Se definió el futuro del Once Caldas para 2026: esto pasará con el cuadro de Manizales y con Dayro Moreno

El "Blanco Blanco" de Manizales tendría planes de continuar con Dayro Moreno-crédito Santiago Álvarez/Colprensa

La directiva del Once Caldas inició una profunda transformación en su plantilla, asegurando la continuidad de Dayro Moreno hasta 2026 y confirmando la salida de varios futbolistas clave, en un intento por recuperar el protagonismo perdido en el fútbol colombiano.

Según informó La Patria, la renovación del máximo goleador histórico de la Liga BetPlay se acompaña de la extensión de contrato de Michael Barrios y Jéider Riquett, futbolistas que permanecerán en el club una temporada adicional.

La directiva del Once Caldas le daría una nueva oportunidad a Hernán Darío "Arriero" Herrera-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El club de Manizales, tras una campaña que no alcanzó los objetivos en la Liga BetPlay, la Copa y la Copa Sudamericana, ha optado por una estrategia de reestructuración que incluye la salida de varios integrantes de la nómina.

Fuentes cercana al “Blanco Blanco”, le confirmaron a La Patria (y que después se confirmó su salida por parte del Once Caldas a través de la red social de X), que Jerson Malagón, autor de tres goles con la camiseta blanca, dejará la institución y evalúa nuevas alternativas profesionales. Santiago Cubides, delantero, podría continuar su carrera en Tigres FC, equipo de la segunda división, mientras que Santiago Mera, joven extremo derecho, buscará nuevos destinos en 2026. Además, Juan Camilo García, mediocampista, no renovará su vínculo y contempla opciones en el fútbol brasileño. Por su parte, Juan Carlos Díaz, quien había sido anunciado como refuerzo, tampoco seguirá en el plantel.

Estas decisiones marcan el inicio de una depuración que, según La Patria, tiene como meta fortalecer al equipo bajo la conducción de Hernán Darío Herrera, quien cuenta con el respaldo del máximo accionista, Jaime Pineda. La continuidad del entrenador representa una apuesta de la dirigencia por un proyecto a largo plazo, orientado a conformar una nómina competitiva para la temporada 2026.

El "Blanco Blanco" confirmó que Jerson Malagón y Juan Camilo García no continuarán en el cuadro campeón de Copa Libertadores 2004-crédito @oncecaldas/X

Dayro Moreno continuará para 2026

Dayro Moreno continuaría en el Once Caldas para 2026-crédito Daniel Ocampo/Colprensa

En medio de este proceso, el club anunció la renovación de tres de sus figuras más relevantes: Dayro Moreno, Michael Barrios y Jéider Riquett. Los tres futbolistas tenían contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el acuerdo alcanzado extiende su permanencia por un año más.

La decisión de asegurar la continuidad de Dayro Moreno es considerada por la institución como un movimiento estratégico para mantener el liderazgo y la experiencia en el vestuario. La Patria subraya que la presencia del goleador resulta fundamental para el nuevo ciclo que inicia el Once Caldas.

La dirigencia anticipa que en los próximos días se oficializarán nuevas salidas y se anunciarán los primeros refuerzos de cara a la pretemporada. El club ha identificado la defensa y el mediocampo como los sectores que requieren mayor atención, tras evidenciarse falencias a lo largo del año. Además, se estudia la posibilidad de incorporar jóvenes talentos provenientes de las divisiones inferiores y gestionar préstamos de jugadores de otros equipos del Fútbol Profesional Colombiano.

Con estos movimientos, el Once Caldas busca sentar las bases de un proyecto renovado que le permita regresar a los primeros planos del fútbol nacional.

La expectativa en torno a la llegada de nuevos refuerzos y la consolidación de una plantilla equilibrada se mantiene alta entre los seguidores del club, que ven en la continuidad de figuras como Dayro Moreno una señal de confianza en el futuro inmediato del equipo.

Así le fue al Once Caldas en el segundo semestre de 2025

Once Caldas complicó sus aspiraciones de clasificación a las semifinales - crédito Club Llaneros

Once Caldas no clasificó a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, pese a terminar el campeonato con cuatro partidos de forma invicta.

En su última salida, el 13 de noviembre de 2025, empató ante el Deportivo Cali a un gol. El tanto inicial para el cuadro “Azucarero” fue de Felipe Aguilar al minuto 52, mientras que Luis Sánchez empató las acciones para el Once Caldas.

De esta forma, el “Blanco Blanco” terminó con 27 puntos, producto de 7 victorias, misma cantidad de derrotas y 6 empates, y terminó en el puesto 11.