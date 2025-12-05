Así fue el emotivo homenaje de la hinchada del Junior a “el Pibe” Valderrama: “Se pasaron de calidad”

El cuadro tiburón, liderado por la barra de los Cuervos, homenajearon al Mono - crédito @pibevalderramap / Instagram

El 4 de octubre de 2025 la hinchada de Junior de Barranquilla rindió un homenaje sin precedentes a Carlos ‘el Pibe’ Valderrama en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, durante el partido en el que el equipo local venció 2 a 1 al América de Cali por la fecha 5 fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay.

El tributo, que incluyó un tifo gigante en la tribuna sur con la imagen del legendario ‘10’ rojiblanco y capitán de la selección Colombia, se convirtió en el centro de la celebración y avivó la ilusión de los aficionados, quienes ahora ven a Junior a un paso de la final de la Liga-II, ya que solo necesita un empate ante el Medellín para asegurar su lugar en la definición.

En medio de la euforia por la remontada lograda con goles de Jermein Peña y Didier Moreno, la figura de Valderrama acaparó la atención tanto en el estadio como en las redes sociales.

El propio exfutbolista, de 64 años de edad, compartió en su cuenta de X varias reacciones al homenaje, expresando su gratitud.

“Hey, se pasaron de calidad, muchas gracias gracias gracias. Huy, esto es fuerte para mí, gracias”, y en otra publicación añadió: “Huy, cómo pago esto. No tengo cómo pagar esto. Muchas gracias, gracias, gracias. Inolvidable para mí. Huy lo máximo, se pasaron de calidad. Gracias, gracias, gracias”, según recogió El Heraldo.

La imagen desplegada en el tifo representaba a Valderrama en su época como jugador de Junior, club con el que conquistó dos títulos en 1993 y 1995.

El gesto fue ampliamente celebrado por hinchas, periodistas, analistas y exjugadores, quienes destacaron la magnitud del reconocimiento al histórico mediocampista samario.

En Instagram, Valderrama también publicó fotografías del homenaje y reiteró su agradecimiento por el detalle recibido.

La atmósfera en el ‘Coloso de la Ciudadela’ reflejó la conexión entre la afición y su ídolo, mientras el equipo se acerca a una nueva final.

La victoria ante América de Cali no solo consolidó el ánimo de los seguidores, sino que reforzó el vínculo emocional con una de las figuras más emblemáticas del fútbol colombiano.

El mensaje de Carlos Valderrama tras el tifo

El mono agradeció el tifo del Junior - crédito @pibevalderramap / Instagram

Tras el emotivo tifo que publicó la barra brava del Junior de Barranquilla, el Mono se mostró feliz por el homenaje que recibió.

“Mi gente bacana gracias, solo puedo darles las gracias a mi gente de Junior tu papá”

Junior está a un paso de llegar a la final

Junior de Barranquilla superó 2-1 al América de Cali, en la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito América de Cali

El Junior de Barranquilla se consolidó como protagonista de las remontadas en los cuadrangulares de la Liga BetPlay tras vencer por 2-1 al América de Cali en el estadio Metropolitano, un resultado que lo deja a tan solo un punto de asegurar su presencia en la gran final frente al Deportes Tolima.

El equipo dirigido por Alfredo Arias sumó once puntos y definirá su clasificación en la última jornada ante el Independiente Medellín, mientras que América quedó sin opciones y asumirá el papel de juez en el cierre del grupo.

El desenlace del encuentro estuvo marcado por la intensidad y la capacidad de reacción del Junior, que volvió a revertir un marcador adverso, tal como lo había hecho en la fecha anterior frente a Nacional.

El gol inicial llegó en el minuto 77, cuando Josen Escobar anotó para América con un potente remate desde fuera del área que desvió en Didier Moreno, descolocando al arquero Mauro Silveira. La respuesta del conjunto local fue inmediata: apenas cinco minutos después, Jermein Peña igualó el marcador con un tiro libre que, tras rozar en la barrera, desorientó al portero Jorge Soto.

La remontada se consumó en el minuto 86, cuando Didier Moreno marcó el gol de la victoria tras un tiro de esquina, desatando la euforia en el Metropolitano.

Así quedó el cuadrangular A de la Liga BetPlay

Junior: 11 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Atlético Nacional: 8 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1) América de Cali: 5 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Independiente Medellín: 2 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -3)