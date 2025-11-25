Deportes

Millonarios sí habría contactado a James Rodríguez: así fue la negociación con el capitán de la selección Colombia

Enrique Camacho, presidente del club Embajador, confirmó la intención en fichar al volante colombiano en la rueda de prensa en donde se presentó al nuevo directo deportivo Ariel Michaloutsos

Guardar
James Rodríguez es jugador libre
James Rodríguez es jugador libre tras su paso por el Club León de México en el 2025 - crédito FCF

James Rodríguez actualmente es jugador libre tras finalizar su contrato con Club León de México.

En vísperas a la Copa Mundial de la Fifa 2026, el capitán de la selección Colombia analiza cuál es la mejor oferta, teniendo en cuenta los minutos de juego que pueda sumar y la calidad de la Liga a la que llegue.

Una de las ofertas que llegó al escritorio del exjugador del Real Madrid, Bayern Múnich y otros clubes destacados de Europa fue la de Millonarios FC de la Liga Betplay. El presidente de la institución capitalina, Enrique Camacho, en la rueda de prensa de la presentación de Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo del club, confirmó los diálogos, que no properaron por las ofertas superiores que ha recibido el jugador de la selección Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

James Rodríguez volvió a figurar
James Rodríguez volvió a figurar con la selección Colombia, pese a que no tiene club para 2026 - crédito FCF

“Sí, nosotros tuvimos una serie de contactos buscando a James, pero definitivamente esos contactos no avanzaron mucho. James es un jugador extraordinario, como cuando Millonarios quería a Falcao, lo buscamos hasta que pudimos lograrlo. James es un jugador maravilloso, que está capitán de la selección Colombia, que está en su plenitud, pero tiene alternativas muy interesantes todavía que explorar. Lo tendremos siempre en el radar”.

La dimensión económica solicitada para la llegada de James Rodríguez a Millonarios ha generado una marcada distancia entre las expectativas del entorno del jugador y la capacidad financiera del club, según revelaron las fuentes consultadas por el periodista Melquisedec Torres del Canal 1. La propuesta para viabilizar el acuerdo alcanza USD 7 millones anuales, de los cuales USD 5 millones corresponden a salario y un adicional de USD 2 millones cubre otros conceptos. Esta suma representa, en moneda local, aproximadamente 26.451 millones de pesos colombianos.

James Rodríguez lidera a la
James Rodríguez lidera a la selección Colombia en su preparación para el amistoso ante Nueva Zelanda en Florida - crédito FCF

La diferencia con operaciones anteriores es notoria. Por ejemplo, Radamel Falcao García percibió cerca de un millón de dólares en su etapa como futbolista de Millonarios, cifra que se encuentra muy por debajo de la reclamación hecha por el equipo de James Rodríguez. El escenario económico resulta tan exigente que, aunque un conglomerado empresarial ofreció USD 1 millón como respaldo, el monto apenas cubre una porción de los requisitos planteados y deja en suspenso la factibilidad de la contratación.

Durante las últimas semanas, altos directivos del club y representantes del ámbito empresarial, entre ellos la empresa Cerveza Andina y voceros vinculados al sector corporativo del fútbol europeo, han sostenido reuniones encaminadas a analizar posibilidades. “Hace unas tres semanas se reunieron varias personas con alto nivel de decisión para buscar la llegada de James a Millonarios”, destacó Torres. Sin embargo, consultas realizadas por Infobae Colombia a la empresa cervecera no permitieron ratificar oficialmente su involucramiento.

Ariel Michaloutsos, el nuevo director deportivo de Millonarios

Ariel Michaloutsos firmó contrato con
Ariel Michaloutsos firmó contrato con Millonarios para cambiar la manera como se armaba y manejara la plantilla azul - crédito Millonarios FC

El área deportiva de Millonarios atraviesa un proceso de transformación tras presentar de forma oficial a Ariel Michaloutsos como su nuevo Director Deportivo, acto que el club realizó el sábado veintidós de noviembre. La apuesta por el argentino se produce tras la salida de Ricardo ‘Gato’ Pérez, hecho que había dejado sin liderazgo una de las áreas estratégicas de la entidad, según explicó la institución en su reciente comunicación.

El perfil del nuevo responsable deportivo combina formación académica avanzada y una trayectoria profesional reconocida en organizaciones de alto nivel en Argentina. Como detalló la institución, Michaloutsos cuenta con un Máster Superior en Big Data aplicado al Fútbol y un Máster en Sport Data Campus, además de ejercer como Docente en Dirección Deportiva y acreditarse como docente ATF, lo que acentúa su enfoque académico y metodológico en la gestión profesional del deporte.

El club también enfatizó la labor de Michaloutsos como autor de publicaciones sobre dirección deportiva, entre ellas el libro ‘Dirección Deportiva’, donde comparte su visión para una administración integral en el fútbol moderno, reforzando las expectativas de que su incorporación permitirá ejecutar una renovación estructural que alinee el desarrollo institucional con las mejores prácticas internacionales.

Temas Relacionados

Millonarios FCJames RodríguezSelección ColombiaFichajes Millonarios FCLiga BetPlayEnrique CamachoFPCColombia-Deportes

Más Noticias

Nacional vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo del grupo A por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

En el duelo de líderes en su zona, el “Rey de Copas” recibirá al “Tiburón” con el objetivo de quedar en solitario en la cima, pero el partido no se jugará en Medellín

Nacional vs. Junior: hora y

Los contrastes de los futbolistas colombianos en el partido entre River Plate vs. Racing, así los calificó la prensa argentina: “El equipo mejoró tras su salida”

El cuadro “millonario”, en donde militan los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, fue eliminado del Torneo Clausura, luego de perder contra el equipo en el que juega Duván Vergara

Los contrastes de los futbolistas

Inició la reventa oficial de boletas para la Copa Mundial de la FIFA 2026: así puede acceder a las entradas desde Colombia

Es necesario registrarse en la página web de la Fifa para acceder a la “reventa oficial” de boletas, cuyos precios aumentarían luego del 5 de diciembre, cuando las selecciones conozcan a sus rivales

Inició la reventa oficial de

Luis Suárez recibe elogios; esto dijo la prensa tras anotar en la Copa de Portugal con el Sporting de Lisboa: “Es una apuesta segura”

El delantero samario vive una temporada destacada en los “Leones” de Lisboa: se reportó con gol en la victoria 3 a 0 ante Marinhense, en la Copa de Portugal

Luis Suárez recibe elogios; esto

Fernando Gaviria fue confirmado por su nuevo equipo para el 2026: seguirá corriendo las grandes vueltas de la temporada

El ciclista antioqueño completará 10 años compitiendo en la máxima categoría del ciclismo, por lo que será una temporada especial para el ganador de siete etapas de grandes vueltas

Fernando Gaviria fue confirmado por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

Shaira revela la “peor etapa”

Shaira revela la “peor etapa” de su 2025: problemas de salud, ruptura amorosa y el camino para reconstruirse

Stefanía Agudelo, hermana de B King, invitó a los seguidores del artista a apoyar en el siguiente evento de la fundación en su honor

Sebastián Yatra regresa a Colombia con su gira ‘Entre Tanta Gente Tour’ y promete noches inolvidables en Bogotá y Medellín

Dayana Jaimes decidió hablar claro y explicar por qué ya no la ven junto a la familia Díaz: “Yo no tengo por qué estar en todo”

Sara Orrego se refirió a su supuesta relación con Beéle y esto dijo sobre el contenido juntos

Deportes

Nacional vs. Junior: hora y

Nacional vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo del grupo A por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Millonarios confirmó contactos con James Rodríguez: esto pasó en la negociación con el capitán de la selección Colombia

Los contrastes de los futbolistas colombianos en el partido entre River Plate vs. Racing, así los calificó la prensa argentina: “El equipo mejoró tras su salida”

Inició la reventa oficial de boletas para la Copa Mundial de la FIFA 2026: así puede acceder a las entradas desde Colombia

Luis Suárez recibe elogios; esto dijo la prensa tras anotar en la Copa de Portugal con el Sporting de Lisboa: “Es una apuesta segura”