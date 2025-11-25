Campeón con el Millonarios de Gamero cambiaría de vereda y se uniría a otro club capitalino: de quien se trata

Millonarios se consagró en el fútbol colombiano luego de seis años de sequía- crédito Colprensa

El mediocampista Larry Vásquez, que conquistó tres títulos con Millonarios, regresaría al fútbol colombiano para integrarse al club capitalino que, a partir de 2026, adoptará el nombre de Inter de Bogotá, tras su reciente paso por el Amazonas FC de Brasil.

El acuerdo establecería un contrato inicial de un año, con opción de prórroga por una temporada adicional, y marcaría el inicio de una nueva etapa tanto para el jugador como para la institución bogotana, que atraviesa un proceso de transformación bajo nueva propiedad.

El fichaje de Vásquez constituiría el primer movimiento relevante del Inter de Bogotá en el mercado de transferencias de cara a la próxima temporada de la Liga BetPlay.

El volante, de 33 años, firmaría un vínculo contractual por un año, con posibilidad de renovación, según lo pactado entre las partes. Esta incorporación se desarrolla en la reestructuración del club, que hasta ahora era conocido como La Equidad.

Vásquez, que se consagró campeón de Copa, Liga y Superliga con Millonarios, dejó una huella positiva en el equipo Embajador antes de su salida al fútbol brasileño. En el Amazonas FC, el mediocampista disputó la última campaña, aunque los resultados colectivos no acompañaron, lo que influyó en su decisión de aceptar la propuesta del club bogotano para el próximo año.

El equipo que recibirá a Vásquez ha experimentado cambios significativos en los últimos meses. La Equidad, nombre con el que se identificó históricamente, dejará de existir para dar paso al Inter de Bogotá, una transformación impulsada por la adquisición del club por parte de un grupo inversor extranjero.

Esta nueva administración ha inyectado recursos económicos y busca reposicionar a la institución como protagonista en el fútbol colombiano, con el objetivo de mejorar el rendimiento mostrado en la temporada que concluye.

La llegada de Vásquez se perfila como el primer paso de una estrategia más amplia de refuerzos. Se prevé que, tras su incorporación, el Inter de Bogotá continúe sumando jugadores de experiencia y peso en el mercado, en línea con las aspiraciones de la nueva dirigencia de consolidar un plantel competitivo para la Liga BetPlay.

Larry Vásquez, un volante de recorrido en el FPC

Larry Vásquez comenzó su carrera profesional en la Academia, con la cual debutó en 2011, y luego pasó al Llaneros en 2012, sumando experiencia en la Categoría Primera B colombiana en sus años formativos.

En 2013, el volante se unió a Patriotas Boyacá, donde se consolidó como mediocampista regular. Allí, Vásquez jugó varios años y fue pieza importante del equipo. En 2017 dio el salto al fútbol internacional al fichar por Tigres Uanl (México), y con ese equipo logró el título de la Liga MX Apertura 2017.

Tras su paso por México, Vásquez fue cedido al América de Cali en 2018 y después al Deportes Tolima en 2019. En Tolima tuvo un papel clave, siendo un mediocampista de contención que aportó tanto en recuperación como en distribución.

En 2020, Vásquez se unió al Atlético Junior, donde jugó varios partidos y consiguió algo de peso ofensivo, anotando algunos goles. Luego, en 2022, el volante firmó por Millonarios, club con el que vivió una de sus etapas más destacadas.

Con Millonarios, centrocampista ganó varios títulos, incluyendo la Copa Colombia (2022), la Liga BetPlay (2023) y la Superliga (2024).

En 2024 Vásquez se desvinculó de Millonarios, dejando un mensaje muy emotivo para la hinchada. Luego firmó con Atlético Bucaramanga, pero su paso fue breve; decidió renunciar para buscar nuevos horizontes.

En 2025, el volante se trasladó a Brasil para jugar con el Amazonas FC, equipo de la Serie B brasileña.