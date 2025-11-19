Deportes

James Rodríguez está a punto de romper histórico récord de la selección Colombia: vea de qué se trata

El volante viene de marcar gol ante Australia y se perfila para ser la figura de la Tricolor de la Copa del Mundo, en la que quiere dejar huella porque le apunta a una marca que Falcao posee

James Rodríguez volvió a figurar
James Rodríguez volvió a figurar con la selección Colombia, pese a que no tiene club para 2026 - crédito FCF

James Rodríguez volvió a hacer una buena presentación con la selección Colombia, luego de los dos partidos amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia, en los que marcó dos goles y se consolidó como una pieza clave para el técnico Néstor Lorenzo, que lo quiere en su mejor forma para el mundial.

El volante no solo le apunta a la Copa del Mundo, sino que se acerca a un récord en la Tricolor, el cual lleva varios años en manos de Falcao García y que el mediocampista superaría en los próximos partidos e incluso, durante los primeros encuentros del certamen en México, Estados Unidos y Canadá.

La selección Colombia volverá a reunirse en marzo, cuando se abra una nueva ventana de la FIFA para los equipos nacionales y se espera que James tenga minutos en su nuevo club, ya que en diciembre se terminará su vínculo con León y quedará como agente libre en el mercado de fichajes.

James busca un nuevo récord

El capitán de los cafeteros sabe que estos pueden ser sus últimos años como futbolista profesional, pues con 34 años contempla el retiro y desea hacerlo por lo grande, en un club que le permita ser la estrella y destacar como en sus mejores épocas, así como lograr un título con la Tricolor.

Sumado a eso, James Rodríguez está a un paso de convertirse en el máximo goleador en la historia de la selección Colombia, una marca que lo dejaría en la historia del combinado nacional, además de ser el primer máximo artillero de la Amarilla en un mundial, que fue Brasil 2014 con cinco tantos.

El volante abrió el marcador ante Australia en Nueva York, con un penal a los 76 minutos - crédito @lakerstopers/X

Todo es gracias a sus dos anotaciones ante Nueva Zelanda y Australia, que lo acercaron a la cifra que posee actualmente Falcao García, delantero que no es convocado por el combinado nacional desde marzo de 2023, sigue sin club y su última actuación fue con Millonarios en junio de 2025.

James tiene 31 goles con Colombia, a cinco anotaciones del récord del Tigre, así que superaría esa marca en los amistosos de marzo, junio e incluso en la Copa del Mundo de la FIFA, lo cual sería un hecho emotivo para el mediocampista porque, si es convocado, también igualaría a Carlos Valderrama y Freddy Rincón como los cafeteros que asistieron a tres de esos torneos.

Radamel Falcao García marcó 36
Radamel Falcao García marcó 36 goles con la selección Colombia entre 2007 y 2022 - crédito Colprensa

De otro lado, un jugador que acecha ese logro es Luis Díaz, el extremo que llegó a 21 goles con la Tricolor y con condiciones para aumentar ese número en los próximos años, por lo que se perfila para ser el goleador del equipo nacional para el próximo proceso rumbo a 2030.

“La lista se fue ampliando”

En rueda de prensa, el técnico Néstor Lorenzo se vio satisfecho con el trabajo de Colombia en los dos amistosos de noviembre: “El balance es muy bueno, más allá de que perdimos la mayor cantidad de los partidos que perdimos en todo el ciclo. El hecho de poder contar con un amplio espectro de jugadores”.

Selección Colombia terminó la temporada
Selección Colombia terminó la temporada 2025 con goleada 3-0 sobre Australia, en preparación para el mundial de 2026 - crédito FCF

“La lista se fue ampliando a medida que fuimos probando y que fuimos cambiando de esquema y cambiando de jugadores, Tenemos una competencia muy buena que los va a hacer mejor a todos. Ojalá que a la lista final lleguen los mejores y los que merecen. Va a ser un problema para nosotros elegir, porque están en un muy buen nivel, todos”, añadió.

Lorenzo terminó al referirse a los próximos partidos de preparación: “Son rivales de cuartos de final o de semifinal de Mundial, son rivales de mucho fuste. Vamos a tener que estar al máximo de nuestro nivel, así que el compromiso es que todos en sus clubes estén siendo protagonistas, no solo jugando, sino jugando bien”.

