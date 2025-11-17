Deportes

Pablo Repetto habría confirmado su paso a Santa Fe: incluso, habría enviado mensaje de cara a la Copa Libertadores

El entrenador uruguayo es el principal apuntado del cuadro Cardenal para asumir la dirección técnica de cara al 2026; esto, después de que Francisco López dirija los cuadrangulares

Pablo Repetto ya dirigió a
Pablo Repetto ya dirigió a Nacional en el FPC- crédito AP

Pablo Repetto, el experimentado entrenador uruguayo, ha sido señalado como el probable nuevo técnico de Independiente Santa Fe para la temporada 2026, aunque el club bogotano aún no ha emitido un anuncio oficial al respecto.

La dirigencia Cardenal estaría muy cerca de cerrar la llegada del entrenador para liderar un proyecto ambicioso, en el que el técnico aportaría su trayectoria internacional y carácter competitivo de cara a, por ejemplo, la Copa Libertadores 2026.

Además, la versión de la llegada de Repetto ha cobrado fuerza a raíz de unas declaraciones que, según el periodista que se hace llamar “Tutogol Radio”, habría hecho el mismo estratega.

En una charla con este periodista, el uruguayo habría confirmado su llegada a Santa Fe, así como que “tiene muy claro cómo aprovechará varios hombres de hoy” en el plantel de cuadro bogotano.

Pablo Repetto habría confirmado su
Pablo Repetto habría confirmado su llegada a Santa Fe- crédito @TUTOGOL/X

Según explicó el periodista, Repetto pretende mantener “la línea uruguaya, la garra, el coraje, el batallar, el fútbol y este ADN de Santa Fe”.

Aunque el acuerdo entre las partes estaría avanzado, la oficialización todavía no llega, lo que genera expectativas y debates entre hinchas y medios especializados.

En paralelo, la directiva cardenal estaría ejerciendo cautela, procurando que la contratación se formule con todos los términos contractuales bien definidos antes de cerrar de manera pública.

De concretarse, Repetto asumiría con el reto de reforzar un Santa Fe que apunta no solo al éxito local, sino también a consolidarse de nuevo en competencias continentales luego de su etapa más exitosa entre 2013 y 2018.

Pablo Repetto fue despedido por
Pablo Repetto fue despedido por Atlético Nacional, que argumentó un cambio de proyecto deportivo que tuvo a Efraín Juárez como entrenador - crédito Colprensa

Quién es Pablo Repetto, posible nuevo DT de Santa Fe

Pablo Repetto es un técnico uruguayo con una amplia y variada trayectoria en Sudamérica que ha demostrado su capacidad de liderar proyectos ambiciosos. Luego de cerrar prematuramente su etapa como futbolista a los 26 años —debido a una fractura de tibia y peroné mientras jugaba en Fénix—, se enfocó en formarse como entrenador.

Repetto comenzó dirigiendo las divisiones juveniles de su querido Fénix y, en 2006, asumió el mando del primer equipo con el que logró el ascenso a Primera División.

La carrera del hoy DT lo llevó luego al Cerro de Uruguay, al Blooming de Bolivia y de regreso a su país para dirigir al Defensor Sporting, con el que ganó el Torneo Apertura en 2010.

Pero quizás la etapa más reconocida del uruguayo vino con su llegada a Independiente del Valle en Ecuador, entre 2012 y 2016, donde alcanzó la final de la Copa Libertadores 2016, un logro histórico para el club.

Después del subcampeonato continental, Repetto tuvo pasos por clubes como Baniyas en los Emiratos Árabes, Olimpia en Paraguay y luego una etapa muy exitosa en LDU Quito, donde conquistó la Serie A ecuatoriana, la Copa Ecuador y la Supercopa.

En 2022, el entrenador regresó a Uruguay para asumir en el Club Nacional de Football, logrando varios títulos locales, y tras un paso por México con Santos Laguna, fue nombrado director técnico de Atlético Nacional en Colombia en 2024.

Santa Fe logró la clasificación
Santa Fe logró la clasificación a cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha con técnico interino y una campaña irregular - crédito Colprensa

Santa Fe se clasificó a los cuadrangulares

Independiente Santa Fe arrancará su participación en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II integrado en el Grupo B, junto con Atlético Bucaramanga, Fortaleza Ceif y Deportes Tolima.

El primer partido de los cardenales será como visitante frente al Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, el miércoles 19 de noviembre. En la segunda fecha, Santa Fe recibirá a Fortaleza en el estadio El Campín el sábado 22 de noviembre, con un horario programado para las 5:00 p.m.

En la tercera jornada del cuadrangular, el cuadro cardenal volverá a ser local para enfrentar a Deportes Tolima, aunque el horario exacto aún no ha sido confirmado. Luego, en la cuarta fecha viajará al Manuel Murillo Toro para medir fuerzas nuevamente con Tolima.

En la quinta jornada, el partido será otra vez en casa, esta vez recibiendo a Fortaleza. Finalmente, Santa Fe cerrará la fase semifinal enfrentando a Bucaramanga en El Campín en la sexta fecha.

