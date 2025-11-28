Hora y dónde ver Bolivia vs. Colombia: la Tricolor defiende el liderato en la Liga de Naciones Femenina

La selección Colombia femenina superó a Perú y Ecuador, en las primeras jornadas de la Liga de Naciones Femenina - crédito Conmebol

Vuelven las emociones de la Liga de Naciones Femenina, el nuevo torneo de la Conmebol que empezó de manera exitosa, con nueve selecciones peleando por los dos cupos directos al mundial de Brasil 2027, además de otro par de tiquetes para el repechaje intercontinental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La selección Colombia femenina se medirá con Bolivia, una de las escuadras que es considerada débil en el continente, pero la Tricolor no se confía y espera hacer una buena presentación en condición de visitante, en unas condiciones adversas y eso es algo que el rival quiere aprovechar.

Hora y dónde ver Bolivia vs. Colombia

La Tricolor se enfrentará a la Verde el viernes 28 de noviembre de 2025 en el estadio Hernando Siles de La Paz, por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina, en la que es líder con seis puntos, producto de las dos victorias en las primeras jornadas ante Perú, en Medellín, y visitando a Ecuador en Quito.

El partido comenzará a las 5:00 p. m. (4:00 p. m. en Colombia) y podrá verse en territorio colombiano a través de los canales Caracol y RCN, tanto en sus señales tradicionales como en sus plataformas digitales como la APP RCN y Ditu.

Bolivia viene de ser goleada 5-0 ante Chile en Rancagua y 4-0 frente a Ecuador en El Alto - crédito Conmebol

Colombia llega invicta tras dos victorias y busca consolidar su liderato en el grupo. Bolivia, que aún no ha sumado puntos, intentará revertir su situación en la tabla y aprovechar la altitud de La Paz, situada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar y en el mítico estadio Hernando Siles.

La organización confirmó recientemente el cambio de sede, trasladando el partido de El Alto, que es la sede del cuadro masculino, a la capital boliviana para que sus jugadoras no sufran tanto desgaste por la altura y el poco tiempo para la preparación, así como la adaptación.

El partido de Colombia ante Bolivia, por la Liga de Naciones Femenina Conmebol, ahora será en La Paz - crédito FCF

El grupo de 23 jugadoras convocadas por Colombia realizó su preparación en Santa Cruz de la Sierra antes de viajar al altiplano boliviano, con el objetivo de adaptarse a las exigencias técnicas y físicas de la altura. Un triunfo en La Paz permitiría a la selección nacional afianzar su camino hacia la cita mundialista, mientras que Bolivia buscará sumar sus primeros puntos y mejorar su rendimiento tras dos derrotas consecutivas.

“Desgastar a Bolivia con la pelota”

El técnico Ángelo Marsiglia, en rueda de prensa, explicó que el planteamiento táctico del equipo colombiano se definirá entre dos esquemas: “Estamos pensando en dos, que seguramente va a ser una de esas dos, un 4-2-3-1 o 4-3-3, todo depende de cómo llegue una jugadora. Es importante tener en cuenta las características de las jugadoras. Sería eso, me inclinaría entre esos dos esquemas para tomar la decisión”.

Marsiglia subrayó la importancia de la paciencia y la tranquilidad para manejar el partido, sin perder el objetivo de ganar: “Una cosa es el relajo y otra cosa es tener paciencia. Eso va a ser vital, desgastar a Bolivia con la pelota, moverlos de lado a lado y así vamos a encontrar de a poco los espacios para sacar un resultado positivo”.

Ángelo Marsiglia quiere presionar a Bolivia en La Paz y buscar la victoria de manera rápida - crédito Conmebol

El entrenador también hizo énfasis en la relevancia de la pelota quieta en un escenario de altura: “Va a ser vital, va a ser importantísimo. No sabemos cómo se va a plantar Bolivia, pero tenemos una idea, un bloque medio-bajo. Y en esos partidos que seguramente van a estar muy cerrados, va a ser importantísimo que podamos abrir el marcador en esas bolas quietas a favor”.

Respecto al estado del plantel, el seleccionador destacó el buen momento físico y anímico de las jugadoras: “Vienen bien, no solamente desde la parte física, sino desde la parte anímica. Cuando llegan a la Selección se les nota la alegría de representar al país, de ir paso a paso a conseguir el objetivo que es la clasificación al Mundial. Eso va a ser importantísimo, la parte mental”, afirmó el técnico en la rueda de prensa previa al partido.