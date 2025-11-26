Así le fue a Lucas González en los últimos cuadrangulares que disputó: el bogotano se acerca a la final del FPC

Lucas González era el entrenador del América de Cali en 2023- crédito Deportes Tolima

El triunfo de Deportes Tolima sobre Independiente Santa Fe (1-2) en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá reavivó la ilusión de final para el equipo Vinotinto y Oro, y dejó en la memoria la imagen de su técnico: Lucas González.

Justo cuando Tolima asoma como serio aspirante al título en 2025, conviene repasar la última vez que González vivió unos cuadrangulares semifinales, en noviembre de 2023, al mando de América de Cali.

Cuando el 10 de noviembre de 2023 se confirmaron los grupos para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2023, América de Cali quedó emparejado en el complicado Grupo B, junto a Millonarios, Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional.

González fue claro en medio de una rueda de prensa cuando aún era entrenador Escarlata: prefería no tener a Millonarios en el mismo grupo. “Millonarios (…) era ese equipo que yo no quería tener en cuadrangulares porque si quedaban del otro lado, seguramente si nos metíamos en la final, sería con ellos”.

Pero las palabras no bastaron. El arranque de los cuadrangulares fue duro para los escarlatas. En el debut, los caleños cayeron 2-1 ante el Medellín en el Pascual Guerrero. El propio González reconoció errores puntuales —incluyendo un penal mal ejecutado— y admitió que su equipo fue superado en definición y quizás en planteamiento.

La segunda jornada, jugada en el Campín ante Millonarios, fue peor: derrota 1-0, a pesar de adelantarse en el marcador. En la rueda de prensa posterior, González habló de la mala suerte y de una seguidilla de inconvenientes —expulsiones, lesiones— que le impidieron sostener el resultado.

Y para colmo, en la última fecha, los escarlatas cayeron 1-0 ante Nacional y cerraron los cuadrangulares sin puntos. Así, América quedó marcado por una serie de tres derrotas —con cinco goles en contra y apenas uno a favor— que certificaron la eliminación, y encendieron cuestionamientos sobre el rol de González.

Curiosamente, ese fracaso no fue el primero en la carrera de González en fases definitivas: ya con Águilas Doradas Rionegro había vivido una historia similar en un cuadrangular semifinal, donde también quedó eliminado.

Para 2025, sin embargo —con Deportes Tolima— la historia parece diferente. El reciente triunfo 1-2 ante Santa Fe en Bogotá le devolvió al técnico bogotano la esperanza de pelear por una estrella.

Lo que hace interesante esta revancha: en 2023, cuando dirigía a América de Cali, González no logró una sola victoria en el cuadrangular; ahora está más cerca de la final con Tolima.

Tolima dio repaso táctico a Santa Fe

La noche del 25 de noviembre de 2025 en El Campín tenía aroma a remontada: Independiente Santa Fe buscaba recortar distancias en el cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2025, mientras que Deportes Tolima aspiraba a consolidarse como líder. Sin embargo, fue el visitante el que golpeó primero —y con fuerza— al ritmo de Adrián Parra y Kevin Pérez.

Al minuto 7, Parra aprovechó un desborde por la izquierda y definió con frialdad; a los 34 vino la joya de Pérez: un regate dentro del área para vencer al arquero y establecer el 2-0.

Santa Fe, descolocado, intentó reaccionar y descontó al cierre del primer tiempo con un cabezazo de Christian Mafla tras un centro de Omar Fernández.

La segunda mitad fue todo del local: posesión, centros y presión constante. Pero a pesar de tener un jugador más —y innumerables oportunidades— carecieron de contundencia. Tolima, con 10 hombres tras la expulsión de Cristian Arrieta, se encerró con orden, defendió con convicción y resistió, hasta que el pitazo final confirmó el 2-1.

En el césped, Tolima celebró con el temperamento de quien sabe que no solo ganó un partido, sino que dio un paso firme hacia la final. Santa Fe lamentó su impotencia ofensiva y desperdició el dominio.