James Rodríguez habría recibido otro duro portazo en la cara de equipo de la MLS de Estados Unidos: “Nada cierto”

Mientras James Rodríguez quiere cerrar su participación con la selección Colombia en Nueva York ante Australia en el Citi Field Stadium, el 18 de noviembre de 2025, los rumores sobre el futuro del volante colombiano, que no continuará en el Club León, siguen sumando nuevos capítulos en la novela de este mercado de fichajes.

Ahora se conoció en territorio norteamericano que otro de los equipos que, al parecer, tenía interés en el jugador, negó la posibilidad de contratar a James para la temporada 2026.

El periodista especializada en fichajes habló sobre la negativa del cuadro canadiense en fichar al volante colombiano que quedó libre después de su irregular paso por León - crédito @tombogert / X

Así se informó el 17 de noviembre de 2025 a través del periodista Tom Bogert, especialista en la información de la MLS de Estados Unidos, después de desmentir el supuesto interés por parte del Toronto FC.

“Tampoco hay absolutamente nada de cierto en los rumores que vinculan a James Rodríguez con el Toronto FC”, dijo.

James Rodríguez también fue vinculado por el Orlando City, pero la noticia también fue desmentida.

“Me han dicho que no hay absolutamente nada de cierto en los rumores que vinculan a James Rodríguez con el Orlando City”, dijo anteriormente.

Así fue el paso de James Rodríguez en el Club León

James Rodríguez no renovará su contrato con León y volverá a ser agente libre en enero de 2026, a cinco meses del mundial de la FIFA - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El cucuteño, de 34 años, jugó 34 partidos en todas las competencias (Liga MX, Liguilla y Leagues Cup) en un total de 2.559 minutos, y a lo largo del 2025 anotó cinco goles, asistió en nueve ocasiones, recibió la tarjeta amarilla en tres ocasiones y fue expulsado en una ocasión.

A continuación, estos fueron los detalles de sus goles

28 de enero de 2025 - Liga MX: 85 minutos y gol en el Club León 2-1 Chivas de Guadalajara

19 de febrero de 2025 - Liga MX: 75 minutos y gol en el Club América 1-1 Club León

19 de julio de 2025 - Liga MX: 90 minutos y gol en el Club León 1-0 Chivas de Guadalajara

23 de septiembre de 2025 - Liga MX: 90 minutos y gol en el Club León 2-2 Mazatlán

4 de octubre de 2025 - Liga MX: 90 minutos y gol en el Club León 1-1 Toluca

James Rodríguez se encuentra libre para la temporada 2026

El futuro de James Rodríguez en el fútbol internacional vuelve a estar abierto tras confirmarse que el mediocampista colombiano quedará como agente libre para la temporada 2026, según informó el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano.

La salida del jugador de León marca el cierre de una etapa en el fútbol mexicano y plantea nuevos interrogantes sobre el próximo destino del cucuteño, quien a sus treinta y cuatro años buscará sumar minutos de juego con la mirada puesta en el Mundial con la selección de Colombia.

El ciclo de James Rodríguez en León concluyó oficialmente el 8 de noviembre de 2025, cuando disputó su último partido ante Puebla. En ese encuentro, el colombiano dejó una imagen representativa de su paso por el club: una asistencia de larga distancia que derivó en gol y una despedida entre aplausos y opiniones divididas. Durante ochenta y tres minutos en el campo, Rodríguez intentó dejar una última huella, consciente de que no renovaría su contrato y que la dirigencia del club no extendería su vínculo contractual en diciembre.

El último partido de James con León no resultó favorable para el equipo dirigido por Ignacio “Nacho” Ambriz. Puebla se adelantó en el marcador a los quince minutos con un cabezazo de Alejandro Organista, lo que aumentó la tensión entre los aficionados locales, ya que el club acumulaba nueve jornadas sin conocer la victoria.

A pesar de las dificultades, León apostó por el contragolpe, buscando aprovechar los espacios que dejaba su rival. En ese contexto, Rodríguez protagonizó la jugada más destacada del encuentro: tras un tiro de esquina, ejecutó un pase largo desde su propio campo que encontró a Iván Moreno, quien definió ante el arquero Jesús Rodríguez y empató el marcador. La acción fue celebrada tanto por la hinchada como por el propio James, que mostró su calidad en su despedida.

