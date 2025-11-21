Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para la Liga de Naciones Conmebol: hay novedades

La selección Colombia femenina se prepara para una nueva fecha de la Liga de Naciones Conmebol, con la que cerrará 2025 - crédito FCF

La selección Colombia femenina quiere cerrar la temporada 2025 de la mejor manera, con la ilusión de que el próximo año sea de triunfos para el combinado nacional y su camino al mundial de Brasil 2027, el próximo objetivo del equipo del técnico Ángelo Marsiglia.

Por esa razón, la Tricolor presentó la convocatoria para la Liga de Naciones Femenina Conmebol, que llega a una nueva doble jornada entre las nueve participantes que pelean por los dos cupos directos a la Copa del Mundo de la FIFA, además del par de tiquetes para el repechaje.

De otra parte, a diferencia del resto de equipos en el torneo, la selección Colombia solo jugará una de las dos fechas entre noviembre y diciembre, debido al formato de la competencia y que será la despedida del cuadro de Marsiglia, en condición de visitante y ante Bolivia, que le puede complicar las cosas.

Lista de jugadoras en Colombia

El combinado nacional empezó con pie derecho el nuevo certamen de la Conmebol, pues el objetivo es llegar de la manera más rápida y tranquila al mundial de 2027, para eso debe quedar entre las dos primeras y demostrar que es la segunda potencia del fútbol femenino en Sudamérica, detrás de Brasil.

El técnico Ángelo Marsiglia presentó como novedades la aparición de Gabriela Rodríguez, Katerin Osorio, Mariana Muñoz y Manuela Vanegas, esta última proveniente del Brighton de Inglaterra, para que sumen minutos y se prueben en el equipo cafetero.

Por otro lado, quedaron fuera de la convocatoria Kelly Caicedo, Daniela Caracas, Lorena Bedoya y Manuela Pavi, las dos últimas fueron las que tuvieron acción durante las primeras dos jornadas de la Liga Femenina, por lo que el entrenador ahora espera ver más variantes a la plantilla.

De otro lado, siguen ausentes la delantera Mayra Ramírez, por lesión, y Catalina Usme por decisión técnica, pese a que la volante ofensiva viene de ser campeona del fútbol peruano con Universitario de Deportes, pero la baja se debe al plan de recambio generacional.

“La selección se concentrará en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, desde este sábado 22 de noviembre hasta el 27, día en el que viajará rumbo a La Paz para afrontar la fecha tres de la Liga de Naciones Femenina 2025-26“, informó la Federación Colombiana de Fútbol.

Convocatoria de la Tricolor

1. ⁠⁠Ana María Guzmán – Palmeiras (Bra)

2.⁠ ⁠Carolina Arias – América De Cali (Col)

3.⁠ ⁠Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (Usa)

4.⁠ ⁠Daniela Montoya – Gremio (Bra)

5.⁠ ⁠Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (Bra)

6.⁠ ⁠Greeicy Landázury – Palmeiras (Bra)

7.⁠ ⁠Ilana Izquierdo – Atlético San Luis (Mex)

8.⁠ ⁠Ivonne Chacón – Chicago Stars F.C (Usa)

9.⁠ ⁠Jorelyn Carabalí – Brighton & Hove Albion F.C. (Eng)

10.⁠ ⁠Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (Col)

11.⁠ ⁠Katherine Tapia – Palmeiras (Bra)

12.⁠ ⁠Leicy Santos – Washington Spirit (Usa)

13.⁠ ⁠Linda Caicedo – Real Madrid C.F. (Esp)

14.⁠ ⁠Liz Katerine Osorio – Atlético Nacional (Col)

15.⁠ ⁠Luisa Agudelo – Deportivo Cali (Col)

16.⁠ ⁠Mariana Múñoz – América De Cali (Col)

17.⁠ ⁠Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (Eng)

18.⁠ ⁠Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (Mex)

19.⁠ ⁠Mary José Álvarez – Atlético Nacional (Col)

20.⁠ ⁠Natalia Giraldo – América De Cali (Col)

21.⁠ ⁠Valerin Loboa – Portland Thorns (Usa)

22.⁠ ⁠Wendy Bonilla – Pumas (Mex)

23.⁠ ⁠Yirleidis Quejada – C.F. Pachuca (Mex)

Duelo ante Bolivia y despedida de año

El grupo de jugadoras empezará el sábado la concentración directamente en territorio boliviano, por lo que no entrenará en Bogotá y la idea es que se adapten a la altura para un compromiso que puede ser complicado por esa condición, en especial porque la mayoría de jugadoras no están adaptadas.

Previamente, el partido de Bolivia vs. La Paz iba a ser en El Alto, pero se trasladó a La Paz, al estadio Hernando Siles, con aprobación de la Conmebol y en donde se espera una buena cantidad de público para ver a La Verde frente a las actuales subcampeonas de América.

Sumado a eso, el encuentro ahora será a las 4:00 p. m., hora colombiana, y con el que la Tricolor terminará la temporada porque en la cuarta jornada tendrá su día de descanso, tal como lo indica el formato de competencia por haber un número impar de participantes.