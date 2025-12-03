Estas son las cuentas para definir los finalistas de la Liga BetPlay: se conocerían en la quinta fecha de cuadrangulares

Deportes Tolima y Junior arrancan como líder en la quinta fecha de los cuadrangulares - crédito Deportes Tolima

Se viene la quinta jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, que tendrá muchas emociones porque solo quedan seis equipos en la pelea por el título, pues Santa Fe y Fortaleza fueron eliminados en la fecha anterior, así que serán jueces de los otros aspirantes.

En este momento, los clubes hacen cuentas para saber lo que necesitan para llegar a la final del fútbol colombiano, en especial aquellos que pasan por una mala campaña y necesitan las dos victorias en lo que queda de los cuadrangulares, además de depender de otros resultados.

De otro lado, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima cuentan con una opción enorme de ser los finalistas antes de tiempo, uno de ellos le bastaría hasta con el empate, mientras que el otro dependerá de lo que pase en otro compromiso y un triunfo para asegurar su lugar en la pelea por el título.

Grupo A: todos siguen vivos, por ahora

Previo a la quinta jornada, los cuatro conjuntos de la zona mantienen sus opciones de llegar a la final, pero también atentos a lo que pueda hacer el líder, pues un triunfo significaría la liquidación del grupo o dejar sin opción a más de un club en el camino al título del torneo Finalización.

Para empezar, Junior puede llegar a la final el jueves 4 de diciembre, solo necesita que Medellín le gane o empate a Nacional en el estadio Atanasio Girardot, mientras que el Tiburón debe superar al América, así sería inalcanzable con 11 puntos. Si el cuadro rojiblanco empata o pierde, deberá esperar a la fecha 6.

Así están las cosas en el grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

Por los lados de Nacional, solo le sirve el triunfo en el clásico paisa para mantenerse con vida, pues un empate o la derrota provocaría que dependa de una caída del Junior en Barranquilla, además de que la victoria verde permitiría alcanzarlo en la punta con ocho unidades y mandando todo a la definición de la última jornada.

América de Cali, casualmente, depende de sí mismo para llegar a la final: si le gana a Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, sin importar el marcador, logrará el objetivo de manera increíble, aunque entendiendo que no cuenta con una plantilla del mismo nivel que ellos.

América de Cali sigue con una opción alta de llegar a la final de la Liga BetPlay, pese a la campaña irregular - crédito David Jaramillo / Colprensa

Finalmente, Medellín puede seguir vivo no solo ganando sus últimos dos encuentros, pues depende de que América supere a Junior en la fecha 5 y Nacional supere a los Diablos Rojos en la sexta jornada, así alcanzará ocho puntos y clasificará gracias al “punto invisible”.

Grupo B: una “final” para buscar la final

De otro lado, en la zona B las cosas parecen más definidas que en el “A”, pues en la cuarta fecha pasó de cuatro aspirantes a solo dos, por las eliminaciones de Santa Fe y Fortaleza, derrotados el sábado 29 de noviembre y dejando todo para una “final” el miércoles 3 de diciembre.

Bucaramanga y Tolima definirán a uno de los finalistas, viéndose las caras en el estadio Américo Montanini con objetivos distintos, pero en el mismo camino y todo apunta a favor de los ibaguereños, gracias a sus resultados recientes y al que solo le falta un punto para asegurar la clasificación.

Posiciones del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, luego de cuatro jornadas - crédito Dimayor

Los pijaos necesitan el triunfo o el empate ante los santandereanos, ya que así sería inalcanzable en el liderato, ya sea por puntos o por la ventaja deportiva, gracias a que fue segundo en la fase de Todos contra Todos, así que saldría beneficiado en caso de igualdad con su rival.

Finalmente, a Bucaramanga solo le sirve ganar en la quinta fecha y luego vencer a Santa Fe en Bogotá, esperando además que Tolima caiga ante Fortaleza en Ibagué para superar con 13 unidades y acceder a su tercera final en la historia de la primera división.