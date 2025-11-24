Deportes

Este fue el polémico gol con el que Junior empató contra América en el Pascual: no hay cámara que muestre que el balón cruzó la línea

Analistas arbitrales coincidieron en que las tomas de la transmisión no facilitaron la decisión de los árbitros del VAR, que terminaron dándole la razón al juez central Wilmar Montaño

América de Cali dejó escapar
América de Cali dejó escapar la oportunidad de sumar tres puntos ante Junior por un autogol de Jean Pestaña - crédito Junior FC y Win Sports

La definición del partido entre Junior de Barranquilla y América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero quedó marcada por una jugada que desde entonces acapara todas las discusiones.

La visita del conjunto rojiblanco se selló con un controversial empate, producto de un autogol de Jean Pestaña en el minuto 86, lo que permitió a los barranquilleros situarse en la cima del grupo A y alimentar sus aspiraciones para avanzar a la final de la Liga Betplay 2025-II.

Las imágenes de la transmisión oficial ampliaron la polémica, mostrando distintos ángulos del instante en el que Ómar Bertel, defensor del América, intervino sobre la línea de gol intentando evitar la anotación.

Esta es la opinión de
Esta es la opinión de uno de los hinchas del Junior, con la toma de costado en el autogol de Jean Pestaña del América de Cali - crédito X

El árbitro Wilmar Montaño determinó que el balón había traspasado por completo la línea final, decisión a la que llegó tras la revisión prolongada de la jugada por parte del VAR, que ratificó el criterio arbitral y concedió el empate al Junior.

Previo a ese episodio, América se había puesto en ventaja gracias al tanto de Cristian Barrios, consolidando un desarrollo de partido cerrado y de alta tensión.

El desenlace desató reacciones inmediatas entre los protagonistas. Bertel, protagonista directo en la jugada decisiva, dejó clara su percepción sobre la acción: “Todo el mundo sabe lo que vio. Para mí que estoy de frente no entró el balón, pero bueno, eso ya es decisión de ellos (los árbitros)”, manifestó el lateral izquierdo respecto al fallo del equipo arbitral.

Entretanto, los analistas arbitrales en redes sociales apuntaron a que no hay una cámara con la que el VAR claramente pudiera tomar una decisión, por lo que respetaron la decisión tomada por el juez central en el campo de juego:

Toma de la parte de
Toma de la parte de atrás de la transmisión del partido Junior vs. América durante la opinión de @ElVARCentral - crédito YouTube
  • “MONTAÑO POLÉMICO. En AMERICA vs JUNIOR el árbitro Montaño NO dio un penal por agarron de Pestaña a Paiva, el de Mosquera a Enamorado NO era, se botó, las 2 rojas de Cavadia y Carrascal fueron justas. En el 1-1, NO se ve que el balón pase la linea. NO ERA EL JUEZ PARA ESTE PARTIDO” @Borda_analista
  • “Terrible: @AmericadeCali vs @JuniorClubSA Liga 2 Colombia Fecha 2 Cuadrangulares. Var: Lisandro Castillo; Asistente 2: Jhon Aguilar. Ese balón no ingresó totalmente...es clara la foto.” @arbitrajefrente
  • “No, no sé qué decir, la verdad. No sé qué decir, porque de las cámaras con las que cuentan los árbitros, de las herramientas que ellos tienen, creo yo que esta cámara, este ángulo es el mejor que tienen para tomar una decisión, para dar un veredicto de si el balón entró completamente o no. Pero ¿qué hicieron? Definieron con la cámara de enfrente (...) se guiaron, no sé, por sombras, no sé qué, no sé qué hicieron, la verdad. La conclusión es que la pelota no entra” @ElVARCentral

En rueda de prensa, Alfredo Arias, estratega uruguayo del Junior, abordó el controvertido desenlace subrayando un aspecto fundamental: la validación del gol no dependió de percepciones externas, sino de la certeza mostrada por el árbitro asistente. “Tengo que verlo, el línea es el que está mejor ubicado y es el que cobra también el gol y las cámaras del VAR tienen que validarlo”, explicó Arias al ser consultado por la acción que generó discusión en el segundo tiempo. El técnico precisó que ningún miembro de su cuerpo técnico cuestionó la decisión de que el balón cruzó la línea, remarcando la autoridad del juez de línea en la jugada.

El partido estuvo marcado también por reclamos de los barranquilleros sobre acciones que, según su banco, merecieron sanción en el área rival.

Arias expuso que le informaron sobre un posible penalti no señalado a José Enamorado, y otra acción comprometida con posible sujeción sobre Paiva.

El entrenador uruguayo tuvo una
El entrenador uruguayo tuvo una molestia con uno de sus dirigidos en el entrenamiento-crédito @JuniorClubSA/X

“Me dijeron que fue penal contra Enamorado, y también una sujeción a Paiva en el primer tiempo”, describió Arias, aunque reconoció que, en la dinámica del juego, las percepciones pueden variar de acuerdo a la camiseta que cada uno defiende.

Tras este resultado, América suma un punto en la tabla, cifra idéntica a la de Independiente Medellín, su siguiente oponente en el calendario de la fase de grupos. El enfrentamiento correspondiente a la tercera fecha está programado para el jueves a las 7:30 p. m., nuevamente en el Pascual Guerrero de Cali.

Así quedó la tabla de

Medellín y Nacional no se

Cúcuta Deportivo se acerca a

Edwuin Cetré eliminó e hizo

Así fue el último triplete
Video: disidencias de las Farc

Así fue la emotiva despedida

Así quedó la tabla de

