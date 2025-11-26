Histórico del América de Cali criticó a directivos y jugadores por la situación deportiva del club: “Manejan sin conocimiento”

El cuadro rojo está con tan solo un punto en dos partidos en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, e histórico de la "Mechita" apuntó en contra de directivos y jugadores - crédito McGiver Barón/Colprensa

La gestión de América de Cali durante el año 2025 ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de una de sus figuras históricas, Julián Vásquez, quien no solo criticó la labor de la directiva, sino que también puso en duda la actitud y el compromiso de los jugadores.

En diálogo con el espacio La tocata, con el periodista Andrés Felipe Cardenas, de El País, el exgoleador y exgerente corporativo del club expuso su visión sobre los problemas estructurales que atraviesa la institución y propuso caminos para superar la crisis.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El goleador, campeón con el cuadro rojo en 2002, fue certero con el presente deportivo e institucional que vive el cuadro escarlata - crédito @vasjulian / Instagram

Vásquez, campeón de la Liga colombiana en dos ocasiones y semifinalista de la Copa Libertadores con el América entre 2001 y 2003, además de haber sido clave en el ascenso del equipo a la primera división como dirigente, señaló que el club atraviesa un periodo de altibajos marcado por decisiones administrativas y deportivas poco acertadas.

Según el exdelantero, la falta de títulos en los torneos cortos recientes es consecuencia directa de una política de contrataciones deficiente y de la ausencia de autonomía en la toma de decisiones.

Al referirse a la selección de jugadores, Vásquez sostuvo que el club no ha sabido rodearse de personas con experiencia y criterio independiente.

“Indudablemente falta rodearse más de gente de fútbol, rodearse de personas que sepan más y que tengan autonomía y plena libertad para tomar decisiones, porque es muy difícil cuando alguien tiene una opinión, pero finalmente se decide lo que los dueños quieran”, afirmó Vásquez a El País. Esta falta de independencia, según su análisis, ha derivado en la llegada de futbolistas que no cumplen con los requisitos de actualidad, personalidad y ritmo competitivo necesarios para rendir en el equipo.

El exgoleador fue especialmente crítico con la contratación de jugadores como Andrés Tello y Nicolás Hernández, quienes arribaron lesionados, y de Santiago Silva, cuya falta de ritmo fue evidente. Vásquez subrayó la importancia de evaluar la actualidad y el último año de competencia de cada refuerzo antes de incorporarlo al plantel.

Relación con la familia Gómez y manejo administrativo del club

Diego Raimondi fue presentado por la presidenta Marcela Gómez en el América de Cali - crédito América de Cali

Para él, el América debe apostar por futbolistas con experiencia y liderazgo, capaces de asumir la responsabilidad de sacar adelante al equipo, pero también por jóvenes con presente, que no estén ni al inicio ni al final de su carrera, y que puedan aportar dinamismo y apoyar a los más experimentados.

En cuanto a la dificultad de los exjugadores para ocupar cargos directivos en el club, Vásquez explicó que la falta de autonomía y la tendencia a responsabilizarlos de los fracasos han sido obstáculos recurrentes.

“Lo que pasa es que cuando uno no tiene la plena autonomía para tomar decisiones y la responsabilidad cae sobre uno, así es muy difícil. Estuvimos todos los que se mencionan y cuando había alguna dificultad, los responsables eran ellos”, relató Vásquez a El País. Además, cuestionó la actitud de la actual presidenta, Marcela Gómez, y de la junta directiva, a quienes acusó de no asumir públicamente la responsabilidad por los malos resultados deportivos.

La relación personal de Vásquez con Tulio Gómez y su hija Marcela, principales accionistas del club, quedó completamente fracturada tras su salida. Relató un episodio en el que, tras firmar un acuerdo para que un jugador de su club llegara al América, la operación fue revertida al descubrirse su procedencia. Vásquez lamentó que, mientras a otros exjugadores se les reconoce públicamente, a él se le ha ignorado incluso en fechas personales significativas.

Sobre la llegada de Marcela Gómez a la presidencia, Vásquez fue tajante:

“Para mí es un desacierto total porque ella pensó que iba a manejar las cosas como en el fútbol femenino, donde le fue bien, fue exitosa, pero el fútbol masculino es diferente, hay responsabilidades distintas, hay actualidades diferentes y para mí le quedó grande. No han sido capaces de salir a reconocer que no fue la mejor decisión que ella haya llegado como presidenta”, declaró a El País.

Vásquez criticó la gestión de Tulio Gómez en el 2025 con América de Cali-crédito @tulioagomez/X

Vásquez también criticó la gestión emocional y la falta de racionalidad en la toma de decisiones dentro del club. A su juicio, el manejo impulsivo y sin conocimiento ha perjudicado la coherencia institucional, y reclamó mayor exigencia y autocrítica tanto en los momentos difíciles como en los éxitos.

“Es que han manejado el equipo sin conocimiento, con corazón y con impulsos; el fútbol no se maneja con impulsos, el fútbol tiene que ser 100% racional, obviamente hay cosas que se hacen con el corazón, pero también tienen que ser muy racionales a la hora de tomar decisiones y ser coherentes, o sea, si yo soy exigente cuando a alguien no le va tan bien, tengo que ser exigente cuando a mí no me va bien, entonces hay que ser coherentes en las cosas que hacen", dijo.

En cuanto a las necesidades del plantel para la temporada 2026, Vásquez consideró que el América requiere refuerzos en todas las posiciones, con al menos siete incorporaciones de peso que realmente aporten al equipo. Además, propuso una reestructuración profunda que comience por la directiva, con la contratación de un director deportivo autónomo y experimentado, responsable de las decisiones en materia de fichajes. “Tiene que traer jugadores con presente y con actualidad, jugadores que vengan a aportar y a seguir haciendo grande la institución”, enfatizó Vásquez a El País.

El exdelantero también destacó la importancia de contar con un cuerpo técnico alineado con el ADN del América y de invertir en las divisiones menores para garantizar la llegada de futbolistas de primer nivel, como ocurría en el pasado. Respecto al actual entrenador, David González, Vásquez expresó su aprobación por su estilo de comunicación y liderazgo, y no consideró problemático que dirija desde la tribuna, ya que en el fútbol profesional las indicaciones pueden ser transmitidas eficazmente por el asistente técnico.

Al analizar el bajo rendimiento del equipo en partidos disputados en Medellín frente a Atlético Nacional e Independiente Medellín, Vásquez atribuyó las dificultades a la falta de experiencia y personalidad de los jugadores actuales.

“Para ir a jugar con este par de rivales tienes que tener, uno, personalidad, y dos, tener equipo para ir al frente, para poner las condiciones y quitarle el balón en una plaza en la que ha sido hostil la hinchada con los jugadores del América”, explicó a El País.

Sobre las posibilidades del América en los cuadrangulares, Vásquez fue realista:

“Si hablo con el corazón, sí. Si hablo con la razón, no. Creo que América salió bien librado clasificando a los cuadrangulares, pero en este momento no tiene nómina para competirle a ninguno de los otros tres equipos”, manifestó a El País. Además, señaló la falta de motivación y personalidad en los jugadores tras la eliminación a manos de Atlético Nacional, aunque reconoció el mérito de haber clasificado a la fase final.

En relación al regreso de Adrián Ramos, Vásquez reconoció su condición de ídolo y su aporte goleador, aunque consideró que todos los futbolistas deben saber cuándo retirarse para hacerlo por la puerta grande. No obstante, valoró que Ramos siga contribuyendo en el campo y expresó su deseo de que, al retirarse, continúe aportando al fútbol de la región.

“Es que ese es un caso especial porque es ídolo, ama al equipo, la gente lo quiere. Yo no estoy de acuerdo con su regreso porque todos tenemos que saber en qué momento dar un paso al costado e irse por la puerta grande, pero volvió y está marcando goles”, finalizó.