Así quedó el cuadrangular A de la Liga BetPlay: Junior a un paso de la final y Nacional espera un favor de Medellín

El cuadro barranquillero remontó un 1-0 en contra en menos de 20 minutos, y se quedó a un paso en la final del fútbol colombiano - crédito @AmericadeCali / X

Junior de Barranquilla dio un paso importante para clasificar a la final del fútbol colombiano, el 4 de diciembre de 2025, al remontar el partido y vencer al América de Cali 2 a 1 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Ahora, los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias llegarán con la posibilidad directa de clasificar al partido decisivo de la Liga Betplay frente a Independiente Medellín, que pese a estar por fuera de toda posibilidad, se juega la posibilidad para ir a la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla superó 2-1 al América de Cali, en la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito América de Cali

Con las victorias de Junior y Nacional en la fecha 5, el Tiburón también le valdría el empate para clasificar a la final del fútbol colombiano en la última fecha, independiente del partido entre América y Nacional en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Con once puntos, y todavía invicto en el cuadrangular, los dirigidos por Alfredo Arias están cerca de volver al partido decisivo del campeonato colombiano, después de dos años de ausencia, en donde espera cómodo el Deportes Tolima, tras el empate ante Atlético Bucaramanga y clasificar a la final del fútbol colombiano.

Así quedó el cuadrangular A de la Liga Betplay, tras cinco fechas disputadas:

Junior: 11 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Atlético Nacional: 8 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1) América de Cali: 5 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Independiente Medellín: 2 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

El Tiburón remontó ante su gente y sueña con llegar a la final

Los dirigidos por David González comenzaron ganando el partido con gol de Josen Escobar, pero Jermein Peña y Didier Moreno encabezaron la remontada - crédito @AmericadeCali / X

El Junior de Barranquilla se consolidó como protagonista de las remontadas en los cuadrangulares de la Liga BetPlay tras vencer por 2-1 al América de Cali en el estadio Metropolitano, un resultado que lo deja a tan solo un punto de asegurar su presencia en la gran final frente al Deportes Tolima.

El equipo dirigido por Alfredo Arias sumó once puntos y definirá su clasificación en la última jornada ante el Independiente Medellín, mientras que América quedó sin opciones y asumirá el papel de juez en el cierre del grupo.

El desenlace del encuentro estuvo marcado por la intensidad y la capacidad de reacción del Junior, que volvió a revertir un marcador adverso, tal como lo había hecho en la fecha anterior frente a Nacional.

El gol inicial llegó en el minuto 77, cuando Josen Escobar anotó para América con un potente remate desde fuera del área que desvió en Didier Moreno, descolocando al arquero Mauro Silveira. La respuesta del conjunto local fue inmediata: apenas cinco minutos después, Jermein Peña igualó el marcador con un tiro libre que, tras rozar en la barrera, desorientó al portero Jorge Soto.

La remontada se consumó en el minuto 86, cuando Didier Moreno marcó el gol de la victoria tras un tiro de esquina, desatando la euforia en el Metropolitano.

El verde antioqueño se hizo fuerte y se jugará su última carta en Cali

El verdolaga aguarda una pequeña opción para clasificar a la final, pero dependerá de que le gane al América en Cali, y que Medellín derrote a Junior en el Atanasio Girardot - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Atlético Nacional logró una victoria determinante al imponerse 2-1 sobre Independiente Medellín en el clásico antioqueño, resultado que mantiene abierta la definición del Grupo A de la Liga BetPlay II-2025 hasta la última jornada y deja sin opciones al Independiente Medellín, que queda eliminado con solo dos puntos. Con este triunfo, el conjunto verdolaga iguala parcialmente la línea de Junior con ocho unidades y se jugará su clasificación en la fecha final ante América en Cali, dependiendo además de que el DIM logre frenar al Tiburón.

El desarrollo del partido mostró a ambos equipos buscando el arco rival principalmente a través de jugadas de pelota quieta. En la primera mitad, Léider Berrío intentó sorprender con un tiro libre directo, pero el arquero David Ospina controló el balón sin inconvenientes. Por parte de Nacional, Simón García no logró conectar de cabeza tras un centro de Juan Manuel Rengifo.

La apertura del marcador llegó a los 25 minutos, cuando Alfredo Morelos pivoteó y habilitó a Marlos Moreno, asistiendo a Juan José Rengifo para que este definiera de zurda y pusiera el 1-0.

En el complemento, el equipo verdolaga mostró mayor eficacia. Al minuto 54, Fainer Torijano perdió el balón en salida y Morelos aprovechó el error para encarar solo al arquero Washington Aguerre y marcar el segundo tanto.

Independiente Medellín intentó reaccionar mediante el juego aéreo y José Ortiz llegó a anotar, pero el gol fue anulado por fuera de juego, decisión ratificada por el VAR. Hacia el final, Francisco Fydriszewski protagonizó una jugada polémica al intentar marcar con la mano, pero reconoció de inmediato la infracción. Poco después, Andrés Salazar evitó sobre la línea un gol de Jarlan Barrera, quien había rematado de derecha tras una jugada individual en el área.

En los minutos finales del encuentro, el árbitro Wilmar Roldán sancionó un penal a favor del Medellín tras una falta de César Haydar sobre Luis Sandoval. Francisco Fydriszewski ejecutó el cobro con un potente remate al centro y descontó para el Poderoso en el minuto 90+3, pero el gol llegó demasiado tarde para revertir la eliminación del equipo dirigido por Alejandro Restrepo.

Medellín, que había sido el mejor equipo en la fase de todos contra todos, quedó relegado al último lugar del grupo, mientras que Nacional mantiene vivas sus aspiraciones de llegar a la final, donde ya espera Deportes Tolima.