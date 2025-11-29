Retraso en vuelos preocupa a la Liga BetPlay: la Dimayor alertó posibles cambios en los cuadrangulares

La Liga BetPlay se vería afectada por la cancelación de vuelos en Colombia por el problema del software de las aeronaves A320 - crédito AFP / Reuters

En pleno inicio de la temporada de fin de año, los colombianos que querían viajar a otras partes del país y del mundo sufrieron un revés en distintas aerolíneas, que cancelaron vuelos por un problema en el software de las aeronaves A320, que debieron quedarse en tierra hasta resolver el incidente.

Como si fuera poco, la Liga BetPlay sería golpeada por ese lío con los vuelos en Colombia, pues todos los equipos realizan sus traslados en avión a las otras ciudades y la Dimayor entró en alerta, ante la posibilidad de que reprograme sus encuentros de los cuadrangulares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por lo pronto, se realizará sin problemas la cuarta jornada entre el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, recordando que aún no se definen los horarios de la quinta fecha, que por ahora solo tienen como fechas el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre, dependiendo de cómo se encuentren los grupos.

“Buscando alternativas para evitar una afectación”

Hay mucha preocupación en el fútbol colombiano por los vuelos cancelados en el país, debido a que cuenta con un calendario muy apretado como para aplazar compromisos o correr lo que queda de las semifinales y la final, recordando que aún falta la definición del título de la Copa Colombia entre Atlético Nacional y Medellín.

A través de un comunicado, la Dimayor se pronunció por la situación de los viajes en Colombia, asegurando primero que ya trabaja en un plan para que los clubes no se vean afectados en los traslados, así como tampoco en los periodos de descanso y viaje para sus jugadores.

Hay preocupación porque algunos partidos se reprogramen por la cancelación de vuelos en Colombia - crédito Dimayor

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – Dimayor, se permite informar a la opinión pública que ante la cancelación masiva de vuelos en el país, se encuentra trabajando y buscando alternativas para evitar una afectación en la programación de los partidos del FPC", señaló.

De otro lado, los encuentros actualmente pactados seguirán sin contratiempos en la fecha 4 de los cuadrangulares: “Hasta el momento, la programación no tiene ningún cambio y se jugarán como estaban previstos. Cualquier novedad será notificada oportunamente”.

El duelo Tolima vs. Santa Fe en Ibagué abre la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Alejandro Rodríguez/Infobae Colombia

Se espera que, en la primera semana de diciembre, quede lista la actualización del software en los aviones correspondientes y se reanude el tránsito de vuelos en todo el país, para que tampoco se afecte el campeonato colombiano, que está cerca de terminar la temporada 2025.

“Exigimos a Airbus mayor celeridad”

Son muchas las críticas y voces de rechazo por la situación de los vuelos en el país, ya que afectó a miles de pasajeros que no pudieron llegar a su destino y aún siguen los trabajos para terminar las actualizaciones, pues ningún avión puede despegar hasta tener todas las condiciones necesarias.

FOTO DE ARCHIVO. Un avión Airbus A321-200 de la aerolínea Avianca llega al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Palmira, Colombia, 4 de agosto, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, fue una de las que criticó la situación de los A320: “Exigimos a Airbus mayor celeridad. Cada día de retraso afecta la operación y la tranquilidad de los viajeros, y no vamos a permitir que se comprometan los estándares técnicos del país. Todo avión que regrese a operación lo hará únicamente cuando cumpla al 100 por ciento los requisitos de la Aerocivil”.

Por su parte, la aerolínea Avianca, que tuvo el 50% de su flota en tierra por la actualización del software, informó a sus clientes que “cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre -inclusive- para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles. La línea aérea notificará directamente a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones existentes para que puedan ajustar sus planes de viaje”.