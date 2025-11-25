Deportes

Campeón con el Millonarios de Gamero cambiaría de vereda y se uniría a otro club capitalino: de quien se trata

Uno de los futbolistas que supo alzar la estrella con el cuadro Albiazul en junio de 2023 regresaría el fútbol profesional colombiano tras un breve paso por el balompié brasileño

Guardar
Millonarios se consagró en el
Millonarios se consagró en el fútbol colombiano luego de seis años de sequía- crédito Colprensa

El mediocampista Larry Vásquez, que conquistó tres títulos con Millonarios, regresaría al fútbol colombiano para integrarse al club capitalino que, a partir de 2026, adoptará el nombre de Inter de Bogotá, tras su reciente paso por el Amazonas FC de Brasil.

El acuerdo establecería un contrato inicial de un año, con opción de prórroga por una temporada adicional, y marcaría el inicio de una nueva etapa tanto para el jugador como para la institución bogotana, que atraviesa un proceso de transformación bajo nueva propiedad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fichaje de Vásquez constituiría el primer movimiento relevante del Inter de Bogotá en el mercado de transferencias de cara a la próxima temporada de la Liga BetPlay.

El volante, de 33 años, firmaría un vínculo contractual por un año, con posibilidad de renovación, según lo pactado entre las partes. Esta incorporación se desarrolla en la reestructuración del club, que hasta ahora era conocido como La Equidad.

Vásquez, que se consagró campeón de Copa, Liga y Superliga con Millonarios, dejó una huella positiva en el equipo Embajador antes de su salida al fútbol brasileño. En el Amazonas FC, el mediocampista disputó la última campaña, aunque los resultados colectivos no acompañaron, lo que influyó en su decisión de aceptar la propuesta del club bogotano para el próximo año.

Larry Vásquez sería nuevo jugador
Larry Vásquez sería nuevo jugador del Inter de Bogotá- crédito @olsendeportes/X

El equipo que recibirá a Vásquez ha experimentado cambios significativos en los últimos meses. La Equidad, nombre con el que se identificó históricamente, dejará de existir para dar paso al Inter de Bogotá, una transformación impulsada por la adquisición del club por parte de un grupo inversor extranjero.

Esta nueva administración ha inyectado recursos económicos y busca reposicionar a la institución como protagonista en el fútbol colombiano, con el objetivo de mejorar el rendimiento mostrado en la temporada que concluye.

La llegada de Vásquez se perfila como el primer paso de una estrategia más amplia de refuerzos. Se prevé que, tras su incorporación, el Inter de Bogotá continúe sumando jugadores de experiencia y peso en el mercado, en línea con las aspiraciones de la nueva dirigencia de consolidar un plantel competitivo para la Liga BetPlay.

Larry Vásquez fue campeón con
Larry Vásquez fue campeón con Millonarios en 2023- crédito Luisa González/REUTERS

Larry Vásquez, un volante de recorrido en el FPC

Larry Vásquez comenzó su carrera profesional en la Academia, con la cual debutó en 2011, y luego pasó al Llaneros en 2012, sumando experiencia en la Categoría Primera B colombiana en sus años formativos.

En 2013, el volante se unió a Patriotas Boyacá, donde se consolidó como mediocampista regular. Allí, Vásquez jugó varios años y fue pieza importante del equipo. En 2017 dio el salto al fútbol internacional al fichar por Tigres Uanl (México), y con ese equipo logró el título de la Liga MX Apertura 2017.

Tras su paso por México, Vásquez fue cedido al América de Cali en 2018 y después al Deportes Tolima en 2019. En Tolima tuvo un papel clave, siendo un mediocampista de contención que aportó tanto en recuperación como en distribución.

Larry Vásquez tiene amplia experiencia
Larry Vásquez tiene amplia experiencia en el FPC- crédito Santiago Arcos/ Reuters

En 2020, Vásquez se unió al Atlético Junior, donde jugó varios partidos y consiguió algo de peso ofensivo, anotando algunos goles. Luego, en 2022, el volante firmó por Millonarios, club con el que vivió una de sus etapas más destacadas.

Con Millonarios, centrocampista ganó varios títulos, incluyendo la Copa Colombia (2022), la Liga BetPlay (2023) y la Superliga (2024).

En 2024 Vásquez se desvinculó de Millonarios, dejando un mensaje muy emotivo para la hinchada. Luego firmó con Atlético Bucaramanga, pero su paso fue breve; decidió renunciar para buscar nuevos horizontes.

En 2025, el volante se trasladó a Brasil para jugar con el Amazonas FC, equipo de la Serie B brasileña.

Temas Relacionados

Inter de BogotáLarry VásquezLa EquidadLiga BetPlayFútbol colombianoAmazonas FCColombia-Deportes

Más Noticias

Linda Caicedo renovó con el Real Madrid hasta 2031, antes de unirse a la selección Colombia femenina

La atacante vallecaucana suma 99 partidos y 26 goles en el club blanco y afrontará nuevos retos en la élite europea

Linda Caicedo renovó con el

Juan Fernando Quintero anotó un golazo, pero no pudo evitar la eliminación de River Plate frente al Racing de Costas

El volante antioqueño ingresó en el segundo tiempo del duelo entre los millonarios y la Acadé, que consiguió su tiquete a los cuartos de final de manera agónica

Juan Fernando Quintero anotó un

PSG vs. Tottenham: hora y dónde ver al campeón de la Uefa Champions League en Colombia

El equipo de Luis Enrique busca llevarse los tres puntos frente a los londinenses, en un duelo que será la reedición de la Supercopa europea a comienzos de la presente temporada

PSG vs. Tottenham: hora y

Edwin Cardona tuvo cruce con periodista luego del clásico entre Nacional y Medellín: “¿Cuánto más te tenemos que esperar?”

El mediocampista Verdolaga habló su compromiso y disposición para aportar desde cualquier posición en el campo, destacando su rol más allá de las cifras

Edwin Cardona tuvo cruce con

Revelaron los audios del polémico gol del empate de Junior frente a América de Cali: esto concluyeron desde el VAR

El conjunto barranquillero se llevó un empate del estadio Pascual Guerrero en un duelo vital para las aspiraciones de ambos equipos

Revelaron los audios del polémico
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

Así fue la primera jornada

Así fue la primera jornada de la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: todas las finalistas son mujeres

‘Desafío Siglo XXI’: Pedro conmovió al contar dolorosa pérdida y su familia lo defendió de Zambrano

Las mejores canciones para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Giovanni Ayala recordó a su hijo con lágrimas durante una misa por su liberación: “Un niño con sueños”

Deportes

Linda Caicedo renovó con el

Linda Caicedo renovó con el Real Madrid hasta 2031, antes de unirse a la selección Colombia femenina

Juan Fernando Quintero anotó un golazo, pero no pudo evitar la eliminación de River Plate frente al Racing de Costas

PSG vs. Tottenham: hora y dónde ver al campeón de la Uefa Champions League en Colombia

Edwin Cardona tuvo cruce con periodista luego del clásico entre Nacional y Medellín: “¿Cuánto más te tenemos que esperar?”

Revelaron los audios del polémico gol del empate de Junior frente a América de Cali: esto concluyeron desde el VAR