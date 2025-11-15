Javier Báez, figura del Junior de Barranquilla, explotó contra la prensa: “No soy ningún ladrón”

Javier Báez no aguantó las críticas de un sector de la prensa y lanzó duras declaraciones por su rendimiento con el Junior - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla fue uno de los equipos que dio la sorpresa en la Liga BetPlay, al vencer a Atlético Nacional por 2-1 en el estadio Metropolitano y llegar a los cuadrangulares como quinto con 35 puntos, lo que ilusiona a los hinchas de que el club recupere el buen momento en plenas finales.

Sin embargo, las críticas no faltaron y uno de los señalados fue Javier Báez, defensor central que no aguantó las declaraciones de un sector de la prensa y lanzó un duro mensaje, en el que defendió su labor con los tiburones a lo largo de la temporada 2025 y su contribución para llegar a las semifinales.

El paraguayo ahora llegará a los cuadrangulares en buena forma y con la confianza del técnico Alfredo Arias, que necesita lo mejor de sus jugadores para afrontar un duro reto en el grupo A, ya que se verá con Atlético Nacional nuevamente, Independiente Medellín y América de Cali, este último lo eliminó de la Copa Sudamericana y la Copa Colombia.

“En un tono burlón dijo que yo era un vendehumo”

Con el triunfo en casa, el Tiburón se quitó de encima mucha presión antes de los cuadrangulares, debido a que el equipo bajó su rendimiento, salió del liderato e incluso consiguió su clasificación hasta la jornada 19, pese a que en la primera parte del torneo era un club sólido.

En medio de ese desahogo, Javier Báez encaró a un grupo de periodistas en zona mixta, al momento en que vio a una persona grabando y le pidió que le hiciera un video, en el que aprovechó para responderle a un comunicador, cuyo nombre se desconoce, para enviarle un mensaje.

Javier Báez se ha convertido en un defensor importante para Junior desde su llegada en enero de 2025 - crédito Colprensa

“Yo no soy ningún ladrón, que el hecho que él tenga un micrófono no es que puede decir lo que quiera. Primero, que no estoy para retirarme, gracias a Dios; y segundo, que voy 46 partidos. Y después no le bastó con eso y en un tono burlón dijo que yo era un vendehumo y jugaba por las arengas”, dijo el paraguayo.

Báez no se quedó con eso y aseguró que nunca ha sido un jugador llamado “tribunero”, sumado a que le pidió respeto a dicho periodista por sus declaraciones, dejando el lugar sin otra declaración y abriendo toda una polémica por el duro mensaje frente a los micrófonos.

Javier Báez lleva 46 partidos con el Junior de Barranquilla, marcando cinco goles y una asistencia - crédito Colprensa

“Yo no soy ningún vende humo, porque ahí no me ven cada vez que hago un corte hacerle gestos a la tribuna o a mis compañeros. Y tampoco juego por las arengas, tuve 32 entrenadores y jugué con 31. El hecho de que tengan un micrófono no quiere decir que me falten al respeto”, finalizó.

“No hay rival chico, no hay rival grande”

De cara a las semifinales, el técnico Alfredo Arias se refirió a los equipos que enfrentará en la zona A: “Yo creo que es un grupo que nos honra. Estamos en un grupo que nos va a mantener concentrados, nos va a mantener muy atentos. En Colombia me ha tocado otras veces jugar este tipo de definiciones”.

“No hay rival chico, no hay rival grande, todo eso siempre va de la mano de la prensa y de los hinchas, pero nosotros sabemos que ahí adentro los ocho que clasifican tienen las credenciales para ser campeones, así que con mucha humildad vamos a jugar y dar todo”, añadió.

El técnico Alfredo Arias se siente tranquilo con el Junior para afrontar los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El uruguayo también destacó que “el solo hecho de llegar a los cuadrangulares te tiene que incentivar, y nos incentiva. El solo hecho de estar en Junior. Yo lo siento con mis jugadores, lo siento en el día a día, estamos muy agradecidos y estamos felices de estar acá”.

“Hay veces que un resultado tapa lo que ocurrió en la cancha. A veces para bien, a veces para mal. Yo tengo mi análisis muy hecho de cómo competimos con los equipos grandes. Más allá de lo que se diga, yo tengo mi análisis muy hecho de cómo competimos con esos equipos y cómo nos sentimos en la cancha, y por qué cuando no ganamos, no ganamos. Y eso es lo bueno. Lo malo es cuando vos ganás y no sabés por qué ganaste. ¿Qué entrenás? Yo los partidos que perdimos, sé por qué los perdimos. Y eso puedo entrenarlo”, finalizó.