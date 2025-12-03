Atlético Nacional buscaría un fichaje de peso en México: un recordado atacante se acerca al verde

Atlético Nacional ya piensa en la temporada 2026, aunque pelea por la Liga BetPlay y la Copa Colombia - crédito Colprensa

Atlético Nacional ya empezó las conversaciones para armar la plantilla de la temporada 2026, cuando disputará el torneo internacional y quiere pelear por el trofeo, además de buscar la Liga BetPlay y la Copa Colombia, certámenes en los que sigue en la pelea en 2025.

Es por eso que el verde habría buscado a un atacante en el fútbol mexicano, un jugador de recordado paso por La Equidad, ahora llamado Internacional de Bogotá, y desde 2024 que se encuentra en el país norteamericano, aunque parece que no será una operación sencilla.

Nacional busca un fichaje en México

La directiva de Atlético Nacional ha mostrado un renovado interés en fichar a Johan Rojas, un futbolista que ya había estado en su radar cuando jugaba en la Liga BetPlay, pero que no llegó al club debido a su transferencia al fútbol mexicano. El club antioqueño mantiene conversaciones avanzadas para lograr la contratación definitiva del jugador, a pesar de que este tiene contrato vigente con Monterrey hasta junio de 2028, según el periodista Juan Pablo Erazo.

Rojas, que acaba de concluir su cesión en Necaxa, debe presentarse a Monterrey para la próxima temporada. El club mexicano no lo tendría en sus planes y está abierto a escuchar ofertas. Nacional ya ha realizado acercamientos formales, aunque enfrenta competencia de otros equipos de la Liga MX y de clubes europeos interesados en el mediocampista.

El deseo del propio Rojas de vestir la camiseta verdolaga podría ser un factor determinante en las negociaciones, dado que el futbolista es originario de Medellín y ha manifestado su interés en jugar para el club de su ciudad natal.

Trayectoria y situación contractual de Johan Rojas

Johan Rojas Echavarría, nacido en Medellín, se desempeña como volante creativo y cuenta con una proyección internacional que ha despertado el interés de varias instituciones, incluso desde su paso por los Aseguradores, con los que brilló en la Liga BetPlay.

Su vínculo contractual con los Rayados Monterrey se extiende hasta mediados de 2028, lo que implica que cualquier transferencia deberá ser negociada directamente con el club mexicano, que por ahora no consideraría otra cesión, sino una venta.

Además de la opción de continuar en la Liga MX, Rojas también evalúa propuestas provenientes de Europa, lo que añade complejidad al panorama de su futuro inmediato y sus deseos para el futuro de su carrera profesional.

Inter Miami vendría a Colombia

En paralelo a las gestiones por Rojas, Atlético Nacional está cerca de concretar un partido amistoso que podría marcar un hito en la pretemporada de 2026. Según El Tiempo, el club negocia un enfrentamiento ante el Inter Miami, equipo estadounidense que cuenta con Lionel Messi en sus filas.

El presidente de Nacional, Sebastián Arango, confirmó el avance de las conversaciones y dio esperanzas de que se cierre en las próximas semanas: “Estamos avanzando en el contrato. Vamos bien y creo que sí se va a dar”, declaró a El Tiempo.

El encuentro, aún pendiente de firma, se proyecta para el 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, con horario por definir. De concretarse, sería la primera ocasión en la que Messi se enfrente a un club de la Liga BetPlay, lo que incrementa la expectativa en torno al evento.

Inter Miami se prepara para disputar el título de la MLS contra Vancouver Whitecaps, tras haber asegurado su lugar en la final al vencer 5-1 al New York City y ganar la Conferencia Este.

En cuanto a Messi, el astro argentino ya ha tenido varias presentaciones en Colombia, tanto en partidos oficiales de eliminatorias mundialistas como en encuentros amistosos, pero nunca ha enfrentado a un club colombiano en el país en el marco de un partido de clubes.