Deportes

Policía se hace viral por reacción en plena cancha del Metropolitano de Barranquilla cuando pedía convalidar el segundo gol de Junior contra Nacional

Stiven ‘Titi’ Rodríguez marcó el gol con el que el Tiburón remontó el partido de local ante los verdolagas y puso a soñar a la hinchada rojiblanca con una nueva final

Guardar
Desde las tribunas captaron a un uniformado pendiente de la revisión del VAR en el gol del 2-1 de Junior sobre Atlético Nacional - crédito Sports

Una escena inesperada encendió las redes sociales durante el encuentro donde Junior salió victorioso ante Atlético Nacional en el estadio Metropolitano de Barranquilla: un agente de la Policía, atento frente a una pantalla, revisó junto a jugadores y cuerpo técnico la jugada del polémico gol de la victoria.

Al confirmar que no existía fuera de lugar, el uniformado celebró al unísono con la multitud, lo que transformó la revisión del VAR en un espectáculo dentro y fuera del campo.

La imagen del policía señalando gol se viralizó inmediatamente, generando varios comentarios en las redes sociales:

  • “Ese policía sale sancionado o como mínimo le meten un jalón de orejas. Ellos no pueden intervenir en nada que no sea su labor. Se pierde autoridad e incita a la hinchada contraria” @samdiegoalejo
  • “Esa es mi ponal jajajaja cuidando que no se cometiera un hurto” @LLCF92
  • “Hahahahha el policía se le olvido que estaba en servicio, lo que causa mi junior querido” @VarillaJe

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El desarrollo del partido estuvo cargado de tensión y alternancia. Nacional tomó la delantera gracias a Dairon Asprilla, quien anotó de cabeza a los 42 minutos del primer tiempo. Junior, motivado por la urgencia y el apoyo de su afición, buscó el empate desde el inicio de la segunda mitad, encontrándose con las intervenciones decisivas de David Ospina bajo los tres palos.

El empate llegó al minuto 66. Joel Canchimbo, sorteando la defensa visitante tras un desborde de José Enamorado por la derecha, consiguió igualar el marcador.

El cierre fue de máxima emoción: en el tiempo añadido, Steven “Tití” Rodríguez capitalizó una asistencia de Canchimbo desde la izquierda y marcó el 2-1, lo que inicialmente fue anulado por supuesto fuera de juego.

La incertidumbre se apoderó del estadio mientras el VAR analizaba la posición del delantero. El árbitro Andrés Rojas aguardó tres minutos hasta que las líneas del videoarbitraje determinaron que Facundo Batista habilitaba a Rodríguez.

Finalmente, la anotación fue validada y desató la euforia total en Barranquilla.

Temas Relacionados

Junior FCAtlético NacionalJunior vs. NacionalGol del JuniorLiga BetPlayFPCTiti RodríguezEstadio MetropolitanoBarranquillaColombia-Deportes

Más Noticias

Así va la tabla de posiciones del grupo A en las semifinales de la Liga BetPlay II-2025: Junior es líder y esto es lo que necesita para ser finalista

El Tiburón remontó ante Atlético Nacional, en condición de local, y se acercó a la final del segundo semestre del fútbol colombiano a falta de dos fechas para finalizar los cuadrangulares

Así va la tabla de

Colombia vs. Argentina: La Tricolor es goleada y se despide de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

La Amarilla, en la primera edición de la copa del mundo que se organiza en Filipinas, tiene la oportunidad de clasificar a la semifinal tras ser segunda del grupo B

Colombia vs. Argentina: La Tricolor

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

El técnico uruguayo, que el 25 de septiembre dejó su cargo en el vigente monarca del fútbol colombiano, conquistó un nuevo trofeo para su palmarés; apenas un día después de que se confirmara la eliminación del equipo bogotano en la Liga BetPlay 2025-II, a manos del Deportes Tolima

Jorge Bava volvió a salir

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete

El atacante samario se reportó en la conquista del Sporting de Lisboa, que alcanzó al Porto en el primer lugar del tablero de posiciones, y con ello sigue poniendo a pensar al seleccionador nacional Néstor Lorenzo, que ya debe tenerlo en consideración para la Copa del Mundo de 2026

Luis Suárez continúa en racha

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

La selección Colombia suma dos victorias y una derrota en la Copa del Mundo, mientras que la albiceleste clasificó como líder del grupo A con puntaje perfecto

Colombia vs. Argentina: hora y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

La Liendra rechazó una millonaria

La Liendra rechazó una millonaria oferta para operarse la nariz y las orejas: así lo contó Dani Duke

Nuevo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia 3′: se abrieron las votaciones

Dayana Jaimes le respondió a excuñada de Martín Elías y destapó antiguas rencillas en la familia de Diomedes Díaz: “No se olvida”

Yina Calderón tuvo relaciones sexuales en ‘La mansión de Luinny’ con el expretendiente de Karina García: así fue el momento

Karina García ganó la primera edición de ‘La mansión de Luinny’ en República Dominicana: “Fue una experiencia increíble”

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones del grupo A en las semifinales de la Liga BetPlay II-2025: Junior es líder y esto es lo que necesita para ser finalista

Colombia vs. Argentina: La Tricolor es goleada y se despide de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

Ministerio del Interior exige castigos ejemplares por violencia de hinchas de Atlético Nacional

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete