Deportes

Desde Inglaterra informan que Arne Slot, técnico del Liverpool, no quería vender a Luis Díaz al Bayern Múnich

El técnico neerlandés impulsaba la renovación del colombiano, pero la directiva del Liverpool priorizó la oferta económica del Bayern Múnich, según reportes de la prensa inglesa

Guardar
El reporte desde Inglaterra sobre
El reporte desde Inglaterra sobre la salida de Luis Díaz al Bayern Múnich, abrió un debate intenso - crédito Lee Smith / Action Images via Reuters

La salida de Luis Díaz del Liverpool rumbo al Bayern Múnich generó un intenso debate entre los seguidores del club inglés, especialmente tras conocerse que la decisión final no recayó en el entrenador Arne Slot, sino en el director deportivo Richard Hughes.

Según información obtenida por el portal Caught Offside, de Inglaterra, el 27 de noviembre de 2025, por la información que le entregaron varias de fuentes internas del club, Slot expresó en su momento el deseo de mantener al atacante colombiano en la plantilla y, de hecho, impulsaba la renovación de su contrato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según los reportes del diario
Según los reportes del diario Caught Offside, Richard Hughes no consideró la continuidad de Luis Díaz, contrario a lo que se decía de que era Arne Slot quien no lo quería - crédito Phil Noble / REUTERS

Sin embargo, Hughes optó por rechazar esta propuesta y autorizó la transferencia del jugador, considerando que la oferta económica presentada por el Bayern resultaba “atractiva”.

En la información que entregó el portal se conocieron los detalles de que Slot quería a Luis Díaz para continuar en el cuadro rojo, mientras que la presión por la oferta del Bayern Múnich llegó por parte del director deportivo del cuadro inglés.

“Y puedo revelar que mis fuentes internas me dicen que Slot no quería que Díaz se fuera, y que el técnico de los Rojos también estaba presionando para que al internacional colombiano se le diera un nuevo contrato. Entiendo que Hughes anuló la decisión de Slot, porque no vio el valor de darle a Díaz un nuevo contrato lucrativo, mientras que la tarifa de transferencia que ofrecía el Bayern se consideraba “atractiva”, explicaron.

Temas Relacionados

Luis DíazBayern MúnichLiverpoolArne SlotChampions LeaguePremier LeagueColombia-Deportes

Más Noticias

Fuertes cruces entre Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez, en el empate entre Nacional y Junior

El enfrentamiento verbal entre los dos jugadores, que obligó a sus compañeros a intervenir, evidenció la rivalidad y el ambiente caldeado en el estadio Ditaires

Fuertes cruces entre Alfredo Morelos

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga Betplay, tras el empate entre Nacional y Junior

En un partido intenso desde lo físico, antioqueños y barranquilleros repartieron puntos en el estadio de Ditaires

Así quedó la tabla de

Atlético Nacional no pudo ganarle a un Junior con 10 hombres: empate 1-1 en Itagüí por cuadrangulares de la Liga BetPlay

El Tiburón aguantó sin Jermain Peña por expulsión, pero logró una igualdad que lo mantiene arriba del grupo A con cinco puntos y viéndose nuevamente con el Verde en Barranquilla el 30 de noviembre

Atlético Nacional no pudo ganarle

Atacante con experiencia internacional no continuaría en su club y busca espacio en el fútbol colombiano

El delantero de 31 años explora alternativas tras consolidarse como pieza clave en su anterior equipo tras su paso en el exterior

Atacante con experiencia internacional no

Apedrearon el bus de Junior en Itagüí, antes de enfrentarse con Atlético Nacional

El equipo barranquillero se pronunció luego del ataque contra el vehículo que lo llevaba al duelo frente al conjunto Verdolaga

Apedrearon el bus de Junior
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Catalina Duque ganó ‘Miss International

Catalina Duque ganó ‘Miss International 2025′ y sumó la cuarta corona para Colombia

Giovanny Ayala envió emotivo mensaje a los captores de su hijo durante velatón en Villavicencio: “Ellos no, por favor”

La quinta temporada de Stranger Things llega a Bogotá con experiencias y gastronomía del Upside Down

Pipe Bueno sufrió fuerte caída que desató risas entre sus seguidores: “Vive más en el piso que en la casa”

Katherine Porto pasó la página de su separación con un nuevo galán en su vida: quién le robó el corazón a la actriz

Deportes

Fuertes cruces entre Alfredo Morelos

Fuertes cruces entre Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez, en el empate entre Nacional y Junior

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga Betplay, tras el empate entre Nacional y Junior

Atlético Nacional no pudo ganarle a un Junior con 10 hombres: empate 1-1 en Itagüí por cuadrangulares de la Liga BetPlay

Atacante con experiencia internacional no continuaría en su club y busca espacio en el fútbol colombiano

Apedrearon el bus de Junior en Itagüí, antes de enfrentarse con Atlético Nacional