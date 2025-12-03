Deportes

Atlético Nacional buscaría un fichaje de peso en México: un recordado atacante se acerca al verde

El equipo de Diego Arias iría por un viejo deseo de la institución, pues es un jugador que es recordado por su paso en la antigua La Equidad y lleva casi dos años en la Liga MX

Guardar
Atlético Nacional ya piensa en
Atlético Nacional ya piensa en la temporada 2026, aunque pelea por la Liga BetPlay y la Copa Colombia - crédito Colprensa

Atlético Nacional ya empezó las conversaciones para armar la plantilla de la temporada 2026, cuando disputará el torneo internacional y quiere pelear por el trofeo, además de buscar la Liga BetPlay y la Copa Colombia, certámenes en los que sigue en la pelea en 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es por eso que el verde habría buscado a un atacante en el fútbol mexicano, un jugador de recordado paso por La Equidad, ahora llamado Internacional de Bogotá, y desde 2024 que se encuentra en el país norteamericano, aunque parece que no será una operación sencilla.

Nacional busca un fichaje en México

La directiva de Atlético Nacional ha mostrado un renovado interés en fichar a Johan Rojas, un futbolista que ya había estado en su radar cuando jugaba en la Liga BetPlay, pero que no llegó al club debido a su transferencia al fútbol mexicano. El club antioqueño mantiene conversaciones avanzadas para lograr la contratación definitiva del jugador, a pesar de que este tiene contrato vigente con Monterrey hasta junio de 2028, según el periodista Juan Pablo Erazo.

Rojas, que acaba de concluir su cesión en Necaxa, debe presentarse a Monterrey para la próxima temporada. El club mexicano no lo tendría en sus planes y está abierto a escuchar ofertas. Nacional ya ha realizado acercamientos formales, aunque enfrenta competencia de otros equipos de la Liga MX y de clubes europeos interesados en el mediocampista.

Johan Rojas pertenece a Rayados
Johan Rojas pertenece a Rayados de Monterrey, que lo prestó a Necaxa para la temporada 2025 - crédito Antonio Ojeda/REUTERS

El deseo del propio Rojas de vestir la camiseta verdolaga podría ser un factor determinante en las negociaciones, dado que el futbolista es originario de Medellín y ha manifestado su interés en jugar para el club de su ciudad natal.

Trayectoria y situación contractual de Johan Rojas

Johan Rojas Echavarría, nacido en Medellín, se desempeña como volante creativo y cuenta con una proyección internacional que ha despertado el interés de varias instituciones, incluso desde su paso por los Aseguradores, con los que brilló en la Liga BetPlay.

Su vínculo contractual con los Rayados Monterrey se extiende hasta mediados de 2028, lo que implica que cualquier transferencia deberá ser negociada directamente con el club mexicano, que por ahora no consideraría otra cesión, sino una venta.

Johan Rojas es recordado por
Johan Rojas es recordado por ser la figura de La Equidad hasta 2024, cuando lo vendió al fútbol mexicano por dos millones y medio de euros - crédito @johan_rojas_20/Instagram

Además de la opción de continuar en la Liga MX, Rojas también evalúa propuestas provenientes de Europa, lo que añade complejidad al panorama de su futuro inmediato y sus deseos para el futuro de su carrera profesional.

Inter Miami vendría a Colombia

En paralelo a las gestiones por Rojas, Atlético Nacional está cerca de concretar un partido amistoso que podría marcar un hito en la pretemporada de 2026. Según El Tiempo, el club negocia un enfrentamiento ante el Inter Miami, equipo estadounidense que cuenta con Lionel Messi en sus filas.

El presidente de Nacional, Sebastián Arango, confirmó el avance de las conversaciones y dio esperanzas de que se cierre en las próximas semanas: “Estamos avanzando en el contrato. Vamos bien y creo que sí se va a dar”, declaró a El Tiempo.

Inter Miami viene de ser
Inter Miami viene de ser campeón de la Conferencia Este de la MLS, con Lionel Messi como la gran figura - crédito Rebecca Blackwell/AP Foto

El encuentro, aún pendiente de firma, se proyecta para el 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, con horario por definir. De concretarse, sería la primera ocasión en la que Messi se enfrente a un club de la Liga BetPlay, lo que incrementa la expectativa en torno al evento.

Inter Miami se prepara para disputar el título de la MLS contra Vancouver Whitecaps, tras haber asegurado su lugar en la final al vencer 5-1 al New York City y ganar la Conferencia Este.

En cuanto a Messi, el astro argentino ya ha tenido varias presentaciones en Colombia, tanto en partidos oficiales de eliminatorias mundialistas como en encuentros amistosos, pero nunca ha enfrentado a un club colombiano en el país en el marco de un partido de clubes.

Temas Relacionados

Atlético NacionalJohan RojasMonterreyJohan Rojas NacionalNecaxaInter MiamiLionel MessiColombia-Deportes

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares, que enfrenta a los dos equipos con chances en esa zona

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Santa Fe perdería a uno de sus mejores mediocampistas para la Copa Libertadores

Se esperan cambios en la nómina del Cardenal tras la llegada del uruguayo Pablo Repetto a la dirección técnica

Santa Fe perdería a uno

Daniel Muñoz sigue brillando en la Premier League: así fue su gol en el triunfo del Crystal Palace ante Burnley

El lateral derecho abrió el marcador para el equipo londinense, que se encuentra en los puestos de competencias europeas en la tabla del campeonato

Daniel Muñoz sigue brillando en

Representante de Franco Armani descartó un posible regreso a Atlético Nacional

El guardameta argentino es ídolo en el club antioqueño, en el que ganó la Copa Libertadores de 2016

Representante de Franco Armani descartó

Luis Díaz tuvo un flojo partido, pero Bayern Múnich avanzó en la Copa de Alemania: superó por 3-2 a Unión Berlín

El colombiano fue titular todo el encuentro en la capital alemana, donde los bávaros sacaron adelante un partido que se complicó en el segundo tiempo por dos penales del local

Luis Díaz tuvo un flojo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

‘Estado de fuga 1986′: actores relataron detalles de la reconstrucción de uno de los hechos más oscuros de la historia

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Santa Fe perdería a uno de sus mejores mediocampistas para la Copa Libertadores

Daniel Muñoz sigue brillando en la Premier League: así fue su gol en el triunfo del Crystal Palace ante Burnley

Representante de Franco Armani descartó un posible regreso a Atlético Nacional

Luis Díaz tuvo un flojo partido, pero Bayern Múnich avanzó en la Copa de Alemania: superó por 3-2 a Unión Berlín