Desde Inglaterra informan que Arne Slot, técnico del Liverpool, no quería vender a Luis Díaz al Bayern Múnich

El reporte desde Inglaterra sobre la salida de Luis Díaz al Bayern Múnich, abrió un debate intenso - crédito Lee Smith / Action Images via Reuters

La salida de Luis Díaz del Liverpool rumbo al Bayern Múnich generó un intenso debate entre los seguidores del club inglés, especialmente tras conocerse que la decisión final no recayó en el entrenador Arne Slot, sino en el director deportivo Richard Hughes.

Según información obtenida por el portal Caught Offside, de Inglaterra, el 27 de noviembre de 2025, por la información que le entregaron varias de fuentes internas del club, Slot expresó en su momento el deseo de mantener al atacante colombiano en la plantilla y, de hecho, impulsaba la renovación de su contrato.

Según los reportes del diario Caught Offside, Richard Hughes no consideró la continuidad de Luis Díaz, contrario a lo que se decía de que era Arne Slot quien no lo quería - crédito Phil Noble / REUTERS

Sin embargo, Hughes optó por rechazar esta propuesta y autorizó la transferencia del jugador, considerando que la oferta económica presentada por el Bayern resultaba “atractiva”.

En la información que entregó el portal se conocieron los detalles de que Slot quería a Luis Díaz para continuar en el cuadro rojo, mientras que la presión por la oferta del Bayern Múnich llegó por parte del director deportivo del cuadro inglés.

“Y puedo revelar que mis fuentes internas me dicen que Slot no quería que Díaz se fuera, y que el técnico de los Rojos también estaba presionando para que al internacional colombiano se le diera un nuevo contrato. Entiendo que Hughes anuló la decisión de Slot, porque no vio el valor de darle a Díaz un nuevo contrato lucrativo, mientras que la tarifa de transferencia que ofrecía el Bayern se consideraba “atractiva”, explicaron.