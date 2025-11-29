Deportes

Retraso en vuelos preocupa a la Liga BetPlay: la Dimayor alertó posibles cambios en los cuadrangulares

La situación con el software de las aeronaves A320, que dejó en tierra varios aviones en el país, también golpearía los próximos partidos del campeonato colombiano

Guardar
La Liga BetPlay se vería
La Liga BetPlay se vería afectada por la cancelación de vuelos en Colombia por el problema del software de las aeronaves A320 - crédito AFP / Reuters

En pleno inicio de la temporada de fin de año, los colombianos que querían viajar a otras partes del país y del mundo sufrieron un revés en distintas aerolíneas, que cancelaron vuelos por un problema en el software de las aeronaves A320, que debieron quedarse en tierra hasta resolver el incidente.

Como si fuera poco, la Liga BetPlay sería golpeada por ese lío con los vuelos en Colombia, pues todos los equipos realizan sus traslados en avión a las otras ciudades y la Dimayor entró en alerta, ante la posibilidad de que reprograme sus encuentros de los cuadrangulares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por lo pronto, se realizará sin problemas la cuarta jornada entre el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, recordando que aún no se definen los horarios de la quinta fecha, que por ahora solo tienen como fechas el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre, dependiendo de cómo se encuentren los grupos.

“Buscando alternativas para evitar una afectación”

Hay mucha preocupación en el fútbol colombiano por los vuelos cancelados en el país, debido a que cuenta con un calendario muy apretado como para aplazar compromisos o correr lo que queda de las semifinales y la final, recordando que aún falta la definición del título de la Copa Colombia entre Atlético Nacional y Medellín.

A través de un comunicado, la Dimayor se pronunció por la situación de los viajes en Colombia, asegurando primero que ya trabaja en un plan para que los clubes no se vean afectados en los traslados, así como tampoco en los periodos de descanso y viaje para sus jugadores.

Hay preocupación porque algunos partidos
Hay preocupación porque algunos partidos se reprogramen por la cancelación de vuelos en Colombia - crédito Dimayor

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – Dimayor, se permite informar a la opinión pública que ante la cancelación masiva de vuelos en el país, se encuentra trabajando y buscando alternativas para evitar una afectación en la programación de los partidos del FPC", señaló.

De otro lado, los encuentros actualmente pactados seguirán sin contratiempos en la fecha 4 de los cuadrangulares: “Hasta el momento, la programación no tiene ningún cambio y se jugarán como estaban previstos. Cualquier novedad será notificada oportunamente”.

El duelo Tolima vs. Santa
El duelo Tolima vs. Santa Fe en Ibagué abre la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Alejandro Rodríguez/Infobae Colombia

Se espera que, en la primera semana de diciembre, quede lista la actualización del software en los aviones correspondientes y se reanude el tránsito de vuelos en todo el país, para que tampoco se afecte el campeonato colombiano, que está cerca de terminar la temporada 2025.

“Exigimos a Airbus mayor celeridad”

Son muchas las críticas y voces de rechazo por la situación de los vuelos en el país, ya que afectó a miles de pasajeros que no pudieron llegar a su destino y aún siguen los trabajos para terminar las actualizaciones, pues ningún avión puede despegar hasta tener todas las condiciones necesarias.

FOTO DE ARCHIVO. Un avión
FOTO DE ARCHIVO. Un avión Airbus A321-200 de la aerolínea Avianca llega al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Palmira, Colombia, 4 de agosto, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, fue una de las que criticó la situación de los A320: “Exigimos a Airbus mayor celeridad. Cada día de retraso afecta la operación y la tranquilidad de los viajeros, y no vamos a permitir que se comprometan los estándares técnicos del país. Todo avión que regrese a operación lo hará únicamente cuando cumpla al 100 por ciento los requisitos de la Aerocivil”.

Por su parte, la aerolínea Avianca, que tuvo el 50% de su flota en tierra por la actualización del software, informó a sus clientes que “cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre -inclusive- para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles. La línea aérea notificará directamente a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones existentes para que puedan ajustar sus planes de viaje”.

Temas Relacionados

DimayorLiga BetPlayRetraso en vuelosAirbus A320AviancaVuelos canceladosLiga BetPlay cuadrangularesColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Tolima vs. Santa Fe, fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en Ibagué

Los pijaos suman siete puntos en el primer puesto del grupo B, en el que tiene la oportunidad de eliminar a los rojos si ganan el partido, así que los bogotanos están obligados a triunfar

EN VIVO Tolima vs. Santa

Un jugador de la selección Colombia llegaría al fútbol italiano: sería el fichaje estelar de un reconocido equipo

De cara al mundial de 2026, uno de los hombres del técnico Néstor Lorenzo partiría a la Serie A para sumar minutos y ser convocado para el certamen

Un jugador de la selección

Jorge Carrascal es campeón de la Copa Libertadores 2025: Flamengo superó a Palmeiras en Lima por 1-0

El volante colombiano levantó el título con sus compañeros en el Fla, luego de superar a los paulistas en un partido complicado y muy cerrado, por el nivel de las dos escuadras

Jorge Carrascal es campeón de

Lanzan salvavidas al Atlético Huila: esta sería la sede que le daría una nueva oportunidad al equipo opita

El conjunto amarillo se encuentra en planes de dejar Neiva por los problemas con el estadio Guillermo Plazas Alcid, pero ante la negativa de Yumbo, tendría una segunda opción que llama la atención

Lanzan salvavidas al Atlético Huila:

Chapecoense recordó a Atlético Nacional tras nueve años de la tragedia aérea: “Hermanos para siempre”

El 28 de noviembre de 2016, gran parte del plantel profesional del club brasileño, además de sus directivos y un grupo de periodistas, fallecieron luego de que el avión comercial impacto contra una montaña

Chapecoense recordó a Atlético Nacional
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

La fiebre por Zootopia llega

La fiebre por Zootopia llega a Disney+ Colombia y arrasa en el ranking de películas

Top 10 de los podcasts más escuchados hoy de Spotify Colombia

La respuesta de Nanis Ochoa a los que la llamaron “vanidosa” tras su cirugía ortognática

Mariana Pajón ya es mamá: La “reina del BMX” celebra la llegada de su heredero

Este es el regalo que Violeta Bergonzi aún conserva de su exrelación y la razón por la que lo tiene entre sus pertenencias

Deportes

EN VIVO Tolima vs. Santa

EN VIVO Tolima vs. Santa Fe, fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en Ibagué

Jorge Carrascal es campeón de la Copa Libertadores 2025: Flamengo superó a Palmeiras en Lima por 1-0

Lanzan salvavidas al Atlético Huila: esta sería la sede que le daría una nueva oportunidad al equipo opita

Chapecoense recordó a Atlético Nacional tras nueve años de la tragedia aérea: “Hermanos para siempre”

Junior vs. Nacional: hora y dónde ver el partido clave por el cuadrangular A de la Liga BetPlay