966 - Estadio de Wembley de Londres

México 1986

Grupo F

Marruecos: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Inglaterra: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Polonia: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Portugal: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Partidos

Portugal 1-0 Inglaterra - 3 de junio de 1986 - Estadio Tecnológico de Monterrey

Polonia 1-0 Portugal - 7 de junio de 1986 - Estadio Universitario de Monterrey

Portugal 1-3 Marruecos - 11 de junio de 1986 - Estadio Tres de Marzo de Guadalajara

Goleadores: Diamantino y Manuel con una anotación cada uno.

Puesto: 17 y quedó en fase de grupos

Corea y Japón 2002

Grupo D

Corea del Sur: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Estados Unidos: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Portugal: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Polonia: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -4)

Partidos

Estados Unidos 3-2 Portugal - 5 de junio de 2002 - Estadio Mundialista de Suwon - Fecha 1

Portugal 4-0 Polonia - 10 de junio de 2002 - Estadio Mundialista de Jeonju - Fecha 2

Portugal 0-1 Corea del Sur - 14 de junio de 2002 - Estadio Munhak de Incheon - Fecha 3

Goleador: Pauleta con 3 goles

Puesto: 21 y quedó en fase de grupos

Alemania 2006

Grupo D

Portugal: 9 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +4) México: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Angola: 2 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Irán: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -4)

Partidos

Angola 0-1 Portugal - 11 de junio de 2006 - Estadio RheinEnergie de Colonia - Fecha 1

Portugal 2-0 Irán - 17 de junio de 2006 - Estadio Waldstadion de Frankfurt - Fecha 2

Portugal 2-1 México - 21 de junio de 2006 - Estadio Arena AufSchalke de Gelsenkirchen - Fecha 3

Portugal 1-0 Países Bajos - 25 de junio de 2006 - Estadio Franlenstadion de Núremberg - Octavos de final

Inglaterra 0-0 Portugal - 25 de junio de 2006 - Estadio Veltins-Arena de de Gelsenkirchen - Cuartos de final (pasó Portugal al ganar por 3-1 desde los tiros del punto penal)

Portugal 0-1 Francia - Estadio Allianz Arena de Múnich - 5 de julio de 2006 - Semifinales

Portugal 1-3 Alemania - Estadio MHP Arena de Stuttgart - 8 de julio de 2006 - tercer puesto

Goleador: Maniche con dos goles

Puesto: cuarto lugar

Sudáfrica 2010

Grupo G

Brasil: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Portugal: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Costa de Marfil: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Corea del Norte: 0 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -11)

Partidos

Costa de Marfil 0-0 Portugal - Estadio de Puerto Elizabeth - 15 de junio de 2010 - Fecha 1

Portugal 7-0 Corea del Norte - Estadio Green Point de Ciudad del Cabo - 21 de junio de 2010 - Fecha 2

Portugal 0-0 Brasil - Estadio Moses Mabdhida de Duran - 25 de junio de 2010 - Fecha 3

España 1-0 Portugal - Estadio Green Point de Ciudad del Cabo - 29 de junio de 2010 - Octavos de final

Goleador: Tiago con un gol

Puesto: 11 en octavos de final

Brasil 2014

Grupo G

Alemania: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Estados Unidos: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Portugal: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Ghana: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Partidos

Alemania 4-0 Portugal - Estadio Arena Fonte Nova de Salvador - 16 de junio de 2014 - Fecha 1

Estados Unidos 2-1 Portugal - Estadio Arena de Amazonia de Manaos - 22 de junio de 2014 - Fecha 2

Portugal 2-1 Ghana - Estadio Mané Garrincha - 26 de junio de 2014 - Fecha 3

Goleador: Nani, Cristiano Ronaldo y Varela con un gol

Puesto: 18 en fase de grupos

Rusia 2018

Grupo B

España: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Portugal: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Irán: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Marruecos: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Partidos

Portugal 3-3 España - Estadio Fisht de Sochi - 15 de junio de 2018 - Fecha 1

Portugal 1-0 Marruecos - Estadio Luzhniki de Moscú - 20 de junio de 2018 - Fecha 2

Irán 1-1 Portugal - Estdio Mordovia de Saransk - 25 de junio de 2018 - Fecha 3

Uruguay 2-1 Portugal - Estadio Fisht de Sochi - 30 de junio de 2018 - Octavos de final

Goleador: Nani, Cristiano Ronaldo con 4 goles

Puesto: 13 en fase de grupos

Qatar 2022

Grupo H

Portugal: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Corea del Sur: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Uruguay: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Ghana: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Partidos

Portugal 3-2 Ghana - Estadio 974 de Doha - 24 de noviembre de 2022 - Fecha 1

Portugal 2-0 Uruguay - Estadio de Lusail - 28 de noviembre de 2022 - Fecha 2

Corea del Sur 2-1 Portugal - Estadio de Rayán - 2 de diciembre de 2022 - Fecha 3

Portugal 6-1 Suiza - Estadio de Lusail - 6 de diciembre de 2022 - Octavos de final

Marruecos 1-0 Portugal - Estadio Al Thumama de Doha - 10 de diciembre de 2022 - Cuartos de final

Goleador: Gonçalo Ramos con 3 goles

Puesto: 8 y llegó hasta los cuartos de final