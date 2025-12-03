Deportes

Directivo de Pumas habló sobre el rumor que vincula a James Rodríguez con el cuadro mexicano: “No hablé con nadie”

Un directivo de Pumas de la Unam aclaró que no existe ningún acercamiento con el mediocampista colombiano, porque primero deben hablar con el técnico Efraín Juárez sobre las necesidades del equipo

El volante colombiano en los
El volante colombiano en los últimos días fue vinculado con el Pumas Unam - crédito Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports/File Photo

La reciente llegada de Antonio Sancho a la vicepresidencia deportiva de Pumas de la Unam (equipo de la Liga Mexicana que dirige Efraín Juárez), el 2 de diciembre de 2025, coincidió con una oleada de rumores en torno a la posible incorporación de James Rodríguez al club mexicano.

Mientras el futbolista colombiano permanece en Colombia, participando en actividades promocionales, su nombre ha circulado insistentemente en la prensa deportiva de México como potencial refuerzo para la temporada 2026.

El nuevo vicepresidente del Pumas UNAM habló sobre los rumores que vinculan al capitán de la selección Colombia - crédito @PressPortmx / X

Durante su presentación oficial como nuevo vicepresidente deportivo, Sancho fue interrogado sobre la posibilidad de sumar a James Rodríguez al plantel. Ante la consulta, el directivo ofreció una respuesta categórica.

“Yo no he hablado con nadie, tengo que ver lo de la planeación. Todo se dio muy rápido, llegué ayer (lunes). Hoy (martes), pues estoy aquí sentándome, el equipo no está. Primero tengo que hablar con Efraín (Juárez), para ver qué es lo que han visto, qué han proyectado y cuáles son sus intereses y sobre eso partiremos”, declaró Sancho en su presentación oficial.

La postura de Sancho deja en claro que, por el momento, no existe ningún acercamiento formal entre el club universitario y el mediocampista colombiano.

El directivo subrayó que su prioridad inmediata es dialogar con el entrenador Efraín Juárez para conocer los planes y necesidades del equipo antes de considerar cualquier refuerzo.

El futuro de la plantilla de Pumas para el Clausura 2026 dependerá, según Sancho, de las conversaciones que mantenga con el cuerpo técnico una vez que el equipo retome los entrenamientos. Hasta entonces, cualquier especulación sobre incorporaciones, incluyendo la de James Rodríguez, permanece sin fundamento concreto.

Apoyo de la directiva de Pumas al excampeón con Atlético Nacional, Efraín Juárez

Efraín Juárez, extécnico de Atlético
Efraín Juárez, extécnico de Atlético Nacional, recibió el apoyo de la directiva para la temporada 2026-crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

El respaldo al técnico Efraín Juárez fue otro de los puntos centrales en las declaraciones de Sancho. El directivo manifestó su confianza en el entrenador, resaltando su formación y compromiso con el club:

“Efraín es nuestro técnico, tiene contrato y es canterano. Seguro quiere ganar y hablaré con él. Conoceré su idea y estoy convencido de él. Seguro tiene toda la ilusión para ser campeón. Se fue a preparar afuera, ganó y qué bueno que lo tenemos. Habrá que ayudarlo a ser campeón. Estoy contento, pero sé la responsabilidad de lo que es. Sé que me empezarán a juzgar desde hoy y lo que quiere la gente es ganar”, afirmó Sancho.

En su intervención, Sancho también abordó el desafío que representa su nuevo cargo y la meta de conquistar el título con Pumas. Destacó su experiencia previa tanto como jugador como en funciones directivas en clubes de perfil similar, y remarcó la importancia de llegar y adaptarse:

“Uno se adapta, trata de competir con sus herramientas y creo que los dos buenos proyectos, ya hice los dos y ahora me toca estar aquí y trabajé con las herramientas pensando en buscar esas cosas para lograr el título, que es lo que queremos”.

Por ahora, la posible llegada de James Rodríguez a Pumas sigue siendo una especulación sin sustento en negociaciones reales, a la espera de que la nueva dirigencia defina junto al cuerpo técnico los pasos a seguir en la conformación del plantel para la próxima temporada.

Así se refirió James Rodríguez sobre su futuro deportivo

James Rodríguez celebrando el primer
James Rodríguez celebrando el primer gol ante Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas - crédito Luisa Gonzalez / REUTERS

El 2 de diciembre de 2025, James Rodríguez estuvo presente en un evento de una cerveza reconocida, presentándose como embajador, y allí la exatleta y medallista olímpica, Catherine Ibargüen, habló con el volante colombiano, en dónde explicó que está enfocado en lo que será el Mundial de 2026, y habló que aún no tiene confirmado ni claro el futuro deportivo para el próximo año:

“A donde vaya poder jugar, que sé que va a salir algo bueno, algo chévere. Estoy con muchas ganas y bueno. Iré donde pueda ser feliz. No sé todavía, no lo tengo claro. Ni siquiera el país, porque hay varias chances. Cuando sepa yo te digo”, explicó el capitán de la Tricolor.

