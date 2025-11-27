Falcao respondió al ‘Gallego’ Méndez tras revelación sobre su cruce en un juego River Plate - San Lorenzo

El colombiano tuvo un cruce violento con Méndez cuando jugaba en Argentina - crédito AFP/SanLorenzo

En Argentina generó diferentes reacciones la entrevista que protagonizó el exfutbolista y hoy entrenador Sebastián “Gallego” Méndez, que en diálogo con ESPN recordó el cruce que tuvo con Radamel Falcao García durante un partido entre San Lorenzo y River Plate.

En primer lugar, Méndez aseguró que Falcao lo lesionó durante los octavos de final de la Copa Libertadores de 2008, lo que lo alejó del fútbol durante varios meses y hasta lo hizo pensar en dejar el deporte.

Debido a ello, cuando volvieron a jugar en contra, tres meses más tarde, Méndez ingresó al terreno con la intención de lesionar de gravedad al colombiano, lo que buscó en tres jugadas puntuales hasta que fue expulsado.

“Tuve tres jugadas, me acuerdo en el partido, para ir a lastimarlo, si él recibía yo le podía pegar en el gemelo, se me salió la cadena, fue una locura. Me parece una estupidez ahora que lo veo, lo hubiera podido lastimar, si lo agarro mejor lo lastimaba feo y me hubiese arrepentido mucho”, reflexionó Méndez al respecto.

Méndez se lesionó de gravedad luego de una entrada que fue sancionada con falta por parte de Falcao - crédito Fotobaires

Las jugadas en las que Méndez intentó lesionar a Falcao provocaron que fuera llamado por el tribunal de disciplina de la AFA y estuvo en riesgo de ser sancionado por hasta 15 partidos sin jugar.

Es por ello que, en la entrevista, el entrenador reflexionó sobre su comportamiento, agradeció a la vida no haber lastimado al delantero e indicó que le gustaría verlo en la actualidad para pedirle disculpas.

“Por supuesto, en la vida todo lo que le habrá pasado a él y las cosas que me pasaron a mí, le envió un abrazo, ya pasó mucho tiempo”, puntualizó Méndez.

Méndez afirmó que tuvo la intención de lesionar a Falcao en tres jugadas - crédito Fotobaires

Dos días después de que se expuso la entrevista, el periodista Pablo González, que fue el que le hizo la entrevista al “Gallego” Méndez, informó en su cuenta de Instagram que fue contactado por Radamel Falcao García para responderle al argentino.

“Que placer me produce que dos tipos del fútbol 17 años después se puedan reconciliar a través de #SCShorts. Ayer salió la nota del ”Gallego" Méndez y esta es la respuesta que me autorizó a subir el gran @falcao. Hermoso momento periodístico post salida al aire que reconforta", escribió el comunicador.

En el mensaje que recibió el periodista de Falcao, “El Tigre” indicó que tampoco tiene ningún tipo de problema con Méndez y que le reconforta saber que se trata de algo que quedó en el pasado.

“Hola Pablo. Pero por supuesto. La verdad que con toda la polémica que se armó al rededor de su lesión, destaco que se comportó siempre como un caballero, demostrando los años de experiencia que nos llevaba al resto. Mándale un abrazo de mi parte y me pone feliz escuchar que no guarda ningún tipo de rencor porque yo tampoco lo tengo hacia él. Un gran abrazo para ti también y ojalá que nos volvamos a encontrar en el camino”.

Falcao le envió un abrazo al "Gallego" Méndez tras la entrevista para ESPN - crédito @pablogonzalezsoy

La respuesta del colombiano también se convirtió en tendencia, generando que la publicación de Pablo González tuviera comentarios de figuras del deporte como Carlos “Pibe” Valderrama.

“El fútbol es hermoso, por esto todo pasa, pero esto Gallego es mejor un abrazote Monstruo gracias por este mensaje hermoso, gracias a ti por educar de esta manera gracias un abrazo”, escribió el “10″ en los comentarios.

Sobre los implicados, Falcao está viviendo en Estados Unidos tras terminar su contrato con Millonarios, se especula que próximamente podría confirmar su retiro del deporte; por su parte, el “Gallego” Méndez es el actual entrenador de Juventud de las Piedras en el ascenso de Argentina.