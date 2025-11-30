Así está el panorama para los exfutbolistas que reclaman su pensión a los equipos del fútbol colombiano: “Se defrauda a la nación”

No es sencillo el panorama para aquellos exjugadores que aún no se pensionan porque algunos de sus clubes no cotizaron las semanas correspondientes - crédito Colprensa

El fútbol colombiano ha estado plagado de polémicas durante décadas, desde partidos amañados, equipos vinculados al narcotráfico, violencia por parte de algunos aficionados y, en los últimos años, temas como las apuestas ilegales y clubes en crisis salariales.

Otro tema grave es la pensión de los exfutbolistas, pues algunos reclaman a los clubes por las semanas no cotizadas pese a tener contrato, haber sido figuras y ser recordados por los hinchas, pero que algunas instituciones no cumplieron con sus obligaciones a la seguridad social.

Por esa razón, Infobae Colombia habló con la representante Martha Alfonso, de la Alianza Verde, para hablar sobre el panorama, en materia de normas, de esos exdeportistas que tienen la edad para pensionarse, pero no las semanas suficientes y con muchos problemas para que los clubes respondan.

Infobae: ¿Cómo el Estado puede ayudar a estos exdeportistas, que trabajaron hace décadas para los clubes bajo contrato legal, pero décadas después se dan cuenta de que no les cotizaron para pensión?

Martha Alfonso: Este es un tema muy complejo porque, en efecto, la legislación colombiana tiene muchos vacíos en materia de seguridad social de los deportistas en Colombia. Solo en el último tiempo se ha venido regulando a través de la reforma laboral sus formas de contratación.

Hay muchos vacíos. Yo creo que estamos en mora de pensar un proyecto de ley que permita amparar de una manera mucho más integral y segura a los deportistas colombianos. Y en el caso de los futbolistas, se ha identificado a lo largo de muchos años en Colombia cómo evaden el pago de prestaciones sociales. Se tiene que demostrar ante la autoridad competente el no pago de esos aportes parafiscales y de las cotizaciones obligatorias para los empleadores.

Si hay un contrato de trabajo, que es lo que se supone debe hacerse para los deportistas en Colombia, particularmente para los futbolistas, se supone entonces que de ese salario que se devenga, se descuentan mensualmente unos aportes para el pago de salud y pensión. Si no, la empresa descontó ese dinero del salario, pero no realizó la cotización, significa que hay un fraude, hay una cantidad de delitos de tipo penal que se han cometido y por tanto, el futbolista tiene que denunciar ante la autoridad competente y se reporta también a la Unidad de Gestión de Pagos Parafiscales, que hace parte del Ministerio de Hacienda, para que entre a hacer cobro de estos aportes.

Resulta que no solamente se está defraudando al futbolista, sino que también se defrauda a la nación, al sistema de seguridad social, al sistema pensional. Se hace parte de un proceso como tal el Estado colombiano y la UGPP entra a verificar qué fue lo que sucedió y a demostrar que si hubo un contrato, hubo un descuento de unos aportes y estos no se hicieron al sistema pensional, inmediatamente puede entrar en un proceso de cobro a estas entidades.

Martha Alfonso, representante a la Cámara, hace parte de la comisión Séptima, en donde se tratan temas de pensiones - crédito Colprensa

Infobae: ¿Este proceso también entra para contratos que han superado cuarenta o cincuenta años? Está el caso de Willington Ortíz, que demandó a Millonarios y Deportivo Cali por las semanas no cotizadas cuando fue jugador en los años 70

M. A.: Se ha hecho un defraudamiento al sistema de seguridad social y los recursos del sistema de seguridad social son imprescriptibles, son inembargables. Esto no quiere decir que si yo cobro una cotización, entonces es inembargable. Resulta que la imprescriptibilidad de los recursos del sistema de seguridad social está asociada a que son recursos para garantizar la vida y derechos fundamentales.

En esa medida, por ejemplo, los recursos de la salud no se pueden embargar, no prescriben y yo creería que no caduce. Solo mirar cómo Willington Ortiz, que muchos años después venga a darse cuenta de que sus aportes de la década del setenta o del ochenta no están. ¿Cuál es el problema de fondo de esto? Yo creo que no prescribe.

Sin embargo, en estos conflictos, sobre todo cuando se trata de clubes deportivos, hay una situación y es que las empresas lo que han hecho es ir cambiando de razón social. Entonces, por ejemplo, un club que antes se llamaba de una manera, luego cambia de razón social, la otra se liquida y en ese proceso, ya después de tanto tiempo, puede haber muchas dificultades para poder recuperar cotizaciones, porque se liquidaron todos sus patrimonios, ya no tienen ninguna trayectoria financiera ni bancaria, ya no hay, por ejemplo, las personas que en su momento fueron junta directiva, no están en el país, se murieron o están en otras empresas.

Entonces, eso es lo que hace realmente difícil poder ir hasta atrás a recuperar toda esa historia laboral y sobre todo, porque en esa se ve lo que se aportó a salud, pero no se aportó a pensión. Hay un contrato que yo lo tengo aquí, demuestro que tuve una relación contractual, el sistema puede identificar que en efecto hubo unos aportes a salud, pero resulta que no hubo los aportes a pensión. Ahí, de inmediato, ya se, se configura una prueba fehaciente de que hubo una evasión del pago de cotizaciones a pensión.

Entonces, se abre el proceso, la UGPP puede entrar a buscar a la empresa, pero se da cuenta que ya no existe ninguna historia financiera reciente, que ya no hay patrimonio, ahí es en donde empiezan las dificultades para poder cobrar y tiene que entrar esto en todo un proceso jurídico con abogado de por medio.

Uno de los jugadores históricos del fútbol colombiano comparó a Luis Díaz con Willington Ortiz - crédito Diego Pineda / Colprensa

Infobae: Otro caso es el de Luis Carlos Perea, que al reclamar a Medellín por su pensión, con un derecho de petición, le respondió que cuando hicieron el cambio de razón social, se compraron fue los activos y pasivos, pero no el establecimiento comercial, así que debía exigirle al club anterior...

M. A.: Tiene que haber una denuncia clara ante la Unidad de Gestión de Pagos Parafiscales del Ministerio de Hacienda. Tienen que elevar la queja para que la unidad inmediatamente abra un proceso y empiece la investigación en lo que le compete. No solamente se está defraudando al jugador, se está defraudando a la nación y al sistema de seguridad social. Por tanto, hay un delito grave, en el que se tiene que hacer parte la nación.

Segundo, tienen que poner la queja ante el Ministerio de Trabajo, no solamente la Unidad de Gestión de Pagos Parafiscales, sino que esto debe ser copiado al Ministerio de Trabajo, poniendo la alerta de una situación irregular, de una evasión de pagos al sistema de seguridad social y de un fraude en el marco de un proceso contractual, porque muy seguramente la cotización sí se disminuyó, se descontó del pago salarial que se le hacía al jugador.

Luis Carlos Perea no es reconocido por tres de los cuatro equipos que defendió en Colombia, al reclamar su pensión - crédito Jesús Avilés / Infobae

Infobae: ¿De qué manera se ha tratado de resolver esta clase de problemas con el antiguo sistema de pensión?

M. A.: Hay dificultades en materia de poder recuperar la responsabilidad comercial, jurídica o personal de una empresa que ya no existe. Hay muchas dificultades por la misma situación. Por eso el sistema pensional actual exige, y en la reforma pensional eso se hace mucho más fuerte, que se le tenga que estar brindando información periódica y rindiéndole extractos del fondo pensional a cada persona para que sepa cuántas semanas tiene, si es una cuenta ahorro individual, pero antes eso no sucedía.

Es muy difícil poder resolver esos casos, pero hay medidas. La ley se ha ido actualizando, se ha ido modernizando, se ha ido adaptando a las nuevas condiciones y es muy difícil poder ir hasta veinte, treinta, cuarenta, cincuenta años atrás por los registros, además en esa época las cosas no estaban digitalizadas, la naturaleza misma del sistema pensional que teníamos para la época hacen muy difícil poder recuperar, pero se puede denunciar, poner la queja, solicitar la apertura y tratar de que, por distintas vías, contribuya a que haya verdad, a que haya justicia y a que haya reparación con el pago de esos aportes que no se hicieron.

Lo que tenemos que hacer hacia adelante es poder desarrollar una ley que proteja a los jugadores de fútbol y a los deportistas, en general, de este tipo de situaciones. No se podría crear un régimen especial porque desde el año 2005, el expresidente Álvaro Uribe con un acto legislativo, prohibió la creación de nuevos regímenes especiales pensionales en Colombia, pero sí debería existir una protección particular por la naturaleza misma de los jugadores.

Un jugador de fútbol o un deportista de alto rendimiento ya es viejo a los cuarenta años, es sacado de su ámbito laboral y es difícil que en adelante, pueda tener un trabajo estable. Entonces, se tienen que dedicar durante veintidós años más, porque los hombres se pensionan a los sesenta y dos años en Colombia con mil trescientas semanas, al rebusque para ver cómo logran completar esas semanas, continuar esa cotización.

Infobae: ¿Hay algún punto en la reforma pensional, que está en manos de la Corte Constitucional, que ayude a esos extrabajadores, en este caso exfutbolistas, que tienen su pensión embolatada por culpa de sus antiguas empresas?

M. A.: En la reforma pensional no hay un tratamiento diferencial para los deportistas o para los futbolistas, porque es una ley que transforma el sistema de manera general para todo el país, exceptuando, por supuesto, los regímenes especiales o exceptuados. ¿Cuál es la ventana de oportunidad que se abre? Hoy la única posibilidad con el sistema de la ley 100 es que te dan lo que hayas acumulado, las semanas que hayas acumulado, pero que no alcanzaste el requisito pensional.

En el régimen privado, en el ahorro individual, por lo general, la tasa de reemplazo oscila entre el 25%, 35%, 40%, por mucho. Es decir, las mesadas, son muy bajitas y además, pues son subsidiadas en muchos casos. Entonces, la única estrategia que existe cuando una persona acumuló unas semanas, pero no logró las mil trescientas, es que devuelven los saldos que tiene la persona o hacen algo que se denomina la pensión sustitutiva. Es decir, devuelven dinero para que viva su vejez. Eso ha terminado generando en Colombia una cantidad de adultos mayores que recibieron esa pensión sustitutiva, se comen esa platica, la prestan al hijo, se compran un taxi que se estrella, lo que sea, y lo que termina sucediendo es que quedan desprotegidos completamente para su vejez.

Lo que hace la reforma pensional del actual Gobierno, es convertir todas esas semanas que quedaron acumuladas en una renta vitalicia. No se devuelven saldos, porque un sistema pensional no es para ahorrar plata para que después me la devuelvan, es para asegurar la vejez, para eso es un sistema pensional, esa es su naturaleza, su objetivo, su misión.

Los futbolistas podrían entrar a ser beneficiarios de esa renta vitalicia, que es un nuevo pilar que se crea dentro del sistema pensional, que se llama semi-contributivo. Es decir, no logró una pensión porque no tiene los requisitos completos, pero se garantiza una renta vitalicia que depende de la cantidad de semanas y de recursos que tengas ahorrado en el sistema pensional.

Lo segundo es que algunos futbolistas, por ejemplo, que tengan mil semanas, no lograron las mil trescientas, pero tienen mil en adelante, si se acogen al nuevo régimen pensional y si la Corte Constitucional libera la reforma pensional, pueden acogerse a otra figura del pilar contributivo que se llama pensión anticipada, que entregan lo pensionan con mil semanas, ya teniendo la edad, entregan una mesada y empiezan a hacer el descuento de la cotización. Esa es una nueva figura también del régimen pensional que crea la reforma pensional del gobierno actual.