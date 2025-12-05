Deportes

Así fue el emotivo homenaje de la hinchada del Junior a “el Pibe” Valderrama: “Se pasaron de calidad”

La afición del Junior de Barranquilla celebró la remontada ante el América de Cali y rindió tributo a Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, que expresó su gratitud por el emotivo reconocimiento

Guardar
El cuadro tiburón, liderado por
El cuadro tiburón, liderado por la barra de los Cuervos, homenajearon al Mono - crédito @pibevalderramap / Instagram

El 4 de octubre de 2025 la hinchada de Junior de Barranquilla rindió un homenaje sin precedentes a Carlos ‘el Pibe’ Valderrama en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, durante el partido en el que el equipo local venció 2 a 1 al América de Cali por la fecha 5 fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay.

El tributo, que incluyó un tifo gigante en la tribuna sur con la imagen del legendario ‘10’ rojiblanco y capitán de la selección Colombia, se convirtió en el centro de la celebración y avivó la ilusión de los aficionados, quienes ahora ven a Junior a un paso de la final de la Liga-II, ya que solo necesita un empate ante el Medellín para asegurar su lugar en la definición.

El cuadro tiburón, liderado por
El cuadro tiburón, liderado por la barra de los Cuervos, homenajearon al Mono - crédito @pibevalderramap / Instagram

En medio de la euforia por la remontada lograda con goles de Jermein Peña y Didier Moreno, la figura de Valderrama acaparó la atención tanto en el estadio como en las redes sociales.

El propio exfutbolista, de 64 años de edad, compartió en su cuenta de X varias reacciones al homenaje, expresando su gratitud.

“Hey, se pasaron de calidad, muchas gracias gracias gracias. Huy, esto es fuerte para mí, gracias”, y en otra publicación añadió: “Huy, cómo pago esto. No tengo cómo pagar esto. Muchas gracias, gracias, gracias. Inolvidable para mí. Huy lo máximo, se pasaron de calidad. Gracias, gracias, gracias”, según recogió El Heraldo.

La imagen desplegada en el tifo representaba a Valderrama en su época como jugador de Junior, club con el que conquistó dos títulos en 1993 y 1995.

El gesto fue ampliamente celebrado por hinchas, periodistas, analistas y exjugadores, quienes destacaron la magnitud del reconocimiento al histórico mediocampista samario.

En Instagram, Valderrama también publicó fotografías del homenaje y reiteró su agradecimiento por el detalle recibido.

La atmósfera en el ‘Coloso de la Ciudadela’ reflejó la conexión entre la afición y su ídolo, mientras el equipo se acerca a una nueva final.

La victoria ante América de Cali no solo consolidó el ánimo de los seguidores, sino que reforzó el vínculo emocional con una de las figuras más emblemáticas del fútbol colombiano.

El mensaje de Carlos Valderrama tras el tifo

El mono agradeció el tifo
El mono agradeció el tifo del Junior - crédito @pibevalderramap / Instagram

Tras el emotivo tifo que publicó la barra brava del Junior de Barranquilla, el Mono se mostró feliz por el homenaje que recibió.

“Mi gente bacana gracias, solo puedo darles las gracias a mi gente de Junior tu papá”

Junior está a un paso de llegar a la final

Junior de Barranquilla superó 2-1
Junior de Barranquilla superó 2-1 al América de Cali, en la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito América de Cali

El Junior de Barranquilla se consolidó como protagonista de las remontadas en los cuadrangulares de la Liga BetPlay tras vencer por 2-1 al América de Cali en el estadio Metropolitano, un resultado que lo deja a tan solo un punto de asegurar su presencia en la gran final frente al Deportes Tolima.

El equipo dirigido por Alfredo Arias sumó once puntos y definirá su clasificación en la última jornada ante el Independiente Medellín, mientras que América quedó sin opciones y asumirá el papel de juez en el cierre del grupo.

El desenlace del encuentro estuvo marcado por la intensidad y la capacidad de reacción del Junior, que volvió a revertir un marcador adverso, tal como lo había hecho en la fecha anterior frente a Nacional.

El gol inicial llegó en el minuto 77, cuando Josen Escobar anotó para América con un potente remate desde fuera del área que desvió en Didier Moreno, descolocando al arquero Mauro Silveira. La respuesta del conjunto local fue inmediata: apenas cinco minutos después, Jermein Peña igualó el marcador con un tiro libre que, tras rozar en la barrera, desorientó al portero Jorge Soto.

La remontada se consumó en el minuto 86, cuando Didier Moreno marcó el gol de la victoria tras un tiro de esquina, desatando la euforia en el Metropolitano.

Así quedó el cuadrangular A de la Liga BetPlay

  1. Junior: 11 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  2. Atlético Nacional: 8 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  3. América de Cali: 5 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  4. Independiente Medellín: 2 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

Temas Relacionados

Carlos Valderrama Junior de Barranquilla América de CaliCuadrangulares Liga BetPlayLiga BetPlayColombia Deportes

Más Noticias

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga la ceremonia desde Colombia

La Copa del Mundo prendió motores: hoy al mediodía (12:00 p. m., hora de Colombia) se conocerán los grupos del torneo, en el Centro Kennedy, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos

Sorteo del Mundial 2026 EN

Dimayor definió fecha y hora de la última fecha de los cuadrangulares semifinales: Junior y Nacional definen el último finalista

Independiente Medellín y América de Cali serán los jueces de tiburones y verdolagas en busca de clasificar a la final, a la que ya clasificó el Deportes Tolima

Dimayor definió fecha y hora

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 13 de la Bundesliga

Los Gigantes de Baviera quieren continuar su buen rumbo, camino a la conquista de la estrella 35

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora

Néstor Lorenzo habló en la previa del sorteo del Mundial 2026 de las expectativas de la selección Colombia: “Llegar al último día”

El entrenador argentino destaca que la clave para la Selección Colombia será llegar con sus jugadores en el mejor nivel posible, más allá de los rivales que el sorteo determine

Néstor Lorenzo habló en la

La selección Colombia en el top-10 de equipos con posibilidades de ganar la Copa del Mundo, según prestigioso ranking

La Tricolor aguarda por conocer los rivales a los que enfrentará en la primera ronda de grupos, en su séptima participación en Mundiales de Mayores de la FIFA

La selección Colombia en el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio recordó a su

Yeferson Cossio recordó a su papá con conmovedora foto de los últimos días que compartieron juntos

Ornella Sierra aviva rumores de embarazo tras publicación con contundente mensaje: “Nuevo integrante”

“La noche era lo más horrible”: Miguel Ayala revela los detalles más duros de su secuestro y cómo vivió el rescate del Gaula

Vanessa Pulgarín sorprendió al aparecer en silla de ruedas después de su paso por Miss Universe: “Un dolor muy fuerte”

Claudia Lozano, de Noticias Caracol, confiesa que pensó en morir durante su hospitalización: “Ya no quería más”

Deportes

Sorteo del Mundial 2026 EN

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga la conformación de los grupos desde Colombia

Dimayor definió fecha y hora de la última fecha de los cuadrangulares semifinales: Junior y Nacional definen el último finalista

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 13 de la Bundesliga

Néstor Lorenzo habló en la previa del sorteo del Mundial 2026 de las expectativas de la selección Colombia: “Llegar al último día”

La selección Colombia en el top-10 de equipos con posibilidades de ganar la Copa del Mundo, según prestigioso ranking