Hora y dónde ver el UFC 323: la cuarta defensa de Merab Dvalishvili en 2025

El georgiano peleará ante el ruso Petr Yan en la categoría de peso gallo

El georgiano busca romper un récord histórico en las artes marciales mixtas - crédito UFC

Las artes marciales mixtas (MMA) han tomado gran relevancia en el mundo, haciendo que cada evento numerado de la UFC, empresa dirigida por Dana White, sume millones de espectadores.

En el 2025 la empresa norteamericana marcó cifras históricas, haciendo que White prometiera que el último evento estelar del año iba a tener a los mejores peleadores en competencia.

Este será el UFC 323, que se llevará a cabo el 6 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con capacidad para 20.000 personas, que disfrutarán del cierre anual de la empresa de TKO.

Está es la cartelera oficial del UFC 323 - crédito UFC

La cartelera será abierta por la pelea entre el oriundo de Tayikistan, Muhammad Naimov y el brasileño Mairon Santos; luego de ello habrá cuatro enfrentamientos más en lo que son llamados encuentros preliminares, es decir, de peladores con menor popularidad.

  • Muhammad Naimov vs. Mairon Santos - peso ligero.
  • Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trocoli - peso mediano.
  • Iwo Baraniewski vs. Ibo Aslan - peso pluma.
  • Edson Barboza vs. Jalin Turner - peso ligero.
  • Marvin Vettori vs. Bruno Ferreira - peso pluma.

Seguido de ello, los espectadores podrán disfrutar de cuatro peleas más, en la antesala de la cartelera principal, en estos choques se destaca la lucha entre Grant Dawson y el mexicano Manuel “El Loco” Torres.

  • Nazim Sadykhov vs. Farès Ziam - peso pluma.
  • Maycee Barber vs. Karine Silva - peso mosca.
  • Terrance Mckinney vs. Chris Duncan - peso ligero.
  • Grant Dawson vs. Manuel Torres - peso ligero.

Así será la cartelera principal

Estas son las peleas más llamativas del UFC 323 - crédito UFC

Finalmente, tres horas después de que comience el evento, la cartelera estelar estará conformada por cinco encuentros, dos de ellos por un campeonato mundial.

En la categoría de peso mosca, el brasileño Alexandre Pantoja defenderá su cinturón ante Joshua Van (24 años), que buscará convertirse en el segundo peleador más joven en ganar un título del mundo en la UFC, solo siendo superado por Jon Jones por algunos meses.

Por último, la última pelea de la velada será entre el georgiano Merab Dvalishvili y el ruso Petr Yan, que ya pelearon hace dos años en lo que fue triunfo del campeón. En caso de ganar, Merab se convertirá en el único luchador de la historia que ha defendido en cuatro ocasiones su cinturón durante un año calendario.

Otro aspecto llamativo de la cartelera será que tendrá la última pelea como profesional del estadounidense de raíces mexicanas Henry Cejudo, que fue campeón mundial de la disciplina y medallista olímpico.

Así será la cartelera principal del UFC 323:

  • Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov - peso semicompleto.
  • Henry Cejudo vs. Payton Talbott - peso gallo.
  • Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira - peso mosca.
  • Alexandre Pantoja vs. Joshua Van - título de peso mosca.
  • Merab Dvalishvili vs. Petr Yan - título de peso gallo.

Hora y dónde ver el UFC 323

Pantoja defenderá su cinturón ante Joshua Van - crédito UFC

En Colombia, el UFC 323 podrá ser visto a través de la plataforma de streaming Disney+, que cuenta con los derechos de televisión de la empresa norteamericana en la región; para 2026 estos fueron adquiridos por la empresa Paramount.

Horario de la cartelera preliminar:

  • Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 6:00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 7:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 8:00 p. m.
  • México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 5:00 p. m.

Horario de la cartelera esteral:

  • Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 10:00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 11:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 12:00 p. m.
  • México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 9:00 p. m.

