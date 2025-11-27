Esto es lo que se sabe de CCI Dubai Colombia, la microempresa que compró al Deportivo Pereira

En un comunicado se anunció que el nuevo propietario será presentado en la primera semana de diciembre de 2025 - crédito Colrprensa/DeportivoPereira

La crisis económica por la que atraviesa el Deportivo Pereira ha provocado que varios futbolistas hayan renunciado al club Matecaña, un ejemplo de ello es el de Carlos Darwin Quintero, que fue presentado como nuevo jugador de Millonarios.

De la misma forma, lafalta de los pagos de nómina hizo que el plantel profesional desistiera de jugar los últimos partidos de la Liga BetPlay, que la institución disputó con la nómina juvenil.

Esta situación también fue noticia nacional por las amenazas de muerte que recibió el presidente del Pereira, Álvaro de Jesús López, que tomó la decisión de vender el equipo, en un principio indicó que estaba pidiendo 30 millones de dólares para que la venta se pudiera registrar.

Lo último que se había conocido al respecto es que el Deportivo Pereira había programado una rueda de prensa para el 27 de noviembre de 2025, en la que confirmaría la identidad del grupo inversor que va a adquirir el 100% de las acciones de la institución, pero esta fue cancelada.

Mediante un comunicado de prensa, el 26 de noviembre el Deportivo Pereira confirmó que la atención a los medios de comunicación no se hará finalmente; sin embargo, revelaron el nombre de la empresa que adquirirá al club de fútbol.

“El deportivo Pereira informa a los medios de comunicación, a la hinchada y al público en general que la nueva empresa propietaria del club será Group Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S. Por tal motivo, la rueda de prensa se realizará la próxima semana, tan promo como el representante legal llegue de Europa” se lee en el comunicado.

¿Qué se sabe de Full CCI Dubai Colombia S.A.S.?

Sobre la compañía mencionada, está registrada como una microempresa en Risaralda y se dedica a diferentes negocios en el sector de los combustibles, productos conexos, transporte por tuberías, producción de gas y distribución de combustible.

De la misma forma, en el sitio oficial de la compañía destacan que son especializados en la distribución de productos petrolíferos a nivel internacional, resaltando que tendrían presencia en Europa, Medio Oriente y Norteamérica.

Esta empresa está a nombre de Albeiro Peña Peña, cuyo nombre aparece en registros de documentación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Agencia Nacional de Minería.

En los comentarios de la publicación del comunicado de prensa, hinchas del Pereira han pedido que se exponga más información sobre la empresa que comprará el club, principalmente por los casos registrados en el rentado nacional sobre falsos inversores que han intentado involucrarse en otras instituciones.

Además, el periodista Julián Céspedes indicó que el plantel profesional del Pereira ha pedido una reunión con los dirigentes del equipo, puesto que aún no saben quién asumirá la deuda que tiene el club con ellos.

"No cayó bien el comunicado del Deportivo Pereira en los jugadores del equipo. Los que se presentaron de nuevo a la institución solicitarán una reunión urgente con la actual administración y si es negada o dilatada se irán del equipo. A la fecha no les han pagado, y consideran una burla el no tener aún claridad sobre su futuro y sobre quién asumirá las deudas que hoy se tiene con el plantel“, indicó el comunicador.

Al respecto, Acolfutpro, sindicato de los jugadores profesionales en Colombia, se pronunció para pedir la intervención del Ministerio de Trabajo en la situación, ya que la mayoría de atletas sigue sin recibir el pago de sus honorarios, mientras que el club estaría en un proceso de venta sobre el que se tiene poca información.