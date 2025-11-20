Deportes

James Rodríguez se quedaría en el fútbol mexicano: dos equipos estarían interesados en su fichaje

El volante colombiano será agente libre en 2026 por su desvinculación de León y, aunque suena con fuerza para otro país, tendría opciones fuertes en la Liga MX

James Rodríguez tendría la oportunidad
James Rodríguez tendría la oportunidad de continuar en el fútbol mexicano para 2026, luego de su salida de León por no renovar contrato - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

James Rodríguez viene de jugar sus últimos partidos de 2025 con la selección Colombia, consiguiendo dos victorias para ratificarlo como el líder del equipo para el mundial de 2026, cuando también debe definir en qué club va a quedar para sumar minutos y estar en forma camino a la Copa de la FIFA.

Después de su salida de León, James contaría con la opción de seguir en el fútbol mexicano, donde se radicó desde enero de 2025 por su contrato con la Fiera y que terminará el 31 de diciembre, sin ser renovado por decisión de la junta directiva por los malos resultados en la temporada.

El colombiano se convierte en uno de los nombres más interesantes en el mercado de fichajes que abrirá en las próximas semanas, pero también bajo mucha especulación porque ha tenido una carrera inestable a nivel de clubes por factores como las lesiones y conflictos con los entrenadores.

“Lo están ofreciendo en muchos clubes”

Pese a su talento, experiencia y que en 2024 fue nombrado como el mejor jugador de la Copa América de Estados Unidos, la realidad del volante es que son pocos los equipos que estarían dispuestos a contratarlo, eso habría provocado que se le cierren las puertas en el fútbol europeo.

El periodista César Merlo aseguró que James Rodríguez llegaría a Cruz Azul o Pumas de la Unam, que son instituciones de mucho nombre, títulos y se acomodaría mucho mejor a lo que pidan sus técnicos, sobre todo Efraín Juárez en los Felinos porque conoce el fútbol colombiano, tras su paso por Atlético Nacional.

James Rodríguez hizo asistencia en
James Rodríguez hizo asistencia en la caída 2-1 de León ante Puebla, en la jornada 17 de la Liga MX - crédito Club León

“Ya sabemos que no sigue en el León. Es agente libre y se ha nombrado que puede ir a Pumas, que puede ir a Cruz Azul”, empezó a decir el comunicador, explicando que solo esos dos clubes contarían con los recursos y el espacio para sacar lo mejor del mediocampista de 34 años.

“Sí, la realidad es que al futbolista lo están ofreciendo en muchos clubes de la liga mexicana, obviamente Cruz Azul y Pumas tienen la capacidad económica para pagarle un salario importante, que es lo que viene demandando el jugador. Está dispuesto a escuchar propuestas en México y en otros lugares”, mencionó.

Cruz Azul tiene a otros
Cruz Azul tiene a otros colombianos en su nómina y son Kevin Mier, portero que sufrió una fractura, y Willer Ditta - crédito Henry Romero/REUTERS

Hasta que no se acabe el Torneo Apertura 2025, que arrancará las series de Play In y posteriormente la liguilla, no se sabrá los conjuntos que busquen a James en el mercado, dependerá del que necesite un volante creativo y esté dispuesto a pagar lo que el futbolista pida, que siempre es un salario alto y muchas otras condiciones.

“Se comprobó lo emocional que es James”

Raúl Ortiz, periodista mexicano, habló en Blu Radio sobre el posible escenario de que el colombiano siga en la Liga MX, en la que hizo cinco goles y 10 asistencias en 37 partidos con León, tanto en el campeonato local como en la Leagues Cup, pero sin siquiera acercarse a una final.

“Acá se comprobó lo emocional que es James, de pronto cuando perdieron la ida al Mundial de Clubes, él se vino abajo, con 14 contribuciones de gol. Da la sensación que otra clase de club, Pumas y que es un histórico, pueda tenerlo. En eso, lo que me dicen es que Juárez (Efraín) va a continuar”, dijo.

El técnico de Pumas, Efraín
El técnico de Pumas, Efraín Juárez, pediría a James Rodríguez para la temporada 2026 - crédito Henry Romero/REUTERS

Sobre la opción del equipo de Juárez, el periodista mencionó que “James ha sonado para Pumas, antes de llegar a León (…) (Álvaro) Angulo puede ser determinante. James tiene su carácter, es un jugador de selección, más que de club y de eso se habla. En América están enfocados en otro tipo de volante".

“Pumas puede ser opción para James, ha traído jugadores de renombre, en su momento tuvo a Dani Alves. Le vendría bien un hombre como el colombiano, pero con las cifras que cobra James no es tan sencillo”, finalizó.

