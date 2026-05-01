Colombia

Clima: las temperaturas que predominarán este 1 de mayo en Medellín

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Guardar
Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Medellín)
Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Medellín)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Medellín este 1 de mayo:

PUBLICIDAD

El tiempo para este viernes en Medellín alcanzará los 29 grados, mientras que la temperatura mínima será de 18 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 5.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 99%, durante el día; y del 55%, con una nubosidad del 99%, a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 18 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Medellín

Al encontrarse en la parte central del Valle de Aburrá, Medellín tiene principalmente con un clima subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por tener un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que oscilan de los 16 a los 26 grados centígrados.

Durante el día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la noche la temperatura mínima va de los 17 y los 18 grados centígrados.

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los meses de enero y febrero.

La ciudad colombiana cuenta principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)
La ciudad colombiana cuenta principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

Clima en Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en MedellínClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conoce el clima de este día en Bogotá

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Conoce el clima de este día en Bogotá

Pico y Placa: qué automóviles no circulan en Bogotá este viernes 1 de mayo

El Pico y Placa varía constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa: qué automóviles no circulan en Bogotá este viernes 1 de mayo

Lotería de Risaralda: revise los números que resultaron ganadores esta semana

Más allá de la suerte, cada boleto adquirido representa una contribución directa a proyectos comunitarios

Lotería de Risaralda: revise los números que resultaron ganadores esta semana

Triunfo ajustado en Atanasio Girardot: DIM vence a Cusco en Medellín con gol del “Polaco” y suma cuatro puntos

El Deportivo Independiente Medellín logró una victoria por la mínima diferencia (1-0) ante Cusco en el Atanasio Girardot. Fydriszewski marcó el único gol del partido, Botero mostró tensión en la línea y la afición exigió mayor intensidad

Triunfo ajustado en Atanasio Girardot: DIM vence a Cusco en Medellín con gol del “Polaco” y suma cuatro puntos

Resultado Sinuano Noche hoy 30 de abril

Esta lotería nocturna es un juego de azar con gran popularidad en Colombia con raíces en la Costa del Caribe

Resultado Sinuano Noche hoy 30 de abril
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

ENTRETENIMIENTO

James Rodríguez será protagonista de nueva serie documental en Netflix: esta es la fecha de estreno de la vida del ‘10′

James Rodríguez será protagonista de nueva serie documental en Netflix: esta es la fecha de estreno de la vida del ‘10′

Michael Jackson es “el rey” en Spotify Colombia: estos son sus números durante abril

Taliana Vargas revivió el legado de Rafael Orozco con emotivo mensaje en redes: “Le hago un homenaje desde mi corazón”

Lina Tejeiro confirmó su embarazo en emotivo video en el que revela su ecografía: “El poder de dar vida”

Carla Giraldo dio nuevos detalles de su relación con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia: “No tuvimos afinidad”

Deportes

Triunfo ajustado en Atanasio Girardot: DIM vence a Cusco en Medellín con gol del “Polaco” y suma cuatro puntos

Triunfo ajustado en Atanasio Girardot: DIM vence a Cusco en Medellín con gol del “Polaco” y suma cuatro puntos

Luis Díaz y Khvicha Kvaratskhelia comparten un registro estadístico que los hace únicos en el mundo

Crystal Palace, con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en cancha, ganó 3-1 ante Shakhtar Donetsk: así le fue a los colombianos

Pablo Repetto tendría en duda su continuidad en Santa Fe: dependería del resultado ante este rival

Orlando Magic vs. Detroit Pistons: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de los playoffs de la NBA