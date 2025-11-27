Deportes

James Rodríguez podría seguir en el fútbol mexicano: este es el gigante que picaría en punta por su fichaje

Luego de su salida del Club León, de México, el volante cucuteño empieza a explorar opciones para conseguir nuevo club de cara al fin de año

El volante colombiano tuvo un
El volante colombiano tuvo un paso por las "Fieras" - crédito Eloisa Sánchez / REUTERS

Después de la salida de James Rodríguez del Club León, en donde pasó sin pena ni gloria, ya que desde el comienzo de 2025 llegó con el objetivo de jugar el Mundial de Clubes, el capitán de la selección Colombia se encuentra en el radar del mercado de fichajes.

Aunque los últimos días los reportes de la prensa deportiva de Estados Unidos lo vinculaban al Orlando City, con el pasar de los días, la opción de ir a la MLS se desvaneció.

En cambio, en los últimos días, en la prensa mexicana tomó fuerza una posible vinculación del volante cucuteño a uno de los gigantes de la Liga Mexicana: el Pumas Unam, de Efraín Juárez.

Al parecer, ese sería el destino del exjugador del Rayo Vallecano, Al-Rayyan de Qatar, São Paulo FC, entre otros equipos.

El periodista mexicano de Deportes
El periodista mexicano de Deportes W, detalló la información sobre el interés de los felinos en contar con el capitán de la selección Colombia - crédito @oscar_brizz / Instagram

La información se conoció el 25 de noviembre de 2025, a través de la información que entregó el periodista Óscar Brizz, de la W Deportes, en Ciudad de México, especialista en la cobertura del Pumas Unam.

Brizz detalló que los “Universitarios” (apodo del Pumas), tiene ventaja para contratar los servicios del delantero colombiano, además de contar en el club de Distrito Federal con un viejo conocido como Keylor Navas.

“Pumas lleva ventaja en la posible contratación de James Rodríguez, ya que el mismo jugador colombiano quiere jugar con los del Pedregal y estar alado de sus amigos, Álvaro Angulo y Keylor Navas. El mismo jugador colombiano ha preferido gestionar jugar con los universitarios por encima de otros clubes. Así que habrá que esperar para que se pueda definir esta situación, y todo dependerá del cuadro universitario si lo ficha o no”, dijo el comunicador.

Otro colombiano también llegaría al equipo dirigido por Efraín Juárez

El exfutbolista de Millonarios también
El exfutbolista de Millonarios también estaría en el radar del Pumas - crédito Jeff Swinger-USA TODAY Sports

James Rodríguez no sería el único colombiano que podría llegar al Pumas. Según se conoció por parte del diario deportivo Récord de México, el 26 de noviembre de 2025, la directiva de los “Universitarios”, también tendrían dentro de su lista de opciones para reforzar el ataque, al delantero Cristian “Chicho” Arango, jugador que está en el San José Earthquakes, equipo de la MLS de Estados Unidos:

“Se pudo saber que el cuadro universitario tiene interés por ‘Chicho’ Arango para que se integre al equipo para el próximo torneo. Cabe recordar que para este Apertura 2025, Pumas se había interesado en el atacante colombiano, sin embargo, debido a temas de mercado en la Major League Soccer ya no se pudo concretar la negociación", detallaron.

Por otra parte, explicaron que la negociación por “Chicho” no sería fácil debido al dinero que pediría el cuadro de California, aunque trabajan en detallles para que la negociación se de:

“Ahora, debido a que ‘Chicho’ se acopla a las posibilidades económicas de Pumas, aunado a que San José Earthquakes también pide una cantidad razonable, se ha convertido en una de las posibilidades reales para llegar al equipo auriazul. Sin embargo, aún faltan múltiples detalles para que esta negociación se concrete", agregaron.

Actualidad del Pumas UNAM: el equipo de Efraín Juárez

Pumas quedó eliminado de la
Pumas quedó eliminado de la Liga MX ante Pachuca - crédito Eloisa Sánchez / REUTERS

El cuadro mexicano terminó su campaña en 2025, en los play-in (partidos decisivos, similar a la repesca, pero con menos equipos compitiendo por las últimas plazas disponibles para la Liguilla, que es la fase decisiva para luchar por el campeonato mexicano), al caer por 3-1 ante Pachuca, el 20 de noviembre de 2025.

Con el gol de Enner Valencia al minuto 33 y el doblete de Kenedy al 40 y 55, los “Tuzos” (apodo de Pachuca), eliminaron de la Liga MX a los dirigidos por Efraín Juárez, que descontaron con el tanto del voalnte ecuatoriano Pedro Vite al 65 de partido.

Arne Slot, técnico del Liverpool,

Fuertes cruces entre Alfredo Morelos

Así quedó la tabla de

Atlético Nacional no pudo ganarle

Explosión en El Patía, Cauca,

El equipo de Pirlo habría

Arne Slot, técnico del Liverpool,

