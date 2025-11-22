Deportes

Millonarios por fin tiene director deportivo: esta será la persona que rearmará el equipo azul para 2026

El cuadro azul presentó a la persona que reemplazará a Ricardo ‘Gato’ Pérez en el cargo, luego de las crítica de la afición por los fichajes de la temporada 2025

Millonarios ya planea el equipo para la temporada 2026, en la que aún no concreta refuerzos - crédito Colprensa

Millonarios sigue avanzando en su proceso de armar un equipo competitivo para la temporada 2026, cuando la obligación es salir campeón de la Liga BetPlay, Copa Colombia y hacer una buena presentación en la Copa Sudamericana, en caso de avanzar vía reclasificación.

Para eso, el cuadro azul hizo oficial la llegada de su nuevo director deportivo, que reemplazará a Ricardo ‘Gato’ Pérez por las críticas de la afición en la campaña de 2025, principalmente por la elección de los refuerzos que no cumplieron en todo el año y son señalados por el fracaso en el segundo semestre.

De esta manera, los Embajadores iniciarán la pretemporada en diciembre con un nuevo camino para volver a ser campeón, a la espera de concretar más refuerzos junto a Carlos Darwin Quintero, que fue el primero en ser anunciado y con un contrato hasta diciembre de 2026.

El nuevo director deportivo de Millonarios

Desde la salida de Ricardo Pérez del puesto, a comienzos de octubre, se especuló mucho sobre quién tomaría uno de los cargos más importantes en el club, ya que se encarga de armar la plantilla y hacer el camino para el proyecto a largo plazo, conseguir títulos y consolidar una nómina.

Es por eso que Millonarios hizo oficial la llegada de Ariel Michaloutsos como su director deportivo, luego de varios días de especulaciones, negociaciones y distintas versiones de la prensa sobre su arribo y entre el 24 y 28 de noviembre sería presentado ante los medios de comunicación.

Ariel Michaloutsos firmó contrato con Millonarios para cambiar la manera como se armaba y manejara la plantilla azul - crédito Millonarios FC

“Con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el Fútbol Argentino, Ariel asume este rol para fortalecer la organización deportiva de Millonarios FC y complementar una estructura moderna basada en planificación estratégica, investigación multi áreas e interpretación de data“, decía el documento.

Los azules también informaron que “Michaloutsos es Docente en Dirección Deportiva, cuenta con un Máster Superior en Big Data aplicado al Fútbol y un Máster en Sport Data Campus. Además, es docente ATF, lo que respalda su perfil académico y su enfoque metodológico y corporativo”.

La experiencia del nuevo director deportivo ha estado en dos equipos de Argentina que fueron Newell’s Old Boys, en el que ocupó distintos cargos como director de Área de Captación y Visorías, secretario Técnico de Primera División, luego fue a River Plate y trabajó en la secretaría técnica y la direccción de Área de Investigación Deportiva.

Así fue como Millonarios presentó a Ariel Michaloutsos, para ser su director deportivo - crédito Millonarios FC

“Ariel también es autor del libro Dirección Deportiva, obra en la que comparte su visión sobre la gestión integral del fútbol moderno”, finaliza el comunicado de Millonarios, esperando que sea la persona ideal para el nuevo camino que tomará la institución en 2026.

“Sí se está reorganizando el área deportiva”

La llegada de Ariel Michaloutsos solo sería el inicio de una reestructuración en la manera como los azules manejaron la plantilla profesional, ya que el fracaso de 2025 significó un golpe enorme y la institución ahora mira otro enfoque, con el argentino como la persona encargada de dar el salto de calidad.

Según el periodista Alexis Rodríguez, Millonarios comenzó el proceso de cambiar el trabajo de la nómina, en el que se reforzará la parte administrativa, tecnológica y con nuevas personas que se encargarán de convertir a los embajadores en los más ganadores del país.

Millonarios empezaría a reestructurar toda el área de la dirección deportiva para 2026 - crédito @alexisnoticias/X

“Sí se está reorganizando el área deportiva, sí llegará un director deportivo, sí habrá asesores internacionales y sí se tendrán más soportes de datos y tecnología”, mencionó el comunicador en su cuenta de X, poco antes de que se diera la llegada de Michaloutsos, pero asegurando que arribarían más colaboradores a esa dirección deportiva.

