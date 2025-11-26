Entrenador extranjero saltaría a un club de la Liga BetPlay tras finalizar el semestre en otro

Múltiples equipos comienzan a prepararse para el próximo campeonato- crédito Golty

Jonathan Risueño anunció su salida de Águilas Doradas a través de un comunicado oficial en el que expresó su agradecimiento al club y explicó los motivos detrás de su decisión.

El entrenador español, que se perfila como el principal candidato para asumir la dirección técnica del Deportivo Pasto en la próxima temporada de la Liga BetPlay, compartió sus reflexiones sobre su paso por el equipo antioqueño y los desafíos que enfrentó durante su gestión.

“La decisión no ha sido nada sencilla, pero soy un hombre de palabra. No es fácil para mí dejar un Club donde me he sentido muy feliz, valorado y respetado en todo momento. Un Club que me ha brindado la oportunidad de dirigir por primera vez en Primera División. Estaré eternamente agradecido”, afirmó Risueño en el inicio de su mensaje, subrayando la dificultad personal que implicó su salida y el valor que le otorgó a la oportunidad recibida.

El técnico recordó el contexto en el que asumió el cargo: “Llegué a Águilas Doradas en mitad de un semestre con dificultades a nivel de resultados deportivos, con el objetivo de ayudarles a volver a ser un equipo ganador como siempre lo fueron y lo serán, pero sobre todo a implementar una metodología de entrenamiento asociativa y vertical que nos permitiera volver a competir con los mejores”.

Jonathan Risueño se despidió de Águilas Doradas- crédito @jonathanrisu/X

Además, el español destacó su interés en dejar una huella más allá de los resultados: “También con el objetivo de fomentar una manera de trabajar y gestionar el día a día y, sobre todo, de mostrarme y que me conocieran como persona, además de como entrenador. Y, asimismo, de ayudar a los jóvenes talentos de una gran cantera liderada con éxito y pasión por una gran persona y profesional como es Fernando Montoya”.

En su balance, Risueño manifestó satisfacción por los avances logrados en poco tiempo: “Me marcho con la satisfacción de haber contribuido a construir en poco tiempo un equipo ganador. De haber podido potenciar rendimiento individual de jugadores y trabajar con los más jóvenes su crecimiento deportivo”. No obstante, reconoció una deuda pendiente: “Marcho también con la espina de no haber podido entrar en cuadrangulares finales; algo que este grupo humano se merecía”.

El entrenador dedicó palabras de gratitud a quienes lo acompañaron en el club: “Pero sobre todo marcho agradecido con Dios de haber podido ser feliz en el día a día junto a este gran grupo de jugadores, cuerpo técnico, empleados y propietario del Club. Y lo hemos conseguido gracias al trabajo, a la insistencia, al empeño, a la familia que desde el primer momento se instauró en el vestuario y a la unión que existió en todo momento con la propiedad y cada uno de los empleados del Club”.

Jonathan Risueño tomó a Águilas Doradas a mediados del campeonato- crédito @PSierraR/X

Risueño extendió su reconocimiento a los futbolistas y al personal de la institución: “Quiero agradecer su fútbol y su esfuerzo a cada uno de los jugadores que pude entrenar en este proceso. Quiero a su vez ensalzar la predisposición que tuvieron desde el inicio al trabajo y el respeto hacia mi persona que ha existido, también con cuerpo técnico, prensa, fisios, utileros, médico... y todo el personal del Club”.

En su despedida, el técnico dedicó un agradecimiento especial a la familia Salazar, propietaria de Águilas Doradas: “Agradecer a la familia Salazar, en especial a Don Fernando Salazar, la oportunidad que me dio de poder entrenar por primera vez en Primera División, su respeto en todo momento a mi trabajo, las facilidades para poder realizar el mismo y la estabilidad para poder estar a gusto tan lejos de mi casa”.

Jonathan Risueño sería nuevo técnico del Pasto- crédito @PSierraR/X

El mensaje incluyó una mención particular a la relación personal que forjó durante su estadía: “Me llevo la felicidad de haber podido conocer a una persona con pasión, que lucha día a día por construir un equipo mejor, con unos grandes valores humanos y que siempre me ha ayudado en todo momento. Un buen ser humano del cual he aprendido mucho. Me llevo un amigo. ¡Gracias!”

Frente a ello, es importante mencionar que el periodista Felipe Sierra mencionó que Jonathan Risueño tendría todo listo para ser el nuevo técnico de Deportivo Pasto.

“Jonathan Risueño (42) acordó todos los detalles para su firma con el Pasto por un año (hasta diciembre de 2026. Llegará este fin de semana para comenzar a trabajar con el ‘volcánico’”, mencionó el periodista en sus redes sociales.