James Rodríguez tuvo emotivo encuentro con varios niños en Antioquia, a menos de una semana del sorteo del Mundial 2026

Mientras el volante define su futuro deportivo para 2026, se encuentra en vacaciones en Antioquia

James Rodriguez quiere definir su
James Rodriguez quiere definir su futuro deportivo, a 6 meses de comenzar la Copa del Mundo-crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La aparición de James Rodríguez en el coliseo Campo Santander, ubicado en Rionegro, Antioquia, generó entusiasmo entre los asistentes, especialmente entre los más jóvenes.

La actividad deportiva, que transcurría con normalidad, cambió de ambiente cuando el capitán de la Selección Colombia decidió aprovechar su tiempo libre para practicar baloncesto y acercarse al público presente, el 29 de noviembre de 2025, según los reportes del diario local de Mi Oriente.

El exvolante del León se

Al concluir la jornada, niños de la región se acercaron con emoción a saludarlo y solicitar fotografías, logrando así un encuentro memorable que quedará en el recuerdo de quienes estuvieron presentes, según reportó el medio en mención.

En la publicación que hizo el medio de comunicación, detallaron lo siguiente:

“Este viernes, los deportistas que se encontraban en el coliseo del Campo Santander recibieron una grata sorpresa: James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, aprovechó su visita para mantenerse en forma, jugar un rato baloncesto y compartir con los asistentes. Al final, varios niños no dudaron en acercarse para tomarse una foto con él y guardar un recuerdo especial”.

El futuro de James Rodríguez podría continuar en México: esto se sabe

El periodista mexicano de Deportes
El periodista mexicano de Deportes W, detalló la información sobre el interés de los felinos en contar con el capitán de la selección Colombia - crédito @oscar_brizz / Instagram

La posibilidad de que James Rodríguez continúe su carrera en el fútbol mexicano ha cobrado fuerza en los últimos días, luego de que su nombre comenzara a sonar con insistencia como posible refuerzo de Pumas Unam, uno de los clubes más emblemáticos de la Liga MX.

Tras su salida del Club León, donde su paso resultó discreto y no logró consolidarse como figura, el mediocampista cucuteño explora alternativas para definir su futuro profesional antes de que finalice el año.

James Rodríguez no renovará su
James Rodríguez no renovará su contrato con León y volverá a ser agente libre en enero de 2026, a cinco meses del mundial de la FIFA - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

En primer lugar, se supo por parte del periodista Óscar Brizz, de la emisora W Deportes en Ciudad de México, especializado en la cobertura del club universitario. Brizz explicó que la institución del Distrito Federal cuenta con una ventaja significativa en la carrera por fichar al exjugador del Rayo Vallecano, Al-Rayyan de Catar y São Paulo FC, entre otros equipos. Según el comunicador, el propio James Rodríguez habría manifestado su preferencia por sumarse a los “Universitarios”, motivado por la posibilidad de compartir vestuario con amigos como Álvaro Angulo y Keylor Navas, este último también integrante del plantel. Brizz afirmó:

“Pumas lleva ventaja en la posible contratación de James Rodríguez, ya que el mismo jugador colombiano quiere jugar con los del Pedregal y estar al lado de sus amigos, Álvaro Angulo y Keylor Navas. El mismo jugador colombiano ha preferido gestionar jugar con los universitarios por encima de otros clubes. Así que habrá que esperar para que se pueda definir esta situación, y todo dependerá del cuadro universitario si lo ficha o no".

La situación se intensificó el 28 de noviembre de 2025, desde territorio mexicano, tras conocerse por parte de Rodrigo Tovar, periodista de Fox Sports México, la información que entregó en principio Óscar Brizz, el 27 de noviembre de 2025.

Tovar detalló que el interés de los “Universitarios” por James Rodríguez se ha intensificado en las últimas semanas.

“Desde hace algunas semanas, pese a que llegó como ‘mega bombazo’ del Club León, se sabe que el colombiano ha decidido emprender otro camino, ya que no terminó por encajar en dicho proyecto. Pese a que la MLS sonó fuerte para el colombiano, Rodrigo Tovar, de Fox Sports México, revela que sí hay un interés real de Pumas por él, y habría dos puntos clave para que se haga realidad”.

De este modo, aunque la MLS se perfilaba como un destino probable para el mediocampista, el atractivo de la capital mexicana y la posible intervención de Keylor Navas, excompañero de Rodríguez en el Real Madrid, han inclinado la balanza a favor del club universitario.

