Santa Fe perdería a uno de sus mejores mediocampistas para la Copa Libertadores

Se esperan cambios en la nómina del Cardenal tras la llegada del uruguayo Pablo Repetto a la dirección técnica

El club bogotano ganó su
El club bogotano ganó su décima estrella en el torneo apertura de 2025 - crédito Colprensa

Tras ganar la Liga Betplay 2025-1, Independiente Santa Fe vivió un segundo semestre con varios cambios, comenzando por la salida del entrenador Jorge Bava, que en medio del torneo aceptó una oferta de Cerro Porteño de Paraguay.

A falta de dos jornadas para que termine el cuadrangular semifinal en el que comparte con Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga y Fortaleza, Santa Fe ya no tiene chances de clasificar a la final de la Liga Betplay, por lo que su directiva ha decidido anunciar algunos de los cambios que tendrá el plantel para 2026.

En primer lugar, se anunció de manera oficial a Pablo Repetto como nuevo director técnico del club. Al respecto, se anunció que la llegada del uruguayo representará que la nómina sufra varios cambios, incluyendo venta y contrataciones de jugadores.

“Tuve experiencia con dos equipos en la altura, estuve cuatro años en cada equipo. Me gustan los equipos intensos, con velocidad en todas sus líneas, no necesariamente, pero sí en la mayoría, creo en el fútbol moderno. Me gusta jugar por banda en el uno contra uno y tomar protagonismo dentro de lo que se pueda, a veces te dejan y otras veces no, pero vamos a querer un equipo protagonista”, declaró Repetto en su primera rueda de prensa como entrenador del Cardenal.

El uruguayo asumirá la dirección
El uruguayo asumirá la dirección técnica de su segundo equipo en Colombia - crédito Colprensa

Santa Fe sufriría su primera baja para la Copa Libertadores

En la tarde del 3 de diciembre, antes de que Santa Fe visite a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, el periodista Felipe Sierra informó que el club Cardenal podría despedirse del mediocampista Ewil Murillo, que fue clave en el primer semestre.

“El futuro de Ewil Murillo (25) está cerca de la MLS. Hay dos clubes que lo quieren y ya conocen las condiciones de Santa Fe para su venta”, indicó Sierra sobre el futuro del mediocampista que en Colombia ha jugado para Atlético Nacional, Real Cartagena y Deportivo Pereira.

Por último, Sierra anticipó que la negociación la hará directamente el club, mientras que “el mediocampista espera que se pueda dar lo mejor para el Cardenal”.

Murillo podría migrar al fútbol
Murillo podría migrar al fútbol de Estados Unidos en el próximo mercado - crédito @PSierraR/X

La importancia de Ewil Murillo para los hinchas de Santa Fe se debe a que en el primer semestre, en el partido clave ante Millonarios, en la última fecha del cuadrangular semifinal, el mediocampista anotó un gol en el triunfo que le permitió al Cardenal jugar la final de la Liga BetPlay.

En la definición ante Independiente Medellín, Murillo sufrió una lesión muscular que no le permitió estar bien físicamente; sin embargo, esto no evito que Santa Fe se quedara con la estrella de mitad de año.

En Santa Fe, Murillo ha jugado 41 partidos, anotó tres goles y entregó una asistencia; en la actualidad, su ficha está avaluada en 500.000 dólares, cifra en la que se podría definir una posible negociación para que continúe su carrera en el exterior.

Hasta cinco jugadores podrían llegar a Santa Fe

El león cerrará su campaña
El león cerrará su campaña ante Bucaramanga en 2025 - crédito Jorge Cuellar / Colprensa

Después de terminar la Liga Betplay, los jugadores de Santa Fe comenzarán el periodo vacacional y regresarán en las primeras semanas de enero para afrontar la primera pretemporada al mando de Pablo Repetto.

En la rueda de prensa en la que fue presentado el uruguayo, se afirmó que la nómina continuará en un 85%; además, se mencionó la posibilidad de sumar varios refuerzos por línea.

La prioridad de Pablo Repetto estaría en sumar un nombre importante en la zona defensiva y en el medio campo, mientras que se esperan hasta tres contrataciones en la parte ofensiva, que es liderada por el veterano Hugo Rodallega.

