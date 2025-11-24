Este es el video del gol del Junior contra América de Cali desde la tribuna que resolvería la polémica sobre la decisión arbitral

El autogol de Jean Pestaña, jugador del América de Cali, generó polémica en el fútbol colombiano por la poca claridad en las imágenes con las que se decidió si el balón pasó la línea - crédito Win Sports

La decisión arbitral tomada en los minutos finales del encuentro entre América y Junior ha generado un intenso debate tanto en el entorno futbolístico como en las redes sociales, ante la falta de claridad sobre si la pelota ingresó completamente en la jugada que estableció el empate 1-1.

Tras esta polémica, Junior encabeza el grupo A con 4 puntos, igual que Nacional, pero con mejor diferencia de goles, mientras que América queda relegado a tres unidades de ambos equipos.

El ambiente en el estadio ya estaba marcado por cuestionamientos sobre la designación del juez principal, William Montaño, a quien se le señaló falta de experiencia para dirigir un enfrentamiento de tal trascendencia.

Las críticas se intensificaron luego del minuto ochenta y seis, cuando un ataque generado por Junior derivó en que Jean Pestaña empujara inadvertidamente el balón hacia su propia portería.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El defensor Omar Bertel intervino de inmediato, sacando la pelota cerca de la línea de gol, pero ninguna de las cámaras disponibles logró demostrar con certeza si la totalidad del balón había cruzado la línea.

Sin embargo, la polémica a la decisión llegaría a su fin con un video del gol, grabado desde la tribuna, y que ralentizando la imagen y dejando claro que el balón cruzó totalmente la línea de gol y que la decisión del juez y del VAR fue la acertada. El video fue compartido por el perfil de X @edmartinezm

Un hincha del América de Cali desde la tribuna habría grabado la jugada completa y con mejor ángulo, que las enseñadas en la transmisión - crédito @edmartinezm

En redes sociales, periodistas y analistas arbitrales tras la divulgación del nuevo video cambiaron de opinión:

“Gol legal de @JuniorClubSA y fin a la especulación de un ‘robo’ como ligeramente muchos sugirieron. Por fin, una imagen clara con la que se puede dar un veredicto final, se acabó la discusión” @Ellucero

“Esto es distinto a mostrar un pantallazo donde no se ve ni la pelota ni la raya. Acá termina la discusión, es gol” @josasc

“¡SE ACABÓ LA POLÉMICA! JUNIOR EMPATÓ DE VISITA, AHORA A VISITAR A NACIONAL” @JOSEHUGOILLERA

“Se acabó el debate. Por eso es siempre mejor estar seguros antes de afirmar algo que no fue. Al que perjudicaron fue a Junior no pitándole el penal contra Enamorado” @Isaacbarrios2

Así van los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Nacional es segundo por la diferencia de goles como visitante, que favorece a Junior FC - crédito Atlético Nacional

En el Grupo A, la fecha se destacó por la paridad de fuerzas. Junior y Atlético Nacional lideran con cuatro puntos cada uno luego de dos compromisos disputados. Junior igualó uno a uno frente a América en el estadio de Cali.

El encuentro estuvo marcado por la polémica derivada del gol del empate de los visitantes, producto de una acción desafortunada de Jean Pestaña que introdujo el esférico en propia puerta. Las imágenes no permitieron aclarar si el balón traspasó completamente la línea de gol, provocando la reacción de los asistentes y elevando el nivel de controversia.

Por su parte, Independiente Medellín y Atlético Nacional firmaron un empate sin anotaciones en el estadio Atanasio Girardot, situación que resulta más favorable para el conjunto ‘verdolaga’ al mantenerlo en la parte alta de la tabla. Al término de la segunda fecha, Medellín y América suman apenas una unidad, lo que añade presión a los siguientes compromisos.

Junior FC: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Atlético Nacional: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Independiente Medellín: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. América de Cali: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.

Hugo Rodallega llegó a seis goles en el semestre tras el triplete contra Fortaleza - crédito Colprensa

El Grupo B de la Liga BetPlay II de 2025 evidencia dinámica competitiva tras cumplirse la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales, con Deportes Tolima a la cabeza de la clasificación, impulsado por el punto invisible otorgado al finalizar segundo durante la fase de todos contra todos.

Tolima y Atlético Bucaramanga se enfrentaron en Ibagué, concluyendo su compromiso sin goles. Durante la primera parte, los locales dominaron en oportunidades, aunque después del descanso el conjunto santandereano logró reequilibrar las acciones y generó llegadas de peligro.

Mientras tanto, en Bogotá, Santa Fe logró una contundente victoria frente a Fortaleza. El resultado final fue 3-0, gracias al protagonismo goleador de Hugo Rodallega. A pesar de que los ‘cardenales’ quedaron con un hombre menos por la expulsión de Elvis Perlaza cerca del minuto cincuenta, el equipo consiguió sobreponerse y consolidar su triunfo en condición de local.

Deportes Tolima: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 0 puntos / -4 diferencia de gol / 2 partidos jugados.