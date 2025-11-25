Deportes

Faustino Asprilla vaticinó cuál sería el primer finalista de la Liga BetPlay: “Ganará los dos partidos”

Con solo un punto tras dos fechas, América y Medellín ven reducidas sus opciones de avanzar, mientras Nacional y Junior se perfilan como los grandes protagonistas del grupo más reñido de la semifinal

El exfutbolista y comentarista de fútbol analizó lo que será el duelo entre Atlético Nacional y Junior - crédito @ESPNColombia / X

El futuro del Grupo A en los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II genera expectativas sobre lo que será su definición, y una de las voces más reconocidas del fútbol colombiano, Faustino Asprilla, ofreció un pronóstico contundente sobre el desenlace de esta fase.

Según el exdelantero, el doble enfrentamiento entre Atlético Nacional y Junior será decisivo para definir al finalista de la zona, que muchos consideran la más exigente del torneo.

El grupo A muestra un panorama sumamente equilibrado: Junior encabeza el grupo con cuatro puntos, la misma cantidad que Nacional, mientras que Medellín y América cierran la clasificación con apenas una unidad cada uno.

Esta diferencia mínima de tres puntos entre el líder y el colero mantiene abiertas las posibilidades para todos los equipos, aunque Asprilla sostiene que el desenlace se inclinará pronto a favor de uno de ellos.

El Tino Asprilla habló sobre
El Tino Asprilla habló sobre las posibilidades de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay - crédito Scott Heppell / REUTERS

Durante su participación en el programa F90, de Espn, el 24 de noviembre de 2025, el panelista Adolfo Pérez consultó a Asprilla sobre el impacto que podría tener el inminente doble duelo entre Nacional y Junior, que se disputará primero en Medellín y luego en Barranquilla, correspondientes a las fechas tres y cuatro. Ante la pregunta, Asprilla respondió sin titubeos.

“Yo creo que ahí ya se va a definir el finalista. Yo creo que Nacional le gana los dos partidos a Junior (...) pienso, creo, que Nacional debería definir su clasificación a la final en estos dos partidos”, dijo.

El exjugador fue más allá al afirmar que, en su opinión, Nacional obtendrá los seis puntos en disputa frente a Junior, lo que complicaría considerablemente las aspiraciones de América y Medellín.

Los panelistas del programa le plantearon si estos equipos aún conservan opciones reales, a lo que Asprilla sugirió que el panorama es adverso para ellos, dado el potencial de Nacional para imponerse en ambos encuentros clave.

Consultado sobre el nivel de juego que exhibe actualmente el conjunto verde, Asprilla defendió la eficacia del equipo, aunque reconoció que su estilo no es necesariamente vistoso.

“El finalista se va a definir en ese cruce y Nacional le va a ganar los dos partidos al Junior”, reiteró el “Tino”.

Nacional y Junior jugarán en Itagui

El verde recibe al tiburón
El verde recibe al tiburón en Itagüí-crédito David Gracia / Colprensa

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se verán las caras en el estadio de Ditaires de Itagüí, el 26 de noviembre de 2025, a partir de las 8:30 p. m.

En el equipo que dirige Diego Arias, empató sin goles en el Clásico Paisa ante Independiente Medellín, el 23 de noviembre de 2025, en el estadio Atanasio Girardot, mientras que Junior también tuvo el mismo resultado con América de Cali, pero a un gol, con los goles de Cristian Barrios al minuto 63 para el rojo, mientras que autogol de Jean Pestaña al 86 de partido decretó el empate final para los barranquilleros.

En lo que se refiere al último partido jugado, hay que ir a la fecha 20 de la Liga BetPlay, cuando el “Tiburón” venció por 2-1 al “Verdolaga”, el 13 de noviembre de 2025.

En dicho partido, Atlético Nacional ganaba con el gol de Alfredo Morelos al minuto 11, pero en el segundo tiempo, las anotaciones de Didier Moreno al 54 y de Joel Canchimbo al 66, los dirigidos por Alfredo Arias remontaron el partido.

Para hablar del último partido que jugaron en Antioquia, hay que ir también a la última fecha del todos contra todos, en la fecha 20 de la Liga BetPlay, el 25 de mayo de 2025, cuando Junior derrotó por 3-2 a Nacional en el estadio Atanasio Girardot.

Las anotaciones de Guillermo Paiva al 14 y de Jordan Barrera al 36, le dieron confianza al equipo de Alfredo Arias en aquel partido, pero el descuento del verde por parte del ecuatoriano Billy Arce al 56 de partido, le colocó suspenso al encuentro por los menos dos minutos, ya que Christian Báez al 58 de partido anotó el 3-1.

Finalmente, Kevin Viveros, al 76 de partido, puso el 3-2 y la victoria para los barranquilleros.

Así quedaron los últimos cinco partidos entre verdes y rojiblancos:

  • 13 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Atlético Nacional
  • 25 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-3 Junior
  • 26 de septiembre de 2024 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 0-3 Junior
  • 2 de marzo de 2024 - Liga BetPlay: Junior 0-0 Atlético Nacional
  • 17 de septiembre de 2023 - Liga BetPlay: Junior 1-1 Atlético Nacional

