Deportes

Colombia vs. Australia: hora y dónde ver el equipo de Néstor Lorenzo en su preparación al mundial de 2026

El cuadro nacional busca seguir perfilando su nómina definitiva de cara a lo que será el certamen orbital que se disputará en Norteamérica

Guardar
La selección Colombia superó a
La selección Colombia superó a Nueva Zelanda por 2-1 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida - crédito FCF

Colombia y Australia se enfrentarán en un partido amistoso el martes 18 de noviembre de 2025 en el Citi Field Stadium de Nueva York, como parte de su preparación para el mundial 2026.

El encuentro está programado para las 8:30 p. m. (hora Colombia) y será transmitido por Caracol y RCN, lo que permitirá a los aficionados seguir cada detalle de este compromiso internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La selección Colombia llega a este duelo con una racha invicta de ocho partidos, distribuidos entre cuatro amistosos y cuatro oficiales.

En su presentación más reciente, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo venció 2-1 a Nueva Zelanda, con goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero. Este buen momento refuerza el optimismo de cara al enfrentamiento ante el conjunto australiano, que también se prepara para la próxima cita mundialista.

La Federación Colombiana de Fútbol informó que el lunes 17 de noviembre, la selección llevó a cabo su último entrenamiento antes del viaje a Nueva York.

Bajo la supervisión de Lorenzo y su cuerpo técnico, los jugadores comenzaron la jornada con ejercicios en el gimnasio, continuaron con un circuito de coordinación en el campo y completaron la sesión con ruedas de pases, fútbol tenis y un partido en espacio reducido.

La selección Colombia dominó a
La selección Colombia dominó a Nueva Zelanda en el primer tiempo, gracias al gol de Gustavo Puerta - crédito FCF

En cuanto a la posible alineación, se prevén algunos cambios habituales en la nómina. Camilo Vargas podría regresar como titular en la portería, aunque David Ospina también es una opción.

En la defensa, Santiago Arias se perfila para ocupar el lateral derecho tras la salida de Daniel Muñoz por motivos personales, mientras que Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí formarían la pareja de centrales y Johan Mojica ocuparía el lateral izquierdo.

El mediocampo podría estar conformado por Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta y Richard Ríos, con Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez en posiciones ofensivas.

Por el lado australiano, el equipo ya tiene asegurada su participación en el mundial 2026 y contará con varias de sus principales figuras. Entre los convocados destacan el portero Mathew Ryan, actualmente en el Levante; el centrocampista Aiden O’Neill, del New York City; y el delantero Mohamed Toure, que milita en el Randers de Dinamarca. La presencia de estos jugadores anticipa un encuentro de alto nivel competitivo.

Australia será el rival de
Australia será el rival de Colombia en Nueva York- crédito AFP

Dónde jugará la selección Colombia contra Australia y dónde se podrá ver el partido

Para los aficionados que planean asistir o seguir el partido, el Citi Field Stradium de Nueva York será el escenario de este enfrentamiento internacional.

El horario de inicio está fijado para las 8:30 p. m. (hora Colombia) y la transmisión estará disponible en los canales Caracol y RCN, facilitando el acceso a la cobertura en directo del evento.

Tras completar su última sesión de entrenamiento, la selección Colombia tiene previsto viajar a Nueva York, enfocada en cerrar el año con una actuación destacada ante Australia.

James Rodríguez lidera a la
James Rodríguez lidera a la selección Colombia en su preparación para el amistoso ante Australia en Nueva York - crédito FCF

Qué selecciones se han clasificado para el mundial de 2026

Hasta ahora, varias selecciones ya han asegurado su clasificación para la copa mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Entre ellas están los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, que obtuvieron su boleto automáticamente.

En cuanto a las eliminatorias por confederaciones, en Sudamérica (Conmebol) ya están clasificados Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay como los seis equipos de la región con cupo directo.

En Asia (AFC) también se han consolidado ocho selecciones: Japón, Irán, Corea del Sur, Australia, Uzbekistán, Jordania, Qatar y Arabia Saudita han conseguido su pase.

En África (CAF), han asegurado su participación: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

Además, Nueva Zelanda representa a Oceanía (OFC) al conseguir su plaza directa. En Europa, uno de los primeros equipos confirmados ha sido Inglaterra, que selló su clasificación.

Temas Relacionados

Colombia vs AustraliaPartido amistoso internacionalMundial 2026Citi FieldNéstor LorenzoColombia-Deportes

Más Noticias

Gianni Infantino colocó a la selección Colombia dentro de exclusivo grupo de cara al Mundial de 2026: “Una de las favoritas del mundial”

El presidente de la FIFA presenció el duelo entre el combinado patrio y su similar de Nueva Zelanda, en el que los de Néstor Lorenzo se impusieron 2-1 a los oceánicos

Gianni Infantino colocó a la

Catalina Usme se consagró campeona en el fútbol peruano: la colombiana fue elegida MVP de la gran final

Universitario, cuyo técnico es Andrés Usme, hermano de la mediocampista, venció a Alianza Lima en la instancia definitiva y se quedó con el Torneo Clausura en el vecino país

Catalina Usme se consagró campeona

Alfredo Morelos tuvo cruce con periodista que lo calificó de “cobarde” tras clasificar a la final de la Copa BetPlay en Cali

El delantero del cuadro antioqueño ha sido protagonista de múltiples polémicas desde que regresó al fútbol profesional colombiano a mediados de 2024

Alfredo Morelos tuvo cruce con

Néiser Villarreal podría ser vendido por Cruzeiro sin haber disputado un solo minuto con el club brasileño: esto se sabe

El jugador de la selección Colombia sub-20 firmará un contrato de cinco años con el equipo de Belo Horizonte, que pelea en los primeros lugares del Brasileirao desde hace meses

Néiser Villarreal podría ser vendido

Hay nuevo horario para el partido de Colombia vs. Australia: esta será la agenda de la Tricolor en su último partido del 2025

El combinado nacional se medirá con los oceánicos en Nueva York, en donde se debió modificar la hora del compromiso por razones logísticas

Hay nuevo horario para el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Juliana inspiró a miles de

Juliana inspiró a miles de colombianos al cantar junto al acordeonero agredido en el metro de Nueva York

Pareja de reconocido cantante fue asaltada en la puerta de su casa: sus hijas presenciaron el robo

En vivo|Llega la noche más esperada: siga minuto a minuto la elección y coronación de la Señorita Colombia 2025

Lina Tejeiro dejó en visto a Bad Bunny: La actriz mostró los mensajes y reveló por qué no respondió

‘Reggaetón: una revolución latina’ tendrá su espacio en uno de los festivales más importantes de México en 2025: “Simplemente traté de entender un movimiento”

Deportes

Gianni Infantino colocó a la

Gianni Infantino colocó a la selección Colombia dentro de exclusivo grupo de cara al Mundial de 2026: “Una de las favoritas del mundial”

Catalina Usme se consagró campeona en el fútbol peruano: la colombiana fue elegida MVP de la gran final

Alfredo Morelos tuvo cruce con periodista que lo calificó de “cobarde” tras clasificar a la final de la Copa BetPlay en Cali

Néiser Villarreal podría ser vendido por Cruzeiro sin haber disputado un solo minuto con el club brasileño: esto se sabe

Hay nuevo horario para el partido de Colombia vs. Australia: esta será la agenda de la Tricolor en su último partido del 2025