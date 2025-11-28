Deportes

Figura de la selección Colombia Sub-17 llegará a Inglaterra para vincularse con el Manchester United

El joven volante colombiano, destacado por su visión de juego en el pasado mundial sub17, inicia su aventura europea en el equipo sub-18 de uno de los equipos tradicionales de Gran Bretaña

crédito Jefatura de Prensa
- crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El Mundial Sub-17 de Qatar pasó, y pese a la amargura que dejó la eliminación ante Francia, la realidad es que algunas de las figuras que mostró la selección Colombia dirigida por Fredy Hurtado, dieron frutos deportivos.

Pese a que hace un par de meses, previo al comienzo del campeonato mundial juvenil, se confirmó el acuerdo entre el equipo y el capitán de la Tricolor, el volante Cristian Orozco, ya está cerca de llegar a Inglaterra por su fichaje con los Diablos Rojos, apodo del Manchester United.

El periodista especializado en fichajes
El periodista especializado en fichajes habló sobre el arribo del volante colombiano para fichar con el Manchester United - crédito @FabrizioRomano / X

La información del periodista italiano Fabrizio Romano sobre la inminente llegada de Cristian Orozco a Manchester United agrega un nuevo capítulo a la proyección internacional de los futbolistas colombianos.

Romano, especialista en el mercado de fichajes, comunicó a través de su cuenta de X el 27 de noviembre de 2025 que el capitán de la selección Colombia Sub-17 se integrará a la disciplina del club inglés en los próximos días.

“El próximo fichaje del Manchester United, Cristian Orozco, llegará al Reino Unido en los próximos días para completar su traspaso. El cuadro inglés pagará un millón de dólares a Fortaleza por el centrocampista de 17 años”.

Así le fue a Cristian Orozco en el Mundial Sub-17 de Qatar

El volante proveniente de Fortaleza
El volante proveniente de Fortaleza siempre jugó como titular con la Tricolor - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

En el 2025, Orozco, que estuvo presente en el Sudamericano Sub-17 de Colombia, jugó en un acumulado total de 1.075 minutos en 12 partidos.

En lo que se refiere a su participación en el Mundial Sub-17, estuvo en los cuatro partidos que jugó la Tricolor.

  • 14 de noviembre de 2025 - Mundial Sub-17 de Qatar: 90 minutos en el Francia 2-0 Colombia
  • 10 de noviembre de 2025 - Mundial Sub-17 de Qatar: 90 minutos en el Colombia 2-0 Corea del Norte
  • 7 de noviembre de 2025 - Mundial Sub-17 de Qatar: 90 minutos en El Salvador 0-0 Colombia
  • 4 de noviembre de 2025 - Mundial Sub-17 de Qatar: 90 minutos en el Alemania 1-1 Colombia

Colombianos en el Manchester United

El samario estuvo en la
El samario estuvo en la temporada 2014-2015 con el cuadro inglés - crédito @falcao / Instagram

La llegada de Radamel Falcao García al Manchester United, en septiembre de 2014, fue uno de los fichajes más mediáticos de la Premier League en ese periodo. Procedente del AS Mónaco, llegó cedido con opción de compra tras una larga recuperación por una rotura de ligamento cruzado que le había impedido disputar el Mundial de Brasil 2014. Su arribo se interpretó como una apuesta de Louis van Gaal por darle jerarquía ofensiva a un equipo que buscaba reconstruirse tras la salida de Alex Ferguson.

Falcao debutó rápidamente, mostrando su habitual agresividad en el área y capacidad de asociación, pero su rendimiento estuvo condicionado por la irregularidad física y la falta de continuidad. Durante la temporada 2014–2015, disputó 29 partidos entre Premier League, FA Cup y League Cup, anotando 4 goles (tres en liga y uno en Copa). Aunque tuvo momentos destacados —como su tanto ante el Everton o su asistencia en el triunfo frente al Liverpool—, nunca logró consolidarse como el delantero dominante que había brillado en Porto, Atlético de Madrid y Mónaco.

Manchester United decidió no ejecutar la opción de compra de 55 millones de euros, y Falcao terminó recalando en el Chelsea. Su paso por Old Trafford dejó la sensación de una oportunidad limitada por el contexto físico y táctico, más que un fracaso en términos futbolísticos: fue una apuesta de alto riesgo en un equipo que aún no encontraba su rumbo.

El rastro colombiano en el United también incluye a Mateo Mejía, extremo nacido en Zaragoza pero de raíces colombianas, fichado por el club en 2019 procedente del Real Zaragoza. Conocido por su velocidad y proyección, Mejía llegó al equipo Sub-18 y posteriormente al Sub-23, donde alternó entre rendimiento y lesiones.

Aunque no debutó oficialmente en el primer equipo, entrenó en varias ocasiones con el plantel profesional bajo Ole Gunnar Solskjær y contó con un proceso de crecimiento que lo mantuvo en el radar de los directivos. Su presencia refuerza la huella colombiana en uno de los clubes más grandes del mundo, aunque su impacto aún está por consolidarse.

