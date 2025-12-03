Con los dos ascensos confirmados, así iniciará la tabla del descenso en 2026: Deportivo Cali hace cuentas

Deportivo Cali, por cuarto año consecutivo, seguirá comprometido en la tabla del descenso en 2026 - crédito Deportivo Cali

La inminente participación de Jaguares y Cúcuta en la primera división de Colombia para la temporada 2026 implica un desafío inmediato: ambos clubes arrancarán desde la base en la temida tabla del descenso.

Este escenario los obliga a sumar puntos desde las primeras jornadas si quieren sostener su estadía en la máxima categoría, pues al ascender, no acumulan promedios previos y solo contará lo que logren a partir de 2026.

La definición de los ascensos quedó clara tras una intensa campaña en el Torneo Betplay Dimayor 2025.

La lucha por evitar el descenso se perfila especialmente difícil para Jaguares y Cúcuta, porque comienzan con el promedio en cero, a diferencia de la mayoría de los demás clubes, que arrastran los puntos obtenidos en campañas pasadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Adicionalmente, equipos como Boyacá Chicó, Internacional de Bogotá y Deportivo Cali figuran entre los más comprometidos al inicio de la nueva tabla, por su bajo rendimiento acumulado en años anteriores.

Cúcuta Deportivo, que recupera su lugar en la primera división luego de tres temporadas de ausencia —originada por la pérdida de la ficha de Dimayor en 2020 debido a deudas de nómina y fiscales—, consiguió el ascenso luego de una final reñida.

El ‘Motilón’, había caído en la final de 2023 y logra ahora el regreso tras una racha adversa. Por su parte, Jaguares de Córdoba retorna solo un año después de haber descendido, reconfirmando su favoritismo al asegurar el primer ascenso gracias a su posición destacada en la tabla de reclasificación.

Mientras Jaguares y Cúcuta celebran su paso a la Liga BetPlay 2026, Envigado y Unión Magdalena se convierten en los equipos que descienden a la segunda división, consecuencia de su bajo promedio acumulado —0,85 y 0,80 respectivamente—, evidencia de que los resultados insuficientes en las últimas temporadas les pasaron factura.

Deportivo Cali, considerado históricamente uno de los grandes del país, inicia 2026 en una situación precaria, arrancando la tabla del descenso en la posición 16 y con un promedio de 1,06. Los ‘azucareros’, tal como reportan los medios, deberán evitar repetir los resultados negativos que los han puesto en peligro de descender durante las últimas tres temporadas.

Así iniciará la tabla del descenso en el 2026 en la Liga BetPlay

- crédito David Jaramillo / Colprensa

20. Cúcuta Deportivo: 0 puntos / 0 partidos jugados / 0 promedio

19. Jaguares de Córdoba: 0 puntos / 0 partidos jugados / 0 promedio

18. Boyacá Chicó: 69 puntos / 78 partidos jugados / 0,88 promedio

17. Internacional de Bogotá: 79 puntos / 78 partidos jugados / 1,01 promedio

16. Deportivo Cali: 83 puntos / 78 partidos jugados / 1,06 promedio

15. Llaneros: 45 puntos / 40 partidos jugados / 1,13 promedio

14. Alianza Valledupar: 91 puntos / 78 partidos jugados / 1,17 promedio

13. Águilas Doradas: 94 puntos / 78 partidos jugados / 1,21 promedio

12. Deportivo Pasto: 97 puntos / 78 partidos jugados / 1,24 promedio

11. Fortaleza: 106 puntos / 78 partidos jugados / 1,36 promedio

10. Deportivo Pereira: 107 puntos / 78 partidos jugados / 1,37 promedio

9. Once Caldas: 120 puntos / 78 partidos jugados / 1,54 promedio

8. Atlético Nacional: 128 puntos / 78 partidos jugados / 1,64 promedio

7. Deportivo Independiente Medellín: 130 puntos / 78 partidos jugados / 1,67 promedio

6. Millonarios: 130 puntos / 78 partidos jugados / 1,67 promedio

5. América de Cali: 130 puntos / 78 partidos jugados / 1,67 promedio

4. Junior de Barranquilla: 132 puntos / 78 partidos jugados / 1,69 promedio

3. Atlético Bucaramanga: 132 puntos / 78 partidos jugados / 1,69 promedio

2. Independiente Santa Fe: 135 puntos / 78 partidos jugados / 1,73 promedio

1. Deportes Tolima: 146 puntos / 78 partidos jugados / 1,87 promedio