Policía se hace viral por reacción en plena cancha del Metropolitano de Barranquilla cuando pedía convalidar el segundo gol de Junior contra Nacional

Desde las tribunas captaron a un uniformado pendiente de la revisión del VAR en el gol del 2-1 de Junior sobre Atlético Nacional - crédito Sports

Una escena inesperada encendió las redes sociales durante el encuentro donde Junior salió victorioso ante Atlético Nacional en el estadio Metropolitano de Barranquilla: un agente de la Policía, atento frente a una pantalla, revisó junto a jugadores y cuerpo técnico la jugada del polémico gol de la victoria.

Al confirmar que no existía fuera de lugar, el uniformado celebró al unísono con la multitud, lo que transformó la revisión del VAR en un espectáculo dentro y fuera del campo.

La imagen del policía señalando gol se viralizó inmediatamente, generando varios comentarios en las redes sociales:

“Ese policía sale sancionado o como mínimo le meten un jalón de orejas. Ellos no pueden intervenir en nada que no sea su labor. Se pierde autoridad e incita a la hinchada contraria” @samdiegoalejo

“Esa es mi ponal jajajaja cuidando que no se cometiera un hurto” @LLCF92

“Hahahahha el policía se le olvido que estaba en servicio, lo que causa mi junior querido” @VarillaJe

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El desarrollo del partido estuvo cargado de tensión y alternancia. Nacional tomó la delantera gracias a Dairon Asprilla, quien anotó de cabeza a los 42 minutos del primer tiempo. Junior, motivado por la urgencia y el apoyo de su afición, buscó el empate desde el inicio de la segunda mitad, encontrándose con las intervenciones decisivas de David Ospina bajo los tres palos.

El empate llegó al minuto 66. Joel Canchimbo, sorteando la defensa visitante tras un desborde de José Enamorado por la derecha, consiguió igualar el marcador.

El cierre fue de máxima emoción: en el tiempo añadido, Steven “Tití” Rodríguez capitalizó una asistencia de Canchimbo desde la izquierda y marcó el 2-1, lo que inicialmente fue anulado por supuesto fuera de juego.

La incertidumbre se apoderó del estadio mientras el VAR analizaba la posición del delantero. El árbitro Andrés Rojas aguardó tres minutos hasta que las líneas del videoarbitraje determinaron que Facundo Batista habilitaba a Rodríguez.

Finalmente, la anotación fue validada y desató la euforia total en Barranquilla.