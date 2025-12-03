Leyenda del Liverpool se fue en contra de Luis Díaz, tras su paso por el cuadro inglés: “No fue excepcional”

Arne Slot y Jamie Carragher saludándose en la previa del partido entre Liverpool y PSG por Champions League - crédito Peter Powell / REUTERS

Las recientes declaraciones de Jamie Carragher sobre la salida de Luis Díaz del Liverpool han generado debate entre los amantes del fútbol y los hinchas del cuadro rojo.

Durante su participación en el programa The Overlap, disponible en Youtube, y publicado el 2 de diciembre de 2025, el exdefensor y actual comentarista de la cadena Sky Sports, ofreció una visión detallada sobre el impacto del colombiano en el club de Anfield y la gestión de su traspaso.

En una charla con varios fanáticos de la Premier League, el exdefensor de los rojos habló acerca de la actualidad de los equipos más importantes de Inglaterra - crédito The Overlap / YouTube

En su intervención, también reconoció que, aunque Díaz no alcanzó el estatus de leyenda como otros atacantes recientes del club, su rendimiento fue notable.

“No fue Firmino, no fue Mané, no fue Salah, no fue excepcional, pero fue un muy buen jugador para el Liverpool. Liverpool tuvo buenos años de él y logró una buena venta, pero la realidad es que no se ha encontrado un reemplazo de su perfil”.

Además, reconoció que el neerlandés Arne Slot lo quería tener para la temporada 2025-2026

“Quizás Slot quería mantenerlo, pero la dirigencia de Liverpool dijo que otorgarle un nuevo contrato iba a llevarlo a valores astronómicos. Fue un buen negocio para ellos y Díaz va a estar en buen nivel en Bundesliga porque no es una liga tan fuerte como la Premier League”, destacó en Overlap Fan.