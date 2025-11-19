Deportes

América de Cali habría “blindado” el fichaje de Harold Santiago Mosquera: sin jugar, ya podría dejarle dinero a los escarlatas

El extremo de Independiente Santa Fe recalaría en el conjunto vallecaucano para la temporada 2026, una vez concluya su contrato con los capitalinos

Harold Santiago Mosquera tendría nuevo
Harold Santiago Mosquera tendría nuevo equipo para 2026- crédito Independiente Santa Fe

Harold Santiago Mosquera habría alcanzado un preacuerdo para unirse al América de Cali por dos temporadas, con un contrato que se extendería hasta diciembre de 2027.

El movimiento, revelado por el periodista Felipe Sierra, posiciona al atacante de 30 años como uno de los nombres más destacados en el mercado de fichajes del fútbol colombiano, en medio de la competencia entre clubes de gran tradición.

El interés de Millonarios en incorporar a Mosquera se tradujo en una oferta formal. No obstante, la propuesta del club capitalino no igualó los términos económicos presentados por el América de Cali, lo que inclinó la balanza a favor del conjunto vallecaucano.

Según explicó Sierra, la diferencia en las cifras ofrecidas resultó determinante para que el jugador optara por el preacuerdo con el equipo Escarlata.

Harold Santiago Mosquera tendría un
Harold Santiago Mosquera tendría un preacuerdo con el América- crédito @PSierraR/X

Así mismo, como parte de las negociaciones, se habría establecido una condición contractual relevante: si otro club presenta una oferta superior por Mosquera, deberá compensar económicamente al América de Cali.

Esta cláusula protegería los intereses del club ante la posibilidad de una intervención de terceros, asegurando que cualquier movimiento posterior implique un resarcimiento para la institución vallecaucana.

De esta manera, para América de Cali sería una incorporación de calibre: sumar a un atacante que ha rendido de manera sostenida, y que podría aportar gol y experiencia al proyecto del club. De concretarse, el extremo cambiaría de rivalidad y contexto, pero la operación se perfila como una señal de ambición.

Harold Santiago Mosquera es una
Harold Santiago Mosquera es una de las figuras de Independiente Santa Fe- crédito @PSierraR/X

Así las cosas, las negociaciones se describen como muy avanzadas y la oferta económica presentada por el América resulta especialmente atractiva para el jugador, al tratarse de una suma importante dentro del contexto del fútbol colombiano.

El posible traspaso de Mosquera no solo responde al interés del América de Cali. Existen versiones que mencionan propuestas del fútbol internacional, lo que añade incertidumbre sobre el desenlace de la operación.

Aunque el deseo del futbolista de unirse a uno de los equipos más grandes de la Liga BetPlay parece claro, la definición de su futuro dependerá de la evolución de las negociaciones y de las alternativas que puedan surgir desde el exterior.

Harold Santiago Mosquera fue figura
Harold Santiago Mosquera fue figura en el Santa Fe campeón- crédito Independiente Santa Fe

Los números de Harold Santiago Mosquera en Independiente Santa Fe

Harold Santiago Mosquera llegó a Independiente Santa Fe en julio de 2024 procedente del OFI Creta (Grecia) y firmó contrato que lo une al club hasta el 31 de diciembre de 2025.

Desde entonces, el vallecaucano se ha consolidado como una opción ofensiva relevante para el equipo bogotano.

En cuanto a sus números más recientes, en la temporada 2025 de la Liga BetPlay Dimayor, Mosquera jugó 18 partidos como titular, además de 11 veces como suplente, sumando 29 apariciones y anotó 5 goles, además de 3 asistencias.

Mosquera ha sido clave en momentos importantes: por ejemplo, anotó el gol del triunfo (1-0) ante el Deportivo Cali en noviembre de 2025, definiendo el partido al minuto 95.

Además, el aporte ofensivo de Mosquera ha sido destacado dentro del plantel, con expectativas de salida debido al interés que genera su rendimiento.

Cuándo será el próximo partido de Harold Santiago Mosquera en Independiente Santa Fe

El próximo partido de Independiente Santa Fe, que contaría con Harold Santiago Mosquera en su nómina titular, está programado para el miércoles 19 de noviembre de 2025, cuando visitará a Bucaramanga por los cuadrangulares semifinales Liga BetPlay Dimayor.

Cardenales y leopardos se medirán en el estadio Américo Montanini de la capital santandereana desde las 6:30 p. m., en un duelo que será una reedición de la final de la liga en junio de 2024 cuando el conjunto bumangués se consagró campeón del fútbol colombiano.

